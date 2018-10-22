25 concursos abertos com salários de até R$ 27,4 mil

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 27.424,00 na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.

No Espírito Santo, a Prefeitura da Serra está com duas seleções em aberto. Uma visa a contratação de mil professore e a outra médicos. Os dois processos seletivos são para cargos temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anuncia três Concursos Públicos destinados ao provimento de 40 vagas em diversos cargos. No edital nº 04/2018, as oportunidades disponíveis são para Analista em Gestão Municipal nas áreas de Administração (1), Ciências Contábeis (1) e Ciências Econômicas (1), e Analista Técnico - Engenharia Civil (1). Já o certame nº 05/2018 traz uma vaga no cargo de Auditor Tributário Municipal - Gestão Tributária. Por sua vez, o Concurso Público nº 06/2018 detalha as profissões de Médicos nas especialidades de Emergencista Adulto (1), Emergencista Adulto/Infantil - Distrito São Francisco Xavier (1), Pediatra Emergencista (1), Cardiologista Adulto (1), Cardiologista Infantil (1), Dermatologista (1), Endocrinologista Adulto (1), Endocrinologista Infantil (1), Gastroenterologista Adulto (1), Gastroenterologista Infantil (1), Hematologista (1), Infectologista Adulto (1), Infectologista Infantil (1), Neurologista Adulto (1), Neurologista Infantil (1), Ortopedista (1), Otorrinolaringologista (1), Pneumologista Adulto (1), Pneumologista Infantil (1), Proctologista (1), Psiquiatra Adulto (1), Reumatologista (1), Urologista (1) e Vascular/ Angiologista (1); Enfermeiro (1); Enfermeiro - Distrito São Francisco Xavier (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Enfermagem - Distrito São Francisco Xavier (1); Técnico em Saúde Bucal (1) e Técnico em Radiologia (1). A remuneração varia de R$ 1.435,30 a R$ 6.802,52. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação varia entre R$ 56,50 e R$ 82,20.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar mil professores temporários. As inscrições seguem até 25 de outubro, no site www.projetaconcursos.com.br . A taxa de participação é de R$ 30,00.. A remuneração pode chegar a R$ 3,3 mil, de acordo com a titulação do candidato. A seleção também vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Ministério Público de Pernambuco (MP/PE) para as carreiras de técnico e analista. A seleção visa o preenchimento de 23 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro aos negros. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva para futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 3.171,52 a R$ 4.809,54. As inscrições podem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 26 de outubro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso público para contratar Professor do Magistério Superior, na classe Adjunto. A oferta é de seis vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva. Para a área de conhecimento de Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública Enfermagem de Doenças Infecciosas (1), as inscrições seguem até 22 de outubro de 2018, na Secretaria do Departamento de Enfermagem. Há ainda vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). O prazo para essas áreas segue até 30 de outubro de 2018. A taxa é de R$ 250.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para a contratação de profissionais para a Secretaria de Saúde Municipal. As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral - Plantonista para atuar na Pediatria, Médico Ginecologista/ Obstetra - Plantonista e Médico Pediatra Plantonista. Para todas as áreas as jornadas de trabalho serão de 20h semanais mais 4h de extensão semanal, com remuneração de R$ 5.612,43. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro de 2018 pelo site www.processoseletivo.serra.es.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Estado de Administração Pessoal de Minas Gerais (Seap) está com inscrições aberta para o processo seletivo que visa preencher 4 mil vagas para o cargo de agente de segurança penitenciário. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.098,45, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados precisam ter o ensino médio. De acordo com o edital, são 3.132 oportunidades para o sexo masculino e 868 para o sexo feminino. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ibfc.org.br . A taxa de participação é de R$ 84,00 até o dia 1º de novembro.

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nesta terça-feira (2) o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 100 vagas. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior em qualquer área ou áreas específicas. Para todos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 6.203,34, considerando salário básico de R$ 2.220,39 e gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.128, correspondendo a 80 pontos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de administrador (48), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2), técnico em comunicação social (5). As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro, no site www.idecan.org.br . A taxa de participação será de R$ 95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) para a função de juiz de direito substituto. A oferta é de 50 vagas, sendo três reservadas a candidatos com deficiência e 15 aos negros, além de formação de cadastro de reserva de eventuais oportunidades. A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel e idade mínima de 21 anos e máxima de 65 anos na data da posse. A remuneração inicial do cargo é de R$ 23.284,14. A inscrição preliminar será recebida até as 20h do dia 5 de novembro, exclusivamente pela internet, através do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 230,

PROCURADORIA GERAL DE SANTA CATARINA

A Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina abriu concurso para classe inicial da carreira de procurador do estado. A oferta é de 4 vagas, mais formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 27.424,00, e a carga horária do titular do cargo é de 40 horas semanais. As inscrições vão até às 16 horas do dia 5 de novembro de 2018, no site fepese.org.br . A taxa de inscrição é de R$280,00.

COMPANHIA DE GÁS DO RIO GRANDE DO SUL

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O edital oferece 11 vagas para contratação imediata. Ensino médio é requisito para assistente de serviços administrativos (5 postos e salário de R$ 2.464,70) e técnico em gás (1 - R$ 3.122,20), função que também requer formação técnica. O processo seletivo disponibiliza cargos com exigência de curso superior para advogado (1 - R$ 5.639,05) e engenheiro de gás (4 - R$ 8.281,13). Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro, no site www.fundatec.org.br . As taxas custam R$ 82,36 (nível médio) e R$ 187,87 (superior).

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO

A Defensoria Pública do Maranhão abriu concurso público para a admissão de oito Defensores Públicos de 1ª Classe. Os interessados devem ter título de Bacharel em Direito, ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ter atuado na atividade jurídica pelo período mínimo de três anos. As inscrições preliminares podem ser feitas até às 14h de 5 de novembro de 2018, no site www.concursosfcc.com.br . A da taxa é de R$ 229,00.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de ensino fundamental e médio, sendo eles: Encanador; Ajudante; Fiscal e Operador de ETA (1), para atuarem em carga horária de 40h e 44h semanais, fazendo jus ao vencimento que alterna de R$ 954,00 a R$ 1.098,26, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas na sede SAAE, que fica na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu, no período de 5 a 7 de novembro de 2018 das 8h às 13h.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de São Paulo para preenchimento de 168 vagas em cargos de nível superior. Distribuídas entre dois editais, as oportunidades são destinadas a diversas secretarias do município. Há chances para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional - ciências contábeis (50 postos e salário de R$ 6.106,33), arquiteto (58 - R$ 7.03290), agrônomo (14 - R$ 7.032,90) e engenheiro nas seguintes áreas: civil (34 - R$ 7.032,90), do trabalho (2 - R$ 7.032,90) e florestal (10 - R$ 7.032,90). As inscrições podem ser feitas até as 17h de 12 novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 82,20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) publicou quatro editais de abertura de inscrições para novo concurso público, que visa o preenchimento de 34 vagas na comarca da capital. Todas as oportunidades são para cargos com exigência de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 8.723,57. As inscrições seguem até 13 de novembro, no site www.vunesp.com.br . Do total de oportunidades, 20 são para o cargo de contador judiciário. Neste caso, os interessados devem ter formação na área e registro no conselho, com remuneração inicial de R$ 7.027,51, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso de administrador judiciário estão sendo oferecidas cinco vagas, com inicial de R$ 6.432,43, com jornada de 40 horas . Os interessados devem ter formação em administração de empresas, com registro no conselho. O concurso também conta com sete vagas para o cargo de enfermeiro judiciário, com exigências de formação superior específica e registro no conselho. O inicial é de R$ 8.100,44, para 30 horas semanais. Por fim, o concurso também conta com duas vagas para a carreira de médico. Exigência de registro no conselho e inicial de R$ 8.723,57 para 30 horas semanais.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul vai abrir concurso para contratar auditor-fiscal da Receita Estadual. São 50 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência e oito a negros. O salário é de R$ 20.463,50, acrescido de prêmio de produtividade e eficiência variável. Os contratados cumprirão jornada semanal de 40 horas, havendo a possibilidade de atividades aos sábados, domingos e feriados. A carreira é destinada a profissionais com curso superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais, engenharia ou tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 13 de novembro, no site www.cespe.unb.br . A taxa custa R$ 187,77.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul (SED/MS) está com inscrições abertas para dois concursos públicos que totalizam 1.500 vagas. Candidatos de todos os níveis escolares serão avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos. O primeiro edital conta com 1.000 vagas para a função de professor da educação básica nas áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, língua portuguesa/literatura, matemática, química e sociologia. Os candidatos precisam ter nível superior e os salários iniciais variam de R$ 2.878,63 a R$ R$ 3.166,49. Já o segundo edital dispõe de 500 ofertas para a carreira de apoio à educação básica, distribuídas entre os cargos de agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais. Os dois primeiros postos requerem ensino fundamental completo e pagam R$ 1.067,65, enquanto que o último exige ensino médio e tem vencimento de R$ 1.323,89. As inscrições podem ser feitas no site www.funrio.org.br até o dia 4 de novembro para os professores e 16 de novembro para as demais carreiras.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

A Universidade de Brasília (UnB) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 157 vagas, além de formar cadastro reserva. Os contratados poderão atuar em qualquer um dos campi da instituição (Plano Piloto, Ceilândia, Gama ou Planaltina). Há oportunidades para cargos de nível médio, com salário-base é de R$ 2.446,96, e para quem tem ensino superior, com A remuneração inicial corresponde a R$ 4.180,66. As inscrições terminam às 18h de 5 de novembro, no endereço www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

Foram prorrogadas até as 23h59 de 20 de novembro as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Roraima (PC RR). A seleção oferece 330 vagas, sendo 38 destinadas a funções públicas de ensino médio e 292 de nível superior. Do total de ofertas, 33 são reservadas a pessoas com deficiência. Aqueles que possuem diploma de conclusão de curso de ensino médio podem disputar os empregos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Quem tem o nível superior está apto às carreiras de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RECIFE

A Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife abriu as inscrições para um concurso público com 25 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.603,50 até R$ 7.374,00. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br , até o dia 23 de novembro. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 29 de outubro e 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br