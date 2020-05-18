27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil

Concursos abrem milhares de vagas em todo o país Crédito: Pinterest

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 18.280,05 na Polícia Civil do Paraná. A oferta é de 400 vagas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista. O prazo vai até 2 de junho.

No governo federal, estão abertas as inscrições para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que vai preencher 309 vagas de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil. As inscrições podem ser feitas até 5 de junho de 2020.