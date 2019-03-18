Chance

26 concursos públicos com salários de até R$ 35 mil

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas abertas, também, na carreira militar

Publicado em 18 de março de 2019 às 18:29 - Atualizado há 6 anos

A semana começa com 26 vagas abertas para concursos públicos e processos seletivos. As oportunidades vão do nível de escolaridade médio a superior. Além das vagas efetivas, há também há oportunidades para cadastro de reserva.

No Estado, o destaque é para a contratação efetiva de professor para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com salário R$19.985,24. Na Forças Armadas também há processo seletivo aberto. Ao todo, são mais de 2000 vagas. Na Aeronáutica, há 297 oportunidades; na Marinha, 960 e, no Exército, 1.100.

Os destaques nacionais são o Ministério Público de Contas do Pará, com benefícios de R$ R$35.462,22. e a Prefeitura de Cajati, em São Paulo, com salário de R$ 19.787,66.

OS CONCURSOS ABERTOS

Ifes

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou o edital para professores substitutos. As três vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1) e Saúde Pública/Saúde Coletiva, são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara. A jornada de trabalho pode chegar a 40 horas semanais A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00. A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que pretende atuar. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março. Detalhes do certame você confere no edital e no site: https://www.ifes.edu.br

Ufes

Já estão abertas as inscrições para o novo Concurso Público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A seleção tem como objetivo preencher vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A jornada de trabalho pode ser de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva ao trabalho, com remuneração que varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 ao mês.

Inscrições: até o dia 22 de março de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A taxa é de R$ 250,00.

Mais oportunidades na Ufes

A Ufes também abriu concurso público para professor efetivo. O cargo é para preencher vaga para Professor do Magistério Superior na área de Ciências Biológicas. A titulação mínima exigida é doutorado.

Inscrição: até o dia 5 de abril, na Secretaria do Departamento de Patologia, na Avenida Marechal Campos, nº 1468, em Maruípe - Vitória/ES. O horário é de 13h às 16h

Remuneração: R$ 19.985,24

Prefeitura de João Neiva

Há vagas para profissionais efetivos e temporários em vários níveis de escolaridade. Entre os cargos estão nutricionista, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista, entre outros. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 7,5 mil.

Inscrições: até o dia 22 de março no site: https://www.joaoneiva.es.gov.br

Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta divulgou edital para a contratação temporária de profissionais ao cargo de Técnico em Agrimensura. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2019, das 13h às 16h, no Auditório da Escolas de Governo, sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

Aeronáutica

A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos. A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos. De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Exército

O Exército divulgou o edital de abertura do Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos. São 1.100 vagas, sendo 1.000 para área Geral / Aviação, 60 para Música e 40 para Saúde (técnico de enfermagem). Para participar da seleção, é necessário ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Coren. Após formação, o aprovado é declarado 3º Sargento e perceberá remuneração de R$ 3.825,00. As inscrições podem ser feitas do dia 20 de fevereiro de 2019 até 20 de março de 2019, pelo site www.esa.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 95,00.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A oferta é de 960 vagas. A carreira de fuzileiro proporciona um soldo de R$ 1.950. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e ser brasileiro e do sexo masculino. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 27 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de março de 2019 no site www.marinha.mil.br.

Ministério Público de Contas do Pará

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista. O valor da inscrição, respectivamente, é de R$ 200,00 e R$ 100,00. A remuneração pode chegar a R$ 8.553,37. O prazo para se inscrever termina em 23 de abril. Mais informações estão disponíveis nos edital.

Conselho Regional de Nutricionistas

O Conselho Regional de Nutricionistas abriu concurso público para contratar e formar cadastro reserva de servidores de nível Médio e Superior. A seleção conta com chances para as seguintes funções: Assistente Técnico I (1), Assistente Administrativo I, Auxiliar Administrativo I (2), Operador de Call Center I (1), Secretário, Advogado, Nutricionista Assistente I e Nutricionista Fiscal I. A carga horária a ser cumprida varia entre 30h e 40h semanais e os salários partem de R$ 1.484,41 e vão até R$ 4.918,47. A taxa a ser paga pelo candidato varia de acordo com a escolaridade do cargo almejado, sendo R$ 42,00 Médio e R$ 48,00 Superior.

Inscrições: até 29 de março de 2019, via internet, no site da organizadora www.iades.com.br.

Secretaria de Saúde do RJ

Foi divulgado um novo edital do concurso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A seleção preencherá 112 vagas na área da saúde, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Candidatos que têm ensino fundamental completo e registro no órgão de classe podem se inscrever para a função pública de auxiliar de enfermagem (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 1.229,92. O posto de técnico de enfermagem (80) requer ensino médio, curso técnico na área e registro no órgão fiscalizador da profissão. O vencimento é de R$ 1.560,01. Já para o emprego de enfermeiro (27), a exigência do edital é de nível superior e registro no órgão de classe. A remuneração é de R$ 2.148.

Inscrição: período de 11 a 21 de março de 2019, no site www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.

Defensoria Pública de MG

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82.

Inscrição: no site www.gestaodeconcursos.com.br, até as 20h de 25 de abril.

Câmara de Itaobim (MG)

Foram abertas 5 vagas nas áreas de Agente Administrativo (1); Agente Contábil (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista CNH B (1); Advogado (1). O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Inscrições: até o dia 18 de abril

Remuneração: pode chegar a R$ 3.800,00

Prefeitura de Idaiatuba (SP)

Foram abertas 75 vagas no concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae). As taxas de inscrição variam de R$ 30 a R$ 65. Há vagas para fundamental até superior.

Inscrição: até o dia 7 de abril

Remuneração: até R$ 7.225

Prefeitura de Cajati

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As taxas de inscrição variam de R$ 25 a R$ 50. Há vagas para arquitetos, médico, fisioterapeuta, entre outros.

Inscrições: até o dia 25 de março no site https://www.rboconcursos.com.br

Remuneração: até R$ 19.787,66.

Prefeitura de São Sebastião (SP)

A Prefeitura Municipal de São Sebastião tornou público o concurso para contratação de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogo e assistente social. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. A remuneração chega a R$ 8.372,48. Confira informações no edital.

Inscrições: até o dia 4 de abril. Confira mais informações no edital.

Prefeitura de Campos do Jordão (SP)

Foram abertas diversas vagas para diferentes cargos, entre diretor de escola, nutricionista, intérprete de libras, entre outros. Mais informações estão disponíveis no edital.

Remuneração: até R$ 4.741,93

Inscrição: até o dia 4 de abril.

FameSP

A Famesp abriu processo seletivo para os cargos de técnico de nutrição, fisioterapeuta, cirurgião torácico, médico urologista, entre outros. Ao todo, são 15 vagas. As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Inscrições: até o dia 15 de março, no site https:/www.famesp.org.br/.

Prefeitura de Curitiba (PR)

A Prefeitura Curitiba divulgou quatro editais de Concursos Públicos que objetivam a contratação de servidores de nível Médio/ Técnico e Superior em diversas funções. Ao todo, são 62 vagas. A carga horária varia de 20h a 40h semanais e receberão salários que variam de R$ 1.960,92 a R$ 5.514,92. A taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

Inscrições: até o dia 21 de março no site portal.nc.ufpr.br

Prefeitura de Marmeleiro (PR)

São 25 vagas abertas na Prefeitura de Marmeleiro (PR) com salários que podem chegar a R$ 8.902,64. Os cargos são para nível fundamental, médio e superior.

Inscrições: no site https://www.concursosfau.com.br/novo/ até o dia 27 de março.

Prefeitura de Curitiba (PR)

A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, divulgou seleção pública para o cargo de procurador. São cinco vagas disponíveis para nível superior. O salário é de R$ 6,5 mil, mas, com benefícios, pode chegar a R$ 20,7 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Inscrições: até 24 de março, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Prefeitura de Londrina (PR)

O concurso é voltado para profissionais de nível superior, nas vagas de procurador do município, economista, gestor de comunicação e promotor de saúde pública. As jornadas variam de 20 a 30 horas semanais. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 155.

Inscrições: até o dia 5 de abril no site: https://www.cops.uel.br/v2/Selecao/DetalharSelecao/Selecao/242.

Prefeitura de Toledo (PR)

São 78 vagas abertas, em diferentes áreas, para os cargos de nível fundamental, médio e superior. O valor da taxa de inscrição depende do cargo pretendido, e variam de R$ 35,00 a R$ 100,00. Mais informações estão disponíveis no edital.

Remuneração: pode chegar a R$ 18.363,38.

Inscrições: até o dia 17 de abri, no site www.toledo.pr.gov.br

Secretaria em Manaus (AM)

Foram abertas as inscrições dos dois editais do concurso da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Ao todo, são 50 vagas, além de formação de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Candidatos que concluíram o ensino médio podem concorrer ao emprego de assistente técnico fazendário (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 8.211,81. Para o cargo de assistente técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal nas áreas de programador (12) e suporte (12), a exigência do concurso da SEMEF é de nível médio e curso técnico específico. O vencimento é de R$ 8.211,81. Aqueles que têm o nível superior estão aptos às carreiras de auditor fiscal de tributos municipais (10), técnico fazendário (2), técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal (8) e técnico em web design da Fazenda Municipal (1). As remunerações são de R$ 17.436,29 para auditor e R$ 13.193,77 para técnicos.

Inscrições: até as 14 horas do dia 5 de abril de 2019, no site www.concursosfcc.com.br.

Prefeitura de Macaparana (PE)

A Prefeitura Municipal de Macaparana (PE) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 248 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O período de trabalho é de 30 a 40h semanais ou 150h mensais com remuneração variando de R$ 998,00 a R$ 7.213,00 ou R$ 12,27h/a. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de março de 2019, no site www.idhtec.org.br.

Universidade Federal de Pernambuco

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta