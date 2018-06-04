27 concursos abertos com salários de até R$ 26 mil

Há oportunidades para provas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 26,1 mil no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seleciona para 120 vagas de nível superior. As inscrições terminam no dia 26 de junho.

No Espírito Santo, as prefeituras de Nova Venécia, Viana e Castelo estão com inscrições abertas para contratar profissionais temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia divulgou edital de processo seletivo visando contratação de arquivologista, em designação temporária e formação de cadastro de reserva. A oportunidade é para quem tem curso superior na área. As inscrições devem ser feitas nesta segunda (4) e terça-feira (5), no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Av. Vitória, 347, Centro, Nova Venécia, no prédio da Prefeitura.A remuneração é de R$ 2.129,19 para trabalhar em uma carga horária de 44 horas semanais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina abriu concurso com 26 vagas, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. Os salários variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR). As inscrições podem ser feitas até 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br . A taxa para efetivação da inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível superior e de R$ 68 para os de nível médio.

MARINHA

A Marinha do Brasil abriu as inscrições de três editais de concurso público que, juntos, somam 22 vagas. Oportunidades são para ingresso nos quadros de oficiais fuzileiros navais, oficiais intendentes e capelães navais. As inscrições podem ser feitas no site eletrônico www.ingressonamarinha.mar.mil.br até 5 de junho. A taxa é de R$ 120.

CÂMARA DE ITAQUAQUECETUBA (SP)

A Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo, divulgou o edital de concurso público que visa a preencher 19 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.339,39 e R$ 8.622,99, as vagas são para os cursos de Auxiliar Administrativo (4); Contador (1); Controlador Interno (1); Jornalista (1); Oficial Administrativo (2); Procurador Jurídico (1); Recepcionista (1); Servente- Copeira (4); Técnico em Informática (1) e Vigia (3). Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de junho de 2018, exclusivamente via internet, pelo site www.vunesp.com.br . As taxas variam de R$ 45,00 a R$ 82,00.

PREFEITURA DE SOROCABA (SP)

A Prefeitura de Sorocaba, no Estado de São Paulo, abriu concurso público para o cargo de procurador. A oferta é de cinco vagas. A jornada de trabalho é de 30h semanais e com remuneração de R$ 7.917,45 ao mês. Dentro do total de cargos existem vagas oportunidades reservadas a pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever até as 20h do dia 7 de junho de 2018, por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 82,20.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental e médio para provimento de vagas e formação de cadastro reserva. Vão ser contratados, por meio de Prova de Títulos e teste Prático, profissionais nas atividades de Assistente Administrativo, Motorista, Merendeira e Agente de Portaria, que devem atuar em jornadas de 40h semanais, com remunerações de R$ 954,00 e Auxílio Alimentação. As inscrições serão realizadas no período de 5 até às 12h do dia 7 de junho 2018, pelo endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA (MG)

A Prefeitura de Lagoa da Prata, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Em jornadas de 10h a 40h semanais, os profissionais contratados irão receber salários mensais entre R$ 969,27 a R$ 13.744,32. As inscrições têm taxas nos valores de R$ 45,00 a R$ 120,00 e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br , até o dia 7 de junho de 2018.

EXÉRCITO

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) abre as inscrições do Processo Seletivo destinado à matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/ LEMB). No total, são ofertadas 400 vagas para candidatos do sexo masculino e 45 do sexo feminino. Os interessados podem se inscrever até 8 de junho de 2018, no site www.espcex.eb.mil.br . Podem participar candidatos com idade entre 17 e 22 anos completos até o ano da matrícula, Nível Médio completo e altura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino, e 1,55 m para candidatos do sexo feminino.

MARINHA

A Marinha do Brasil está com inscrições para 31 vagas no Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2018. Os interessados podem se inscrever até 11 de junho de 2018, no site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa é de R$ 100,00. Poderão participar apenas candidatos com 18 anos completos e menos de 23 anos; que tenham concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio até a data prevista no calendário de eventos e que possuam bons antecedentes de conduta.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para mais um concurso público. Desta vez, são 104 vagas para médicos, para o Exame de Admissão do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR), de 2019. Os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. As oportunidades são para as seguintes especialidades: alergologia, anatomia patológica, anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia vascular periférica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hemoterapia, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e urologia. As inscrições podem ser feitas até 12 de junho, no site da FAB . A taxa é de R$ 130. O concurso reserva 20% das vagas a candidatos negros.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen/PR) divulgou edital de processo seletivo para preenchimento de 1.156 vagas de agente de cadeia pública em unidades do sistema prisional de todo o Estado. No total, são 982 postos para homens e 174 para mulheres. Destinada a profissionais com nível médio, a carreira conta com remuneração inicial de R$ 3.024,16, incluindo o salário-base de R$ 1.447,65 e a Gratificação Intramuros (Graim) de R$ 1.576,51. Gratuitas, as inscrições serão recebidas entre 9h de 4 junho até 17h do dia 12 do mesmo mês, mediante a realização de cadastro no endereço: www.depen.pr.gov.br

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Formação de cadastro de reserva para motoristas. O salário base é de R$ 794,77, mas complementação para chegar a um salário mínimo. As inscrições serão realizadas na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro, Santa Teresa, no período de 7 a 13 de junho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE CASTELO

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) da Prefeitura de Castelo divulgou edital para a seleção de profissionais de nível superior. O objetivo desta seleção é contratação temporária e formação de cadastro de reserva de um Professor do Sistema Braile, onde o profissional deve cumprir jornada de 25h semanais, com remuneração variável de R$ 1.587,68 a R$ 2.512,48, de acordo com o título que possuir. Os interessados devem se apresentar no período de 11 a 13 de junho de 2018, na SEME da cidade, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel, das 7h30 às 10h30 e das 12h 30 às 16h.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí vai abrir concurso público para preencher 196 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os interessados devem realizar as inscrições no até as 12h do dia 14 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A remuneração varia de R$ 823,31 a R$ 12.629,95.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR (SP)

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) divulgou os editais de 17 Processos Seletivos. Esses profissionais vão prestar serviços e colaborar com ensino e pesquisa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, nos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME de Itapetininga e Tupã, e nas unidades administradas fundação. Há chances todos os níveis de escolaridade, nas seguintes funções: Assistente Social (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Pesquisa (1); Médico Ortopedista - Cirurgia do Quadril (1); Médico Ortopedista - Cirurgia Pediátrica (1); Médico UTI - Serviço de Terapia Intensiva (1); Médico Oncologista Pediátrico (1); Físico Médico (1); Analista de Sistemas Júnior - Área Desenvolvimento/ TOTVS (1); Enfermeiro (1); Médico Endoscopista (1); Médico Reumatologista (1); Médico Neurologista (1); Citotécnico (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Laboratório (1); e Motorista (1). As inscrições podem ser feitas até 14 de junho de 2018, no site www.famesp.org.br . Os profissionais após serem contratados receberão remunerações de R$ 437,07 para cada jornada de trabalho de quatro horas de serviços, e de R$ 1.405,37 podendo chegar a R$ 4.048,66, em jornadas de 10h a 40h semanais, conforme o cargo.

PREFEITURA DE ITAGIMIRIM (BA)

A Prefeitura Municipal de Itagimirim (BA) abriu concurso com 80 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de junho de 2018, no site www.msmconsultoria.com.br . Há chances para vários níveis de escolaridade para cargos como Fiscal de Rendas, Assistente Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Facilitador de Oficina e Médico. Com carga horária de 30h ou 40h semanais, a remuneração dos aprovados de nível fundamental a superior tem valor entre R$ 954,00 e R$ 6.500,00.

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima abriu concurso para preencher 400 vagas de soldados, das quais 340 para homens e 60 a mulheres. A carreira tem remuneração inicial de R$ 4.792,96. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. As inscrições vão até 24 de junho, por meio do site cpc.uerr.edu.br , com taxa de R$ 180.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) para ingresso na carreira de defensor. Serão preenchidas ao menos 20 vagas na classe inicial, sendo uma imediata e as demais para nomeação durante a validade da seleção (de dois anos, prorrogável por mais dois). Os candidatos devem ter curso superior em direito e experiência mínima de dois anos em prática jurídica. O salário atual do cargo, no entanto, não foi informado (na última seleção, iniciada em 2014, a remuneração era de R$ 19.820). As inscrições seguem disponíveis até as 23h59 de 25 de junho, por meio do site www.defensoria.rj.def.br

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas até 26 de junho, no site www.consulplan.net

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

UFES

A Ufes vai contratar professor efetivo. As chances são para docente da área de Matemática (1) e da área/ subárea de Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). A carga horária é de dedicação exclusiva e a remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever de 5 de junho de 2018 a 4 de julho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul abriu concurso para preencher 18 vagas. A oportunidade é para o cargo de auditor e a remuneração pode é de R$ 16.396,06l. Os interessados poderão se inscrever até as 14h do dia 6 de julho de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 187,77.

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas de 12 de junho até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições abrem às 9h de 2 de julho e seguem disponíveis até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep ( www.gestaodeconcursos.com.br ). As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.