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Até 10 de novembro

AGU abre vagas de estágio para estudantes de Direito

Estudantes devem estar entre o 1º e o 8º períodos; bolsa mensal pode chegar a R$ 520

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 12:05
Advocacia-Geral da União (AGU) abre vagas de estágio para estudantes de Direito Crédito: Reprodução internet
A Advocacia-Geral da União (AGU) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de Direito. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Há oportunidades para todo Brasil, incluindo o Espírito Santo.
As oportunidades são para estudantes do 1º ao 8º semestre. O valor da bolsa é de R$ 364,00 e R$ 520,00, para carga horária de 20h e 30h semanais, respectivamente.
Os candidatos farão prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista com possibilidade de aplicação de questão discursiva, objetiva e análise curricular. Os exames serão aplicados no dia 1º de dezembro de 2019.
Os interessados podem se inscrever até 10 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico portal.ciee.org.br.
O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
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