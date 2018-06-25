30 concursos abertos com salário que pode chegar a R$ 26 mil

Concursos terão provas aplicadas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 30 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 26,1 mil no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seleciona para 120 vagas de nível superior. As inscrições terminam no dia 26 de junho.

O destaque da semana fica por conta do concurso da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que abriu cinco editais para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil.

No governo federal, a área da Segurança Pública também tem oportunidades. São 500 vagas para Polícia Federal em cargos de nível superior e a remuneração varia de R$ 12 mil a R$ 23 mil. As inscrições vão até o dia 2 de julho.

Outros Estados como Mato Grosso do Sul, Alagoas e Pernambuco também abrir certames para contratar novos policiais.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) para ingresso na carreira de defensor. Serão preenchidas ao menos 20 vagas na classe inicial, sendo uma imediata e as demais para nomeação durante a validade da seleção (de dois anos, prorrogável por mais dois). Os candidatos devem ter curso superior em direito e experiência mínima de dois anos em prática jurídica. O salário atual do cargo, no entanto, não foi informado (na última seleção, iniciada em 2014, a remuneração era de R$ 19.820). As inscrições seguem disponíveis até as 23h59 de 25 de junho, por meio do site www.defensoria.rj.def.br

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site fundacaofapems.org.br

PREFEITURA DE VITÓRIA

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Vitória para a contratação de integrador social. A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter ensino médio e seis meses na função pleiteada. A função tem regime de trabalho que corresponde a 30h semanais, sendo distribuídas entre os horários das 7h às 13h ou das 12h às 18h. Este profissional contratado, ainda vai receber remuneração que equivale ao valor de R$ 1.200,70. As inscrições podem ser feitas no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até o dia 25 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições podem ser feitas até 26 de junho, no site www.consulplan.net

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No total, serão preenchidas 752 vagas. Os profissionais vão atuar em jornadas de trabalho de 24h a 40h semanais, para receber remunerações entre R$ 1.722,95 a R$ 9.611,41. As inscrições vão até as 23h59 de 26 de junho, por meio do site da Fundação Vunesp . São cobradas taxas de R$ 56,50 (nível médio) e R$ 82,20 (superior).

MARINHA

A Marinha está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 146 vagas. A remuneração é de R$ 11 mil. São 123 oportunidades para médicos em diversas especialidades, 12 vagas para cirurgiões-dentistas e mais 11 para enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas. As oportunidades são destinadas para ambos os sexos, brasileiros com menos de 36 anos (no dia 1º de janeiro de 2019) e que tenham concluído o curso superior. As inscrições estão abertas até dia 27, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br . Também haverá atendimento nas unidades da Marinha. No Espírito Santo, é preciso se encaminhar à Escola de Aprendizes-Marinheiros, que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

A Prefeitura de São Luís, no Maranhão, vai abrir concurso público com 10 vagas, e formação de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal de tributos. A remuneração total inicial é de R$ 10.181,24, correspondente a 30 horas de trabalho semanal. Pode concorrer candidatos com nível superior em qualquer curso a oito vagas (sendo uma reservada a pessoas com deficiência), as outras duas oportunidades são para formados em ciência da computação ou engenharia da computação ou sistema de informação ou outro curso afim. As inscrições podem ser feitas até 28 de junho, pelo site www.concursosfcc.com.br . A taxa custa R$ 200.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de auxiliar de enfermagem plantonista. A oferta é de uma vga, além da formação do cadastro de reserva. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 992,66. Podem participar candidatos que tenham Ensino Fundamental completo, Curso completo de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Conselho Regional da Classe. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de junho de 2018, no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu inscrições para processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de nível superior, nos cargos de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e os selecionados vão atuar no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, na Secretaria Municipal de Saúde. A remuneração é de R$ 2.446,30, para carga horária de 40 horas semanais. A seleção contará com análise de experiência profissional e de títulos (qualificação profissional), ambas de caráter classificatório e eliminatório. As inscrições podem ser feitas na sede da Prefeitura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre nos dias 25, 27, 28 e 29 de junho de 2018, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15 horas, na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa.

PREFEITURA DA SERRA

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura da Serra. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para o cargo de médico. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de julho de 2018, pelo endereço eletrônico www.processoseletivo.serra.es.gov.br . As chances são para as seguintes especialidades: Pneumologista; Gastroenterologista; Ortopedista; Cardiologista; Pediatra; Dermatologista; Ginecologista/ Obstetra; Clínico Geral; Endocrinologista; Otorrinolaringologista e Psiquiatra, que, em jornada de 20h semanais, devem receber remuneração no valor de R$ 3.222,98 e auxílio alimentação de R$ 300,00.

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 2 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.

UFES

A Ufes vai contratar professor efetivo. As chances são para docente da área de Matemática (1) e da área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). A carga horária é de dedicação exclusiva e a remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever até 4 de julho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de biólogo. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. O salário base é de R$ 1.861,82, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão atuar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para participar, é necessário ter Ensino Superior Completo mais Registro no Conselho de Classe. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida José Eugenio Vervloet, 142, Loteamento Vale do Canaã, Santa Teresa, no período de 27 de junho a 4 de julho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul abriu concurso para preencher 18 vagas. A oportunidade é para o cargo de auditor e a remuneração pode é de R$ 16.396,06l. Os interessados poderão se inscrever até as 14h do dia 6 de julho de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 187,77.

SECRETARIA DE JUSTIÇA

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de inspetor penitenciário. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter o ensino médio. O subsídio é no valor de R$ 2.776,04, mas vale refeição de R$ 300,00. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de oito diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração. As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 25 de junho de 2018 até as 23h59 do dia 8 de julho, no site www.selecao.es.gov.br . Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até as 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) divulgou o edital de abertura de um novo concurso público, com 1.495 vagas para o cargo de agente de organização escolar. As oportunidades são para nível médio completo, com remuneração de R$ 1.142,64 e jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até 10 de julho, e devem ser feitas pelo site www.makiyama.net.br . A taxa de participação custa R$ 32

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 580 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dois editais. No primeiro, são 500 chances ao cargo de soldado, 60 para oficial da PM e de 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. Para oficial da PM a exigência é de nível superior em direito, enquanto que oficial bombeiro militar requer curso superior em qualquer área de conhecimento. Ambas as funções ainda demandam carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração do segundo-tenente PM/bombeiro militar é de R$ 9.007,56. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br . Os prazos se encerram nos dias 8 de julho para os cargos de oficiais e 16 de julho para soldado.

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público com 44 vagas para a contratação de professores. São oportunidades para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (19); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br , até 16 de julho. A taxa de participação é de R$ 73,00.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para dois concursos públicos para cargos de níveis médio e superior. O edital nº 03/2018 tem oportunidades para Assistente Técnico Jurídico e Procurador. Enquanto o edital nº 04/2018 tem oportunidades para Agente de Trânsito; Fiscal Municipal; Técnico Tributário; Telefonista; Analista Tributário e Professores PEB II das seguintes áreas/ disciplinas: Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado AEE, Educação Especial - Deficiência Auditiva, Educação Especial - Deficiência Intelectual e Educação Especial - Deficiência Visual. Esses profissionais vão receber remunerações entre R$ 1.525,18 a R$ 6.268,70, para atuação em jornadas de 30h a 40h semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br até as 17h de 19 de julho de 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br. O valor da taxa é de R$ 95.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Após suspensão em agosto de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) republicou os cinco editais dos concursos públicos que visam o preenchimento de 59 vagas de níveis médio e superior. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. As remunerações iniciais são de R$ 10.650,18 para ensino médio e R$ 15.879,40 para nível superior, para carga horária semanal de 30 horas. As inscrições serão recebidas no período das 10h do dia 25 de junho às 14h de 25 de julho, através da página eletrônica www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições abrem às 9h de 2 de julho e seguem disponíveis até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep . As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. A oferta é de 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. São aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00. A remuneração do cargo é de R$ 3.825.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.