23 concursos abertos com salários de até R$ 27,5 mil

Concursos oferecem vagas para servidores efetivos e temporários Crédito: Divulgação

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (5). As seleções contam com milhares de vagas. As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) encerra nesta segunda-feira (5) as inscrições para o concurso que oferece 1.025 vagas para professores e pedagogos.

Ainda no Estado, as prefeituras de Guarapari, Ecoporanga, Alfredo Chaves e Vila Velha também estão com seleções abertas para cargos de vários níveis de escolaridade.

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 1.025 vagas para professores e pedagogos. Os salários dos professores variam de R$ 1.982,55, a R$ 3.554,92, conforme titulação do candidato, além do auxílio alimentação. A carga horária é de 25 horas semanais. A disciplina com o maior número de vagas é a de Matemática, com 227, seguida por Geografia, com 117, e Biologia, com 108. O prazo vai até as 14 horas do dia 5 de fevereiro, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa de inscrição será de R$ 66,65.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com nível Médio concluído e Curso Técnico de nível Médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro de 2018, por meio do preenchimento do formulário de solicitação, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico ingresso.eear.aer.mil.br . Para ter as mesmas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 60,00. São 183 vagas, as quais estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5) e Topografia (8).

PREFEITURA DE MEDINA (MG)

A Prefeitura de Medina, em Minas Gerais, realiza Concurso Público com 37 vagas em cargos de todos os níveis de formação, que reservam salários entre R$ 937,00 a R$ 3.516,41. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até 6 de fevereiro de 2018, presencialmente na Prefeitura, situada na Rua Sete de Setembro, nº 22, no Centro de Medina - MG, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou via internet, pelo site www.agoraconsultoria.srv.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu concurso público com 284 vagas para Professores das categorias Adjunto e Assistente. Estes profissionais deverão atuar em jornadas que variam de 20h a 40h por semana, ou em Regime de Dedicação Exclusiva, de forma que as remunerações tem valores que vão de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67 ao mês de acordo com a titulação. As taxas variam de R$ 70,00 a R$ 290,00. O atendimento ocorre até o dia 6 de fevereiro de 2018, por meio do endereço eletrônico concursos.pr4.ufrj.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá divulgou o edital do I Concurso Público para provimento de 40 vagas no cargo de Defensor da 2ª Classe, com remuneração inicial de R$ 13.280,01. Podem se inscrever profissionais com formação de nível superior no curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida, que tenham dois anos no mínimo, de atividade jurídica na data da posse e atendam aos demais requisitos exigidos no edital. As inscrições podem feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14 horas do dia 7 de fevereiro de 2018. A taxa é de R$ 260,00.

PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES

O processo seletivo simplificado visa a contratar agente comunitário de saúde, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.014,00. As inscrições podem ser feitas até dia 7 de fevereiro de 2018, presencialmente, na Unidade Básica de saúde Maria da penha Fonseca, localizada no Bairro Cajá, Centro, das 7h às 13h.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração varia de R$ 4.880,00 a R$ 8.805,79. Os interessados podem se inscrever no site www.vilavelha.es.gov.br - até às 23h do dia 8 de fevereiro de 2018.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para cargos de todos os níveis de escolaridade. A oferta pe de 12 vagas. As oportunidades são para os cargos de Pedagogo (1); Coordenador (1); Cuidador (2); Educador Social (1); Oficineiro (1); Oficineiro de Teatro (1); Oficineiro de Arte e Artesanato - Materiais Recicláveis (1); Oficineiro de Arte e Artesanato - Decoupage, Pintura em madeira e Pintura em Tela (1); Oficineiro de Informática (1); Cozinheiro (1) e Auxiliar de Serviços Gerais (2). A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 1.800,00, para cumprir a carga horária de 30 a 40 horas semanais ou 12 por 36 horas. As inscrições deverão ser feitas nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2018, das 9h às 11h e das 13h às 17h, diretamente na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari.

INSTITUTO NUCLEARES DO BRASIL

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Nucleares do Brasil (INB), o qual busca a formação de cadastro reserva para possíveis contratações de profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior. A remuneração varia de R$ 1.858,00 a R$ 6.094,00 ao mês. As inscrições seguem até o dia 8 de fevereiro de 2018, no site www.gestaodeconcursos.com.br

PREFEITURA DE ECOPORANGA

São ofertadas 86 vagas disponíveis nos cargos de: Assistente Social (4); Auditor em Saúde (1); Aux. Consultório Dentário (2); Auxiliar Administrativo (5); Berçarista (4); Contador (2); Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1); Motorista (4); Nutricionista (2); Operador de Máquinas (2); Operador de Computador (2); Professor em Função de Docência - Professor A - MMPA (33); Professores em Função de Docência - Professor B - MMPB - Arte (3); Ed. Física (5); Professor em Função Pedagógica - Professor P - MMPP (7); Psicólogo (3) e Técnico em Meio Ambiente (1). O salário varia de R$ 971,31 a R$ 1.117,79 com jornada de 30h a 40h de acordo com a função desejada. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2018 no site www.institutoibdo.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ - AL) abriu concurso público com 131 vagas para cargos de nível médio e superior. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador (15), Analista Judiciário - Área Judiciária (15), Analista Judiciário - Apoio Especializado - Área Estatística (1) e Técnico Judiciário - Área Judiciária (100). A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração será de R$ 2.550,96 e R$ 5.101,92. As inscrições seguem até 15 de fevereiro de 2018, ás 16 horas, no site fgvprojetos.fgv.br/concursos

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

O Conselho Federal de Medicina (CFM) abriu concurso para 183 vagas imediatas e para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os salários são de R$ 4.956,84 para nível médio e de R$ 9.427,93 para nível superior. As inscrições seguem pelo site www.iades.com.br até 16 de fevereiro de 2018. As taxas são de R$ 38 para nível médio e de R$ 52 para nível superior.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível superior são de analista judiciário para graduados em biblioteconomia, fisioterapia, odontologia (odontopediatria e periodontia), psicologia, direito e para qualquer área de formação. O salário é de R$ 11.006,82. Os cargos de nível médio são de técnico judiciário distribuídas entre as áreas de atividade administrativa e de apoio especializado (desenvolvimento de sistemas, enfermagem, suporte técnico e telecomunicações e eletricidade). A remuneração é de R$ 6.708,53. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br/concursos/stj_18 até 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 70,00 para técnico e de R$ 85,00 para analista.

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MARANHÃO

A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) do Maranhão vai abrir 30 vagas para profissionais de nível Médio e Superior. Com remunerações que variam de R$ 1.750,00 a R$ 9.600,00 ao mês, estes profissionais atuarão nas funções de Administrador (3); Analista de Recursos Humanos (2); Assistente Social (1); Contador (1); Programador de Sistemas (2); Engenheiro Civil (1); Analista Previdenciário das áreas Administrativa Previdenciária (6); Atuarial e Contábil (2) e Financeira e Contábil (2); Perito Médico (5) e Técnico Previdenciário (5). A taxa varia de R$ 90,00 a R$ 140,00 e os interessados podem se inscrever até às 14h de 23 de fevereiro de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

CÂMARA DE ALTO RIO DOCE (MG)

Há oportunidades para cargos de níveis alfabetizado, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site www.ammabarbacena.com.br , até as 22h do dia 28 de fevereiro de 2018. As taxas de inscrições variam de R$ 45,00 à R$ 200,00. Os cargos disponíveis são: Auxiliar de Serviços Gerais, Analista de Controle Interno, Assessor Legislativo e Parlamentar, Recepcionista/Telefonista, Assessor Contábil/Contador e Assessor Jurídico/Advogado, para ambos contém uma vaga com jornada diária de 80h à 120h mensais e remunerações variáveis de R$ 937,00 à R$ 3.000,00.

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG)

A seleção oferece 64 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de trabalho entre 20 a 44 horas semanais e remunerações mensais que partem de R$ 955,00 a R$ 10.938,00. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.fgrconcursos.org.br até as 14h do dia 28 de fevereiro de 2018 (horário de Brasília - DF), mediante o pagamento das taxas que vão de R$ 65,00 a R$ 175,00.

MARINHA

A Marinha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 1.000 vagas de aprendizes-marinheiros. Podem se inscrever candidatos do sexo masculino solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 1º de janeiro de 2019; ter concluído o ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. As inscrições podem ser feitas até 2 de março pelos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br . A taxa é de R$ 40.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de 20 vagas, com salário de R$ 23.284,14. As inscrições podem ser feitas no site www.mpba.mp.br até o dia 5 de março. O valor da taxa é de R$ 230.

METRÔ DE SÃO PAULO

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) abriu um novo concurso público com oito vagas para o cargo de oficial logística almoxarifado I. O salário é de R$ 3.113, por 40 horas semanais. O candidato precisa ter o ensino médio e carteira nacional de habilitação, no mínimo em categoria B. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 65.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Minas Gerais vai abrir concurso público para contratar profissionais para assumirem os cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica. A oferta é de 16.701 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I - Grau A: Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (770); e Professores de Educação Básica nas disciplinas de: Arte/Artes (1330); Biologia/Ciências (1288); Educação Física (1184); Filosofia (844); Física (1573); Geografia (1218); História (1257); Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1893); Língua Portuguesa (2446); Matemática (2738); Química (955); e Sociologia (876). A remuneração é de R$ 2.135,64, por 24 horas semanais de trabalho. Para se inscrever é necessário acessar o site www.fumarc.com.br , até as 23h59 do dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 70,00.

CEMIG

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 109 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O certame oferece oportunidades de níveis médio, técnico e superior. Os salários disponíveis variam de R$ 2.498,30 a R$ R$ 7.965,00, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 12 de março de 2018, no site www.fumarc.com.br . A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO PIAUÍ

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) do Estado do Piauí divulgou o edital de abertura de um novo Concurso Público. São 12 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Ambiental. Os candidatos precisam ter o nível superior. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 4.700,00 ao mês. As inscrições, com taxa de R$ 115,00, podem ser feitas até as 14h do dia 13 de março de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO