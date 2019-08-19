33 concursos abertos com salários de até R$ 35 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 33 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Tribunal de Contas de Rondônia

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Prefeitura de Iretama (PR)

Os profissionais de Níveis Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior podem participar do novo Concurso Público aberto por meio da Prefeitura Municipal de Iretama no estado do Paraná, que visa à contratação e formação de cadastro reserva de colaboradores para preencher o Quadro de Pessoal. A remuneração varia de R$ 1.150,85 a R$ 4.357,16.

Inscrições: até 19 de agosto de 2019, por meio do site até 19 de agosto de 2019, por meio do site www.institutounifil.com.br

2 - Prefeitura de Cunha (SP)

A Prefeitura de Cunha (SP) abriu novo concurso com 32 vagas para vários níveis de escolaridade. As remunerações variam entre R$ 998,57 a R$ 8.404,40, para jornadas de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site www.mouramelo.com.br

3 - Prefeitura de Cuiabá (MT)

A Prefeitura de Cuiabá abriu o prazo de inscrição do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A oferta é de 4.699 vagas, sendo 1.764 para preenchimento imediato e 2.635 vagas para cadastro reserva em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.286,15 a R$ 3.183,71, de acordo com o cargo e jornada de trabalho.

Inscrições: até o dia 19 deste mês no site selecon.org.br até o dia 19 deste mês no site

4 - Tribunal de Justiça do Ceará

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,45.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site

5 - Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: até 21 de agosto, no site www.vunesp.com.br até 21 de agosto, no site

6 - Tribunal de Contas de Rondônia

Saíram dois editais do concurso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A seleção visa o preenchimento de 29 vagas para cargos de nível superior, sendo que desse total, 15 são destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração varia de R$ 8.646,36 a R$ R$ 35.462,22.

Inscrições: até as 18h de 21 de agosto de 2019, através do site até as 18h de 21 de agosto de 2019, através do site www.cebraspe.org.br

7 - Prefeitura de Jaguaré

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 112 profissionais temporários. Os aprovados vão atuar na área da Saúde. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 7.230,00, mais o ticket alimentação mensal de R$ 220,00, referente a carga horária de 20 a 40 horas semanais ou 4 horas por dia.

Inscrições: das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site www.jaguare.es.gov.br

8 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Espírito Santo. vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. As chances são para quem tem formação de nível técnico e superior. A remuneração é de R$ 2,6 mil. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de enfermeiro 40 horas, psicólogo 30 horas, médico especializado em saúde mental 20 horas, assistente social 30 horas, pedagogo 30 horas, terapeuta ocupacional 30 horas, educador físico 30 horas e técnico de enfermagem 40 horas. Os selecionados vão atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Inscrições: na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona na sede da prefeitura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento será até 23 de agosto, das 8h0 às 11h e das 12h30 às 15h30.

9 - Prefeitura de Cuiabá (MT)

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, a oferta é de 2002 vagas no concurso público para vários cargos no quadro de servidores do município. A remuneração varia de R$ 1.115,48 a R$ 3.319,20.

Inscrições: no site no site www.selecon.org.br , até 25 de agosto de 2019.

10 - Prefeitura de Itainópolis (PI)

A Prefeitura de Itainópolis (PI) abriu processo seletivo e concurso público destinado ao preenchimento de 131 vagas dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 3.500.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico www.funvapi.com.br . A taxa de participação é entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

11 - Prefeitura de Rondonópolis (MT)

Dois Concursos Públicos são anunciados na Prefeitura de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso com 10 vagas de nível superior. O edital nº 01/2019 tem oportunidades para Analistas Instrumentais - Economista; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal do Meio Ambiente (10); Fiscal do Procon; Fiscal Sanitarista e Fiscal Tributário. Já o certame de nº 02/2019 vai formar cadastro reserva para Procurador Jurídico. Todas as funções serão exercidas em jornadas semanais de 30h, com vencimentos que partem de R$ 3.375,53 a R$ 6.751,05.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do site da UFMT. até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do site

12 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 40 guarda-vidas. Do total de oportunidades, duas são para pessoas com deficiência. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.278,79. Os guarda-vidas vão trabalhar 200 horas mensais, em regime de escala. Os contratos serão temporários.

Inscrições: até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site sistemasrh.vitoria.es.gov.br , onde constam o edital e a ficha de inscrição online.

13 - Tribunal de Justiça do Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ - MA) abriu concurso com 63 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.927,72 a R$ 8.230,35, acrescido de Auxílio-Alimentação no valor de R$ 885,00.

Inscrições: até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br

14 - Aeronáutica

São 252 vagas para o Concurso de Admissão de Sargentos da Aeronáutica. Os candidatos precisam ter ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. Após a conclusão, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825, mais adicionais que totalizam a remuneração em R$ 5.049.

Inscrições: até 30 de agosto no site até 30 de agosto no site www.fab.mil.br

15 - Câmara de Fortaleza (CE)

A Câmara Municipal de Fortaleza abriu concurso para preencher 31 vagas, para profissionais de nível médio e superior. Os cargos são para Consultor Técnico Jurídico (2), Engenheiro Civil (2), Contador (1), Consultor Técnico Legislativo (6), Consultor Técnico Administrativo (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Clínico Geral (2), Bibliotecário (1), Redator (1), Revisor (1) e Agente Administrativo (13). A remuneração varia de R$ 2.788,31 ou R$ 4.182,48.

Inscrições: até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br

16 - Prefeitura de Jauru (MT)

A Prefeitura Municipal de Jauru (MT) anuncia as inscrições do novo Concurso Público, destinado ao preenchimento de 55 vagas. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 977,76 a R$ 17.577,93.

Inscrições: até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site www.klcconcursos.com.br

17 - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) anuncia Concurso Público destinado à admissão de 11 profissionais que tenham Ensino Médio, Ensino Superior nas áreas exigidas e Registro no Conselho de Classe. Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Advogado Júnior, Assistente Administrativo Júnior (5), Contador Júnior, Engenheiro de Tráfego Júnior e Fiscal de Preceitos Júnior (6). Os salários variam de R$ 2.746,99 a R$ 3.802,48 e a carga horária a ser cumprida é de 20h e 40h semanais.

Inscrições: até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br. até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico

18 - Prefeitura de Florianópolis (SC)

A Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) está com inscrições abertas para quatro novos concursos públicos. Ao todo, são 279 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.189,09 a R$ 14.081,99, de acordo com o cargo escolhido.

Inscrições: até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico florianopolis.fepese.org.br

19 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

20 - CREA de Minas Gerais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA - MG) abriu concurso com 12 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário base ofertado equivale a R$ 8.483,00, mais R$ 978,00 de vale-alimentação; e gratificação de R$ 556,40 para a função de Fiscal de Campo.

Inscrições: até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.iuds.org.br

21 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br

22 - Departamento de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

Inscrições: até 9 de setembro de 2019, no até 9 de setembro de 2019, no site do Instituto Excelência

23 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site até 10 de setembro, pelo site itecconcursos.com.br . As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

24 - Câmara de São Roque (SP)

A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque (SP) anuncia as inscrições do Concurso Público, destinado ao preenchimento de 12 vagas, para profissionais de nível Médio e Superior. Os cargos disponíveis para esse Concurso Público são: Agente de Operações II (2), Assistente de Comissões (4), Oficial Legislativo (3), Assistente de Licitações, Compras e Contratos (1) e Procurador Jurídico (2). A remuneração varia de R$ 2.283,34 a R$ 6.569,07.

Inscrições: até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site www.vunesp.com.br

25 - Metrô de São Paulo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP) abriu concurso para agente de segurança metroviária I, cargo que exige o ensino médio. Serão preenchidas quatro vagas para contratação imediata, sendo duas destinadas a homens e duas a mulheres. A altura mínima exigida é de 1,70m e 1,65m, respectivamente. A remuneração é de R$ 3.075,16 e jornada semanal de 40 horas.

Inscrições: das 10h desta quinta-feira (22 de agosto) até as 14h de 13 de setembro, no site www.concursosfcc.com.br. O valor da taxa é de R$ 85. das 10h desta quinta-feira (22 de agosto) até as 14h de 13 de setembro, no site. O valor da taxa é de R$ 85.

26 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

Inscrições: até 16 de setembro, no site até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

27 - Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG)

A Prefeitura de Carmópolis de Minas, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 93 vagas de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração é de R$ 998,00 a R$ 2.722,10 ao mês.

Inscrições: no endereço eletrônico: no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br , até 15h59 do dia 17 de setembro de 2019.

28 - Prefeitura de Bombinhas (SC)

A Prefeitura de Bombinhas, que fica em Santa Catarina, está com inscrições abertas para cinco concursos públicos que totalizam 98 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.153,93 a R$ 15.757,99.

Inscrições: das 12h de 19 de agosto de 2019 às 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site fepese.org.br. As taxas têm valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 120,00. das 12h de 19 de agosto de 2019 às 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site. As taxas têm valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 120,00.

29 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

30 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: até 25 de setembro, por meio do site até 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br

31 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br. de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico

32 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

33 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.