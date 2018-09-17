AGU define banca para abrir concurso com 100 vagas

Sede da AGU em Brasília Crédito: Divulgação AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) já definiu a empresa que ficará responsável pelo concurso público que vai oferecer 100 vagas. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Nacional (Idecan). Com isso, a publicação do edital de abertura de inscrições pode ocorrer já nos próximos dias.

As contratações foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14 de junho. De acordo com a portaria, o edital de abertura do certame precisa ser divulgado até 14 de dezembro.