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Em todo o país

27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários; no ES vagas para médicos e enfermeiros na Prefeitura de Anchieta

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 15:14
gabarito de provas de concurso
Concursos abrem milhares de vagas em todo o país Crédito: Pinterest
Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 18.280,05 na Polícia Civil do Paraná. A oferta é de 400 vagas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista. O prazo vai até 2 de junho.
No governo federal, estão abertas as inscrições para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que vai preencher 309 vagas de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil. As inscrições podem ser feitas até 5 de junho de 2020.

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No Espírito Santo, a Prefeitura de Anchieta vai contratar médicos e enfermeiros. O salário dos profissionais varia de R$ 4.605,91 a R$ 10.911,82. Os interessados podem se inscrever nos dias 21 e 22 de maio.

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