600 vagas para aprender uma profissão na Serra

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Moradores do município da Serra que querem aprender uma profissão já podem se inscrever para uma das 600 vagas disponíveis no projeto OportunidadES. As chances são destinadas preferencialmente aos moradores de Serra Dourada e Jardim Tropical.

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (18), no site www.oportunidades.es.gov.br

Ao todo, 18 cursos estão abertos, sendo 10 para Serra Dourada, com 300 vagas, e oito cursos para Jardim Tropical, também com 300 vagas.

De acordo com o edital das ofertas só é permitida uma inscrição por CPF e o candidato deve preencher os requisitos para disputar uma vaga: ter acima de 16 anos, morar na Serra e preencher corretamente o formulário de inscrição. Somente nos cursos na áreas da saúde (berçarista, cuidador de idosos e balconista de farmácia) que o interessado deve possuir mais de 18 anos. A seleção é por ordem de inscrição e a lista com aprovados será divulgada, no site do projeto, no dia 21 de junho.

Todos os cursos têm carga horária de 40 horas.

CONFIRA OS CURSOS

SERRA DOURADA

Local do curso: Associação de Moradores de Serra Dourada I, Avenida Belo Horizonte, s/nº, Serra Dourada I.

Cursos: Cuidador de idosos (40) e design de sobrancelhas (40).

Local dos cursos: EEEFM Escola Francisca Peixoto Miguel, Rua Açucena, s/nº, Serra Dourada II.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (30), maquiagem básica (30) e recepcionista (30).

Local do curso: Igreja Católica de Serra Dourada I, Avenida Belo Horizonte, s/nº, Serra Dourada I.

Cursos: Doces para festas (20) e preparação de salgados (20).

JARDIM TROPICAL

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Jardim Tropical, Avenida Coronel Manoel Nunes, Jardim Tropical.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (40), auxiliar de estoque e armazenamento (40), auxiliar de secretaria (35), berçarista (35), decoração de festas (40), fotografia (35), inglês básico (35) e recepcionista (40).