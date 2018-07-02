27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 23 mil

Candidatos podem se inscrever para vagas disponíveis em todo o Brasil Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 23 mil na Polícia Federal. O prazo para se inscrever foi prorrgado até o dia 7 de julho de 2018. O certame oferece 500 vagas.

No Espírito Santo, estão abertas 417 vagas na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). As chances são para soldados e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

UFES

A Ufes vai contratar professor efetivo. As chances são para docente da área de Matemática (1) e da área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). A carga horária é de dedicação exclusiva e a remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever até 4 de julho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de biólogo. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. O salário base é de R$ 1.861,82, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão atuar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para participar, é necessário ter Ensino Superior Completo mais Registro no Conselho de Classe. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida José Eugenio Vervloet, 142, Loteamento Vale do Canaã, Santa Teresa, no período de 27 de junho a 4 de julho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari vai contratar 12 Técnicos de Enfermagem. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever gratuitamente nos dias 3 e 4 de julho de 2018, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), localizada na Rua Adamastor Antônio Silva, no Bairro Muquiçaba, das 9h às 17h. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração é de R$ 1.037,83.

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul abriu concurso para preencher 18 vagas. A oportunidade é para o cargo de auditor e a remuneração pode é de R$ 16.396,06l. Os interessados poderão se inscrever até as 14h do dia 6 de julho de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 187,77.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura de Alto Rio Novo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade. A oferta inicial é de três vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 8 mil. Os cargos cujos vencimentos na Legislação Municipal aparecem inferiores ao salário mínimo vigente. As chances são para os cargos médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, fiscal sanitário, auxiliar de serviços gerais e motorista. As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara. O atendimento será feito no período de 2 a 6 de julho de 2018, das 12h00 às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal vai abrir concurso público para preencher 500 vagas. São 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior. Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.

SECRETARIA DE JUSTIÇA

A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de inspetor penitenciário. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter o ensino médio. O subsídio é no valor de R$ 2.776,04, mas vale refeição de R$ 300,00. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de oito diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 8 de julho, no site www.selecao.es.gov.br . Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até as 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) divulgou o edital de abertura de um novo concurso público, com 1.495 vagas para o cargo de agente de organização escolar. As oportunidades são para nível médio completo, com remuneração de R$ 1.142,64 e jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até 10 de julho, e devem ser feitas pelo site www.makiyama.net.br . A taxa de participação custa R$ 32

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 580 vagas. As oportunidades estão disponíveis em dois editais. No primeiro, são 500 chances ao cargo de soldado, 60 para oficial da PM e de 20 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. Para oficial da PM a exigência é de nível superior em direito, enquanto que oficial bombeiro militar requer curso superior em qualquer área de conhecimento. Ambas as funções ainda demandam carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração do segundo-tenente PM/bombeiro militar é de R$ 9.007,56. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br . Os prazos se encerram nos dias 8 de julho para os cargos de oficiais e 16 de julho para soldado.

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público com 44 vagas para a contratação de professores. São oportunidades para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (19); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br , até 16 de julho. A taxa de participação é de R$ 73,00.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas. A remuneração é de R$ 1.581,86, para carga horária de 44 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida. Evandi Américo Comarela, 385, bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 5º andar, das 8 às 16 horas. Para participar do processo seletivo é necessário ter os anos iniciais do ensino fundamental e carteira de habilitação D.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nesta quarta-feira (27) o edital de abertura do concurso público de admissão à carreira de diplomata. A oferta é de 26 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer formação. O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco IRBr, com a colaboração do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, no site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para dois concursos públicos para cargos de níveis médio e superior. O edital nº 03/2018 tem oportunidades para Assistente Técnico Jurídico e Procurador. Enquanto o edital nº 04/2018 tem oportunidades para Agente de Trânsito; Fiscal Municipal; Técnico Tributário; Telefonista; Analista Tributário e Professores PEB II das seguintes áreas/ disciplinas: Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado AEE, Educação Especial - Deficiência Auditiva, Educação Especial - Deficiência Intelectual e Educação Especial - Deficiência Visual. Esses profissionais vão receber remunerações entre R$ 1.525,18 a R$ 6.268,70, para atuação em jornadas de 30h a 40h semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br até as 17h de 19 de julho de 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

TRT DE RONDÔNIA E ACRE

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), que abrange os Estado de Rondônia e Acre, está com inscrições abertas para o concurso público para a carreira de analista judiciário. A seleção vai preencher duas vagas imediatas, além de formar cadastro reserva para eventuais oportunidades. As vagas estão distribuídas entre as especialidades de estatística e psicologia. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior na área a que pretende concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial é de R$ 11.006,83. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 20 de julho, no site www.concursosfcc.com.br

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br . O valor da taxa é de R$ 95.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Após suspensão em agosto de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) republicou os cinco editais dos concursos públicos que visam o preenchimento de 59 vagas de níveis médio e superior. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. As remunerações iniciais são de R$ 10.650,18 para ensino médio e R$ 15.879,40 para nível superior, para carga horária semanal de 30 horas. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 25 de julho, através da página eletrônica www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) divulgou edital para a contratação de 1.560 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe para o Curso de Formação de Soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres, tendo como requisitos possuir altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br , até o dia 30 de julho de 2018.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições abrem às 9h de 2 de julho e seguem disponíveis até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep ( www.gestaodeconcursos.com.br ). As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. A oferta é de 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. São aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00. A remuneração do cargo é de R$ 3.825.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) vai abrir concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Haverá, ainda, formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente via internet, no período das 10h do dia 26 de julho às 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.