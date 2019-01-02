28 concursos públicos abertos com salário de até R$ 24 mil

Polícia Civil vai contar com reforço de 173 novos policiais Crédito: Divulgação | Sesp

Pelo menos 28 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

Os salários chegam a R$ 24.818.no Tribunal de Justiça do Paraná.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Polícia Civil. A oferta é de 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Já a Prefeitura de Viana encerra no dia 3 de janeiro o prazo das inscrições para o certame com 217 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

ITAIPU BINACIONAL

Serão abertas no dia 26 de novembro as inscrições do concurso público da Itaipu Binacional, localizada no Estado do Paraná. A seleção visa preencher 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Ofertas serão lotadas nas cidades de Curitiba, Guaíra, Santa Helena e/ou Foz do Iguaçu. A remuneração varia de R$ 3.190,33. a R$ 7.090,22. Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 2 de janeiro de 2019, no site www.nc.ufpr.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 67 (ensino médio), R$ 78 (curso técnico) e R$ 100 (formação superior).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (Deinfra/SC). A seleção visa o provimento de 50 vagas para o cargo de engenheiro, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de engenharia civil (43 vagas), engenharia elétrica (2), engenharia florestal (2), engenharia mecânica (1) e engenharia ambiental (2). Interessados devem possuir nível superior na área a que pretendem concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial oferecida pela Deinfra é de R$ 6.735,24 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, já inclusas as gratificações e o auxílio-alimentação no valor de R$ 264. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 2 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico da Fepese . O valor da taxa de participação é de R$ 100.

PREFEITURA DE GRAMADO (RS)

Estão abertas as inscrições No Estado do Rio Grande do Sul, o município de Gramado está com inscrições abertas em três editais de concurso público que somam 108 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR). Ofertas serão lotadas na prefeitura, câmara e Gramadotur. As remunerações iniciais oferecidas partem de R$ 1.324,28 e chegam a R$ 13.036,20. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.fundatec.org.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 150 (formação superior).

PREFEITURA DE PARAISÓPOLIS (MG)

A Prefeitura Municipal de Paraisópolis, em Minas Gerais, publicou um novo edital de concurso público que visa o provimento de 101 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com necessidades especiais. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Paraisópolis partem de R$ 984,80 e chegam a R$ 13.104,77. Concurso Prefeitura de Paraisópolis MG: inscrições e provas. As inscrições seguem até 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 35 a R$ 100.

PROCURADORIA GERAL DE PERNAMBUCO

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE PE) abriu concurso público com 88 vagas, além de formar cadastro reserva. A carreira de assistente de procuradoria (40 postos e salário de R$ 2.263,79) é opção para candidatos com ensino médio. Estão em disputa cargos de nível superior como analista judiciário (20) e analista administrativo nas seguintes especialidades: calculista (8), engenharia (3), gestão pública (15) e recursos humanos (2). A remuneração é de R$ 3.880,33. As inscrições podem ser feitas 18h de 3 de janeiro, por meio do endereço www.cespe.unb.br . As taxas custam R$ 80 (assistente) e R$ 120 (analista).

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para os cargos de professor, inspetor, supervisor, nutricionista e fonoaudiólogo. A remuneração varia de R$ 1.258,83 a R$ 2.235,65. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial D’Venézia. O atendimento será feitos nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 4 de janeiro de 2019, no site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz prorrogou as inscrições do concurso público que oferece 84 vagas para profissionais da área da Educação. De acordo com o edital de retificação, os candidatos têm até o dia 6 de janeiro de 2019 para se inscrever. A seleção é aberta a candidatos com nível superior na área em que quer lecionar. As oportunidades são para as seguintes funções: Professor de Ciências (3), Educação Infantil (38), Ensino Fundamental Anos Iniciais (31), História (2), Língua Inglesa (1), Matemática (3) e Suporte Pedagógico (2). Os docentes atuarão por 25h semanais para receber salário de R$ 2.159,51. Os interessados podem se inscrever até 6 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 81,50.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO AMAZONAS

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A oferta é de 227 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.202,20 a R$ 6.570,95. Além disso, o instituto concede gratificações por atuação fora da capital (de R$ 500 a R$ 800) e por titulação acadêmica (entre 25% e 35% sobre o salário-base). As inscrições podem ser feitas 23h59 de 7 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site www.ibfc.org.br . As taxas custam R$ 30 (ensino fundamental), R$ 40 (médio) e R$ 65 (superior).

PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 109 vagas, sendo oito reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração varia de R$ 1.695,33 e R$ 15.537,38. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2019, mediante a realização de cadastro pelo site www.fundacaofafipa.org.br . As taxas custam R$ 70 (agente) e R$ 110 (demais funções).

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai contratar médicos em 21 especialidades, com uma vaga para cada uma. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.043,68, para carga horária de 20 horas semanais, com exceção para plantonista que são 100 horas mensais. Os interessados podem se inscrever pelo endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline , onde constam o edital e a ficha de inscrição. O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO (MG)

Processo Seletivo que visa à contratação de profissionais da área da saúde para atender a Estratégia Saúde da Família - ESF é anunciado pela Prefeitura de Bueno Brandão, no Estado de Minas Gerais. A oferta é de 26 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família em Boa Vista (4), Campo Místico (4), Ponte Nova (4) e Renascença (5); Dentista (2); Médico (3) e Técnico em Enfermagem (4). Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível médio e superior devem fazer jus à remuneração no valor entre R$ 1.014,00 e R$ 7.719,93. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.concursosjcm.com.br , até as 22h do dia 11 de janeiro de 2019. A taxa de participação varia entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

PREFEITURA DE PIÚMA

Dois Processos Seletivos que visam formação de cadastro reserva tiveram os editais os editais anunciados na Prefeitura de Piúma no Estado do Espírito Santo. O edital nº 04/2018 tem oportunidade para Nutricionista, já a seleção nº 05/2018 conta com oportunidade para Assistente de Creche, em ambas seleções é exigido nível superior. A remuneração dos cargos varia de R$ 1.285,85 a R$ 2.943,15. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro de 2019, pelo site controladoria.piuma.es.gov.br

BANRISUL

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 200 vagas imediatas na função de escriturário, além de formar cadastro reserva. A seleção é voltada para profissionais com nível médio e a jornada semanal é de 30 horas. Durante os primeiros 90 dias de serviço, em caráter de experiência, a remuneração será de R$ 3.769,52. Após a efetivação, o valor passará para 3.971,82. Os vencimentos já incluem os auxílios refeição (R$ 773,96) e cesta alimentação (R$ 895,34). Os interessados podem se inscrever até as 14h de 15 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site da Fundação Carlos Chagas . O valor da taxa é de R$ 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná (TJ - PR), que busca a admissão de Juiz Substituto. São ao todo 17 oportunidades. O salário é de R$ 24.818. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 16 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 240,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. São duas vagas para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1). Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva em cargo de nível superior da área da saúde. A função é de Enfermeiro que irá atuar na Atenção Básica em Saúde - ESF, onde a jornada de trabalho de 40h semanais, com remuneração base de R$ 2.645,92, mais insalubridade de R$ 529,18 e gratificação de R$ 324,48. Os interessados poderão se inscrever de 14 a 18 de janeiro de 2019, na Prefeitura de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Vervloet, nº 446, Centro, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz divulgou dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM RJ) lançou edital de concurso com 37 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Para concorrer a uma das oportunidades do edital, o interessado deve ter bacharel em direito. Outros requisitos são estar quite com obrigações eleitorais, estar quite com obrigações militares (no caso dos homens), estar em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, não ter completado a idade máxima de 35 anos até a data de publicação do certame, além de altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. A remuneração inicial concedida ao posto de 2º tenente PM corresponde ao valor de R$ 7.132,52. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br e a taxa de participação custa R$ 138.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

PREFEITURA DE LAGOA SANTA (MG)

A Prefeitura de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 491 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.143,90. As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019, somente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br . As Taxas têm o valor de R$ 50,00 a R$ 110,00.

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 21 vagas, além de formar cadastro de reserva de profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em cargos Técnico-Administrativos. A carga horária é de 40h e a remuneração varia de R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro de 2019, no site www.concursos.ifpa.edu.br

PREFEITURA DE CORREIA PINTO (SC)

Até 31 de janeiro de 2019, a Prefeitura de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina recebe inscrições do Processo Seletivo destinado à saúde. As chances são para Médicos Clínico Geral (2) e Médico ESF (1) para atuarem em jornada de 20h a 40h semanais, com vencimento equivalente a R$ 4.181,74 a R$ 15.006,64. Podem se inscrever candidatos que tenham diploma de Medicina e Inscrição no CRM. Os pedidos de participação são recebidos entre os dias acima mencionados exclusivamente no site da Prefeitutra: e-gov.betha.com.br

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições poderão ser feitas de 14 de janeiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro e 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS