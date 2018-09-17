AGU define banca para abrir concurso com 100 vagas

A Advocacia-Geral da União (AGU) já definiu a empresa que ficará responsável pelo concurso público que vai oferecer 100 vagas. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Nacional (Idecan). Com isso, a publicação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer já nos próximos dias.
As contratações foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14 de junho. De acordo com a portaria, o edital de abertura do certame precisa ser divulgado até 14 de dezembro.
A seleção da AGU contará com vagas para administrador (48), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). Todos os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. A remuneração é de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.