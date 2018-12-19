Aeronáutica abre concurso com 183 vagas para sargentos

Aeronáutica abre concurso para contratar sargentos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020).

A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8).

Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio.

Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825.

Conforme estabelecido, durante a realização do Curso ou Estágio, o Aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e deve fazer jus à remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

As inscrições poderão ser feitas de 14 de janeiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas do exame de admissão: Provas Escritas, Convocação para Concentração Intermediária, Inspeção de Saúde (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), Prova Prática da Especialidade (PPE) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC).

A prova escrita será aplicada no dia 28 de abril de 2019, nas cidades de Belém - PA, Recife - PE, Natal - RN, Rio de Janeiro - RJ, Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, São José dos Campos - SP, Campo Grande - MS, Canoas - RS, Santa Maria - RS, Curitiba - PR, Brasília - DF, Manaus - AM, Porto Velho - RO e Boa Vista - RR.

De acordo com informações da corporação, este Estágio é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá (SP). O curso dura aproximadamente um ano e abrange instruções nos Campos Militar e Técnico-Especializado.