Home
>
Concursos e Empregos
>
29 concursos públicos abertos com salário de até R$ 35 mil

29 concursos públicos abertos com salário de até R$ 35 mil

No Espírito Santo, os destaques são a contratação efetiva de professor na Ufes), com salário R$19.985,24 e o concurso de 33 vagas para delegados, aberto pela Polícia Civil