Aeronáutica abre 55 vagas para profissionais de nível superior

Aeronáutica vai contratar 55 profissionais de níveis superior Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Aeronáutica publicou nesta terça-feira (29) cinco editais para Exames de Admissão, são eles: Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica (EAOAP), Curso de Adaptação de Farmacêuticos (CAFAR), Curso de Adaptação de Dentistas (CADAR), Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) e Estágio de Adaptação para Capelães (EIAC).

A oferta é de 55 vagas para profissionais de nível superior.

As oportunidades para EAOAP, são nas áreas de Administração (3), Análise de Sistemas (1), Biblioteconomia (1), Ciências Contábeis (1), Enfermagem (1), Pedagogia (2), Psicologia (1), Serviços Jurídicos (5) e Serviço Social (2). O candidato deve ter no mínimo 18 e no máximo 32 anos de idade em 31 de dezembro do ano da matrícula no Estágio de Adaptação.

Para o CAFAR, as oportunidades são nas especialidades de Farmácia/ Bioquímica (2), Farmácia Hospitalar (2) e Farmácia Industrial (1).

Já as vagas disponíveis para o CADAR são nas especialidades de: Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (4), Dentística (1), Endodontia (1), Implantodontia (1), Odontologia de Necessidades Especiais (1), Odontopediatria (1) e Periodontia (2).

No EAOEAR, as chances são nas seguintes especialidades de Engenharia: Civil (3), Computação (3), Elétrica (3), Eletrônica (3), Mecânica (3), Metalúrgica (1), Química (1) e Telecomunicações (3).

Vale ressaltar que para o CAFAR, CADAR e EAOEAR, é necessário não completar trinta e seis anos de idade no ano da matrícula.

Há ainda duas vagas para Sacerdote Católico Apostólico Romano, para o Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães EIAC, um dos requisitos é não ter menos de 30 nem completar 41 anos de idade no ano da matrícula.

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2019, pelo site www.fab.mil.br . A taxa é de R$ 130,00.

A prova escrita está prevista para ser aplicada no dia 5 de maio de 2019.