Advocacia-Geral da União (AGU) abre vagas de estágio para estudantes de Direito Crédito: Reprodução internet

A Advocacia-Geral da União (AGU) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de Direito. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Há oportunidades para todo Brasil, incluindo o Espírito Santo

As oportunidades são para estudantes do 1º ao 8º semestre. O valor da bolsa é de R$ 364,00 e R$ 520,00, para carga horária de 20h e 30h semanais, respectivamente.

Os candidatos farão prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista com possibilidade de aplicação de questão discursiva, objetiva e análise curricular. Os exames serão aplicados no dia 1º de dezembro de 2019.

Os interessados podem se inscrever até 10 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico portal.ciee.org.br