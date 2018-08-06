29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A remuneração pode chegar a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF do Rio de Janeiro e Espírito Santo). A oferta é de 10 vagas para o cargo de juiz substituto. As inscrições vão até 23 de agosto.

No Espírito Santo, já estão abertas para inscrições para o concurso de médicos do Hospital da Polícia Militar (HPM). A remuneração pode chegar a R$ 7,3 mil e os interessados têm até o dia 17 de agosto para se inscrever.

A Câmara de Viana abriu nesta segunda-feira (6) as inscrições para o concurso que visa contratar 19 servidores. A remuneração chega a R$ 2,3 mil.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA (GO)

A Câmara Municipal de Goiânia abriu concurso público com 75 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão cumprir jornadas de 30h semanais, com remunerações variáveis de R$ 4.379,33 a R$ 6.737,44. As inscrições podem ser feitas no site www.centrodeselecao.ufg.br , até 6 de agosto de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI) abriu as inscrições do concurso público para analista e técnico. Oportunidade é de 26 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro para os negros. O cargo de técnico ministerial na área administrativa (17 vagas) exige o nível médio. O salário inicial é de R$ 4.023,03. Candidatos que concluíram o nível superior estão aptos à carreira de analista ministerial nas especialidades de engenharia civil (1), processual (4), medicina (1), psicologia (1) e tecnologia da informação (2). A remuneração é de R$ 6.241,11. As inscrições podem ser feitas no site www.cespe.unb.br até as 18h do dia 6 de agosto. Os valores da taxa de participação são de R$ 90 para ensino médio e R$ 110 para nível superior.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que objetiva formar cadastro reserva nos cargos de Médico Autorizador de AIH e Médico Auditor. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração no valor de R$ 1.322,96. Os interessados podem se inscrever de 1º a 7 de agosto, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE APIACÁ

A Prefeitura de Apiacá está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 1.656,75 a R$ 8.500,00. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever de 6 a 10 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Senhora Sant'Ana, 6, Centro, das 8h às 16h.

PREFEITURA DE CAFARNAUM (BA)

As inscrições do Processo Seletivo e do Concurso Público para 80 profissionais de Níveis Fundamental, Médio e Superior anunciados pela Prefeitura de Cafarnaum (BA) podem ser feitas até 10 de agosto de 2018, no site www.planejarconcursos.com.br . O Processo Seletivo dispõe de vagas nos cargos de: Assistente Social (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (1), Odontólogo (1), Professor (10), Psicólogo (1), Agente Administrativo (7), Agente de Portaria (3), Motorista - CNH B (2), Motorista - CNH D (2), Motorista Condutor Socorrista (3), Orientador Social - Pró-Jovem (2), Técnico de Enfermagem (8), Técnico de Enfermagem Socorrista (3), Técnico em Radiologia (1), Visitador Social (3), Auxiliar de Serviços Gerais (8), Gari (5), Jardineiro (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1). Já no Concurso Público, as funções disponíveis são de: Fiscal de Tributos (1) e Agente Comunitário de Saúde (7). Com carga horária de trabalho de 80 a 160 horas, os profissionais devem receber remuneração R$ 954,00 a R$ 3.484,00.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura de Serra abriu seleção para contratar médicos temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para as seguintes áreas: Cardiologista, Clínico Geral, Endocrinologista, Gastroenterologista, Infectologista, Pneumologista e Psiquiatra. Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br , até o dia 12 de agosto de 2018. Com as contratações feitas, os profissionais devem atuar em jornadas de 20h semanais, podendo haver mais 4h de extensão semanal, com remunerações que partem de R$ 3.222,98 e podem chegar até R$ 5.612,43, mais auxílio-alimentação mensal de R$ 300,00.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A jornada de trabalho é de 30 ou 40 horas semanais e remunerações varia de R$ 954,00 e R$ 1.623,91. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente Cadastrador e Educador Social, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 13 de agosto, no endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM - RN) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 1.000 vagas para o quadro de Praças Combatentes da PM. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto de 2018, pelo site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 100,00. Este certame tem o total de 938 vagas destinadas à candidatos do sexo masculino que devem ter no mínimo 1,65m de altura e 62 vagas para o sexo feminino, cuja altura mínima exigida é de 1,60m. Os candidatos devem ter graduação de nível superior nos graus de bacharelado ou licenciatura, idade entre 21 e no máximo de 30 anos; habilitação no mínimo, na categoria "B". Durante o curso de Formação o aluno-soldado PM receberá bolsa de estudo no valor de R$ 954,00, após ingresso a remuneração será de R$ 2.904,00.

COREN DO RIO GRANDE DO SUL

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (COREN/RS) abriu as inscrições do concurso público com 390 vagas. Do total de ofertas, seis são imediatas e 384 para formação de cadastro reserva (CR) do seu quadro de pessoal. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração é de R$ 6.622,18. As inscrições seguem até 15 de agosto, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 60 para ensino médio, R$ 70 para curso técnico e R$ 100 para formação superior.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratar nove profissionais de níveis Médio e Superior. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 15 de agosto de 2018, por meio do site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Já a entrega dos documentos comprobatórios deverá ser realizada nos locais indicados no edital. Com jornadas de trabalho de 25 ou 30 horas semanais e remunerações mensais entre R$ 1.200,70 e R$ 2.607,26, as vagas são para os cargos de Professores de Educação Básica III nas áreas de Educação Artística (1), Língua Inglesa (1) e Língua Portuguesa (1); Professores de Educação Básica nas áreas de Bilíngue (1), Deficiência Mental (1), Deficiência Visual (1), Libras (1) e Altas Habilidades (1); e Tradutor e Intérprete de Líbras - Língua Portuguesa - Libras (1).

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

A Prefeitura de São Gabriel da Palha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher cinco vagas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Atendente de Consultório (1); Dentário do PSF; Atendente do PSF; Auxiliar de Enfermagem do PSF; Cirurgião Dentista do PSF (3); Enfermeiro do PACS (1); Enfermeiro do PSF; Médico do PSF; Motorista do PSF e Servente do PSF, onde os profissionais precisam atuar em jornadas de 40h semanais, fazendo jus à remunerações de R$ 937,00 a R$ 10.778,42. As taxas variam de R$ 40,00 e R$ 100,00. As inscrições podem ser feitas pelo site www.agoraconsultoria.srv.br , até as 20h de 16 de agosto de 2018.

PREFEITURA DE CARRANCAS (MG)

A Prefeitura de Carrancas (MG) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 56 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 965,11 a R$ 9.338,13, de acordo com a jornada de trabalho que varia de 24h a 44h semanais. As inscrições devem ser feitas através do endereço eletrônico www.jcmconcursos.com.br , até as 22h do dia 17 de agosto de 2018.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu concurso público para contratar médicos para atuar no hospital da corporação (HPM). O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major. As inscrições podem ser feitas até 17 de agosto, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

A São Paulo Parcerias (SP Parcerias), empresa pública paulista criada em 2017, pela lei 16.665, pelo ex-prefeito João Dória, publicou o seu primeiro edital de concurso público para o cargo de analista técnico. A seleção visa o provimento de quatro vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos negros, além de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Para ingressar na carreira é necessário ter nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial oferecida é de R$ 6.200. As inscrições podem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br até as 14h de 20 de agosto. A taxa custa R$ 75.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção vai preencher cadastro de reserva nos cargos de Assistente Social, Psicólogo, Motorista, Advogado e Agente de Abordagem Social. A carga horária é de 30h ou 40h semanais e remuneração varia de R$ 1.166,01 a R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. Os interessados podem se inscrever na Recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso para o cargo de analista jurídico. A oferta é de 60 vagas, além de formação de cadastro reserva. A carreira de analista exige que o candidato tenha nível superior em direito, com remuneração inicial de R$ 7.697,23, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os servidores também contarão com auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 13,92, o que corresponde a R$ 306,24, considerando 22 dias úteis. Com isto, a remuneração total chega a R$ 8.923.47. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 120.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), abriu concurso para contratar juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) abriu concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Haverá, ainda, formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas, exclusivamente via internet, até as 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso para contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM/PB) para ingresso no curso de formação de oficiais. A seleção visa o preenchimento de 30 vagas, sendo 25 destinadas aos homens e cinco às mulheres. Para ingressar na carreira é necessário possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 32 anos no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de 2019) e altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens. Após concluir o curso e o estágio probatório, o candidato será promovido ao posto de 2º tenente, cuja remuneração inicial é de R$ 6.715.70. As inscrições vão até 30 de agosto no endereço eletrônico www.pm.pb.gov.br . Somente poderão participar do certame os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2018).

SECRETARIA DE CULTURA DO CEARÁ

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE) abriu concurso com 102 vagas em cargos de nível superior, além de chances para cadastro reserva. Há oportunidades para antropólogo (2 postos), arquivista (4), bibliotecário (17), historiador (10), museólogo (4), sociólogo (2), analista de patrimônio - arquitetura (2), analista de patrimônio - conservação/restauração (4), analista de patrimônio - engenharia civil (2), analista de cultura (36) e analista de cultura nas seguintes áreas: artes cênicas/teatro - artes dramáticas (3), dança (3), artes plásticas/visuais (3), cinema e audiovisual (3), letras (2), música (3) e pedagogia (2). Para as funções de analista de patrimônio, os vencimentos em início e fim de carreira correspondem a R$ 2.413,45 e R$ 5.531,76, nessa ordem. No caso das demais carreiras, os valores são de R$ 1.343,89 e R$ 5.531,76, respectivamente. As inscrições vão até as 17h de 4 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site da Universidade Estadual do Ceará . O valor da taxa de participação é de R$ 130.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) abriu concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

CÂMARA DE VIANA

A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de abertura para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso em julho de 2019. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio. Podem se candidatar candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens. Os interessados poderão se inscrever de 12 agosto a 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60. De acordo com a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, terceiros-sargentos receberão soldo de R$ 3.825 em 2019, com aumento de R$ 29,7% ao ano.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br , no período das 10h de 9 de agosto de 2018 até 10 de setembro de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead AP) lançou edital de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). É necessário que o candidato tenha nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). A remuneração é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados poderão se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . É cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 85.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 29 de agosto e 16 de outubro, através do endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS