Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edital em breve

AGU define banca para abrir concurso com 100 vagas

Idecan ficará responsável pelo certame; oportunidades serão destinadas a profissionais de nível superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:41

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:41

Sede da AGU em Brasília Crédito: Divulgação AGU
A Advocacia-Geral da União (AGU) já definiu a empresa que ficará responsável pelo concurso público que vai oferecer 100 vagas. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Nacional (Idecan). Com isso, a publicação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer já nos próximos dias.
As contratações foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14 de junho. De acordo com a portaria, o edital de abertura do certame precisa ser divulgado até 14 de dezembro.
A seleção da AGU contará com vagas para administrador (48), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). Todos os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. A remuneração é de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados