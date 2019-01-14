28 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Gabarito, prova, concurso Crédito: Pixabay

Pelo menos 28 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado durante a validade do certame. Os processos seletivos têm como objetivo preencher oportunidades efetivas e temporárias.

Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Polícia Civil. A oferta é de 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Já a Prefeitura de Viana encerra no dia 21 de janeiro o prazo das inscrições para o certame com 217 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

BANRISUL

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 200 vagas imediatas na função de escriturário, além de formar cadastro reserva. A seleção é voltada para profissionais com nível médio e a jornada semanal é de 30 horas. Durante os primeiros 90 dias de serviço, em caráter de experiência, a remuneração será de R$ 3.769,52. Após a efetivação, o valor passará para 3.971,82. Os vencimentos já incluem os auxílios refeição (R$ 773,96) e cesta alimentação (R$ 895,34). Os interessados podem se inscrever até as 14h de 15 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site da Fundação Carlos Chagas . O valor da taxa é de R$ 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná (TJ - PR), que busca a admissão de Juiz Substituto. São ao todo 17 oportunidades. O salário é de R$ 24.818. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 16 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 240,00.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica: no Ensino de Educação Infantil e Fundamental Ano Iniciais e Finais. A remuneração para os professores A e B, com carga horária de 25 horas semanais, é de R$ 2.067,34, enquanto que para pedagogo com jornada de 40 horas é de R$ 3.307,74. As inscrições podem ser feitas no site controladoria.piuma.es.gov.br , até 17 de janeiro de 2019, às 23h59.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com objetivo de garantir a execução das atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro. Os interessados poderão se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro, das 9h às 13h, na própria secretaria, que fica na Vila Olímpica. Há vagas para assistente esportivo (nível médio) e profissional de educação física (nível superior). O professor vai receber R$ 17,41, enquanto que o assistente R$ 11,70.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar professor substituto na área de Metalurgia (1) no Campus de Vitória. O salário base oferecido varia de R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação; Auxílio-alimentação de R$ 458,00; Auxílio-transporte e Auxílio-escola. A carga horária a ser cumprida pelo profissional é de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro de 2019, na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória-ES. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. São duas vagas para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1). Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva em cargo de nível superior da área da saúde. A função é de Enfermeiro que irá atuar na Atenção Básica em Saúde - ESF, onde a jornada de trabalho de 40h semanais, com remuneração base de R$ 2.645,92, mais insalubridade de R$ 529,18 e gratificação de R$ 324,48. Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, na Prefeitura de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Vervloet, nº 446, Centro, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz divulgou dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM RJ) lançou edital de concurso com 37 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Para concorrer a uma das oportunidades do edital, o interessado deve ter bacharel em direito. Outros requisitos são estar quite com obrigações eleitorais, estar quite com obrigações militares (no caso dos homens), estar em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, não ter completado a idade máxima de 35 anos até a data de publicação do certame, além de altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. A remuneração inicial concedida ao posto de 2º tenente PM corresponde ao valor de R$ 7.132,52. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br e a taxa de participação custa R$ 138.

PREFEITURA DE VIANA

Prefeitura de Viana está com inscrições abertas Crédito: Divulgação

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br . A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

PREFEITURA DE ARUJÁ (SP)

A Prefeitura de Arujá, em São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso que visa a contratar profissionais de nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/ Técnico e Superior. O prazo para se inscrever segue até o dia 21 de janeiro de 2019, no site www.vunesp.com.br . A jornada de trabalho varia de 20h a 40h semanais e os salários que vão de R$ 1.306,76 a R$ 6.708,43.

PREFEITURA DE BARUERI

A Prefeitura de Barueri, no Estado de São Paulo, abriu concurso para preencher 39 vagas em cargos de nível fundamental médio e superior. Há oportunidades nas funções de Agente de Serviços (2); Agente Operacional (2); Auxiliar de Farmácia (2); Instrutor de Libras (2); Motorista (5); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Telefonista (2); Tradutor-Intérprete de Libras (2); Agente de Inclusão Escolar (10); Farmacêutico (2); Médicos - Ginecologista/ Obstetra (1), Neurologista Infantil (1), Pediatra (1), Psiquiatra Infantil (1) e Reumatologista (1); Nutricionista (2) e Psicopedagogo (2). Em jornadas de 20h a 30h semanais, os profissionais receberão salários entre R$ 1.233,75 a R$ 8.657,25. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro de 2019, no site rboconcursos.com.br

PREFEITURA DE LAGOA SANTA (MG)

A Prefeitura de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 491 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.143,90. As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019, somente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br . As Taxas têm o valor de R$ 50,00 a R$ 110,00.

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 21 vagas, além de formar cadastro de reserva de profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em cargos Técnico-Administrativos. A carga horária é de 40h e a remuneração varia de R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro de 2019, no site www.concursos.ifpa.edu.br

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA (PI)

A Prefeitura de São João da Fronteira, no Piauí, abriu processo seletivo para contratar profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em diversos cargos. São 20 vagas distribuídas entre os seguintes cargos: Médico do PSF (3); Enfermeiro do PSF (2); Odontólogo do PSF (3); Psicólogo (1); Nutricionista (2); Fisioterapeuta (2); Psicopedagogo (1); Assistente Social (1); Médico Veterinário (1); Auxiliar de Creche (1); Técnico em Enfermagem (3). Os servidores atuarão com carga horária que varia entre 20h e 40h semanais e receberão salários que vão de R$ 954,00 a R$ 10.000,00. Inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2019, no site www.institutolegatus.com.br

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Foram prorrogadas até as 18h do dia 31 de janeiro as inscrições do concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições podem ser feitas no site www.cespe.unb.br

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE GOIÁS

A Secretaria da Educação, Cultura e Esporte de Goiás divulgou três editais que somam 17.643 vagas para os níveis fundamental, médio e superior de ensino. Um certame contempla 13.288 oportunidades para professor nas disciplinas de arte, biologia, ciências, ensino religioso, filosofia, física, educação física, geografia, história, espanhol, inglês, português, matemática, química e sociologia. O segundo edital tem 3.944 chances para as funções de executor de serviços administrativos, merendeira, executor de serviços auxiliares, auxiliar serviços gerais/higienização e vigia. Já o último dispõe de 441 postos distribuídos entre as carreiras de administração e finanças, advogado, analista de sistema/programador, apoio administrativo, arquiteto, assistente social, cadista, educador físico, engenheiro civil, engenheiro de computação, engenheiro eletricista, nutricionista, psicólogo e topógrafo. A remuneração varia de R$ 876,65 a R$ 4.726,85. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2019, no site www.escoladegoverno.go.gov.br

PREFEITURA DE JOANÉSIA (MG)

A Prefeitura de Joanésia, no Estado de Minas Gerais, abriu processo seletivo para contratar 47 profissionais com formação de nível Médio ou Superior, para atuarem nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (16); Agente de Endemias (4); Assistente Social (1); Educador Físico - Academia de Saúde (2); Educador Físico NASF (1); Enfermeiro ESF (3); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiro Químico (1); Farmacêutico NASF (1); Fisioterapeuta NASF (1); Fonoaudiólogo NASF (1); Médico Cardiologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Estratégia da Família - ESF (3); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista NASF (1); Odontólogo ESF (2); Psicólogo - CRAS (1) e Psicólogo NASF (1), onde devem cumprir as jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.014,00 a R$ 10.900,00 ao mês. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br

PREFEITURA DE CORREIA PINTO (SC)

Até 31 de janeiro de 2019, a Prefeitura de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina recebe inscrições do Processo Seletivo destinado à saúde. As chances são para Médicos Clínico Geral (2) e Médico ESF (1) para atuarem em jornada de 20h a 40h semanais, com vencimento equivalente a R$ 4.181,74 a R$ 15.006,64. Podem se inscrever candidatos que tenham diploma de Medicina e Inscrição no CRM. Os pedidos de participação são recebidos entre os dias acima mencionados exclusivamente no site da Prefeitura: e-gov.betha.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu concurso público para preencher 88 vagas de Professores do Magistério Superior que vão compor o Quadro Permanente de Pessoal Docente da Universidade. É necessário que os candidatos tenham Graduação; Graduação com Habilitação; Especialização; Residência; Mestrado; Doutorado. A remuneração básica vai de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação e a carga horária, podendo ser de 20 a 40 horas e Dedicação Exclusiva. O contratado também fará jus a Auxílio-Alimentação de R$ 458,00 e Auxílio-Creche e Pré-Escola equivalente a R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a seis anos, por fim, Vale-Transporte conforme a legislação vigente. As inscrições podem se feitas até às 17h do dia 1º de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico progesp.sites.ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anuncia o período de inscrições para um novo Concurso Público que busca a contratação de profissionais Técnico-Administrativos, com formação nos níveis Médio/ Técnico e Superior. As chances são para os cargos de Técnico de Laboratório - Física (3); Analista de Tecnologia da Informação (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrica (1); Médico - Clínica Geral (1); Médico - Psiquiatria (1); Médico - Medicina do Trabalho (3); Publicitário (1) e Redator (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico caxias.ufma.br:8080 até 8 de fevereiro de 2019.

POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre abriu concurso público destinado para Ingresso na Magistratura. A oferta é de 15 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Para participar é necessário que o candidato seja bacharel em Direito, e tenha até a data da inscrição definitiva três anos de formação e atividade jurídica. As inscrições preliminares podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 304,04, que deve ser paga por meio de boleto bancário. Enquanto ao valor da remuneração do cargo é de R$ 30.404,41.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no Mato Grosso, abriu concurso público para preencher 212 vagas. Os novos servidores devem atuar em jornadas que variam de 20h a 40h semanais e vão fazer jus à remuneração de R$ 886,66 a R$ 13.461,38, em virtude do cargo exercido. A inscrição podem ser feitas no endereço eletrônico www.ufmt.br , até o dia 14 de fevereiro de 2019. As taxas variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 em virtude da escolaridade exigida.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições podem ser feitas até 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições serão recebidas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil