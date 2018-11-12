23 concursos abertos com salário de até R$ 29 mil

Haverá provas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde. As chances são para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a R$ 9,6 mil.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de São Paulo para preenchimento de 168 vagas em cargos de nível superior. Distribuídas entre dois editais, as oportunidades são destinadas a diversas secretarias do município. Há chances para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional - ciências contábeis (50 postos e salário de R$ 6.106,33), arquiteto (58 - R$ 7.03290), agrônomo (14 - R$ 7.032,90) e engenheiro nas seguintes áreas: civil (34 - R$ 7.032,90), do trabalho (2 - R$ 7.032,90) e florestal (10 - R$ 7.032,90). As inscrições podem ser feitas até as 17h de 12 novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 82,20.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para preencher uma vaga de nível superior. O cargo é de Médico Clínico Diarista para atuar na Pediatria, em jornadas semanais de 20h, com remuneração de R$ 4.044,12. As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) publicou quatro editais de abertura de inscrições para novo concurso público, que visa o preenchimento de 34 vagas na comarca da capital. Todas as oportunidades são para cargos com exigência de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 8.723,57. As inscrições seguem até 13 de novembro, no site www.vunesp.com.br . Do total de oportunidades, 20 são para o cargo de contador judiciário. Neste caso, os interessados devem ter formação na área e registro no conselho, com remuneração inicial de R$ 7.027,51, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso de administrador judiciário estão sendo oferecidas cinco vagas, com inicial de R$ 6.432,43, com jornada de 40 horas . Os interessados devem ter formação em administração de empresas, com registro no conselho. O concurso também conta com sete vagas para o cargo de enfermeiro judiciário, com exigências de formação superior específica e registro no conselho. O inicial é de R$ 8.100,44, para 30 horas semanais. Por fim, o concurso também conta com duas vagas para a carreira de médico. Exigência de registro no conselho e inicial de R$ 8.723,57 para 30 horas semanais.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul vai abrir concurso para contratar auditor-fiscal da Receita Estadual. São 50 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência e oito a negros. O salário é de R$ 20.463,50, acrescido de prêmio de produtividade e eficiência variável. Os contratados cumprirão jornada semanal de 40 horas, havendo a possibilidade de atividades aos sábados, domingos e feriados. A carreira é destinada a profissionais com curso superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais, engenharia ou tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 13 de novembro, no site www.cespe.unb.br . A taxa custa R$ 187,77.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul está com 500 vagas para a carreira de apoio à educação básica, distribuídas entre os cargos de agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais. Os dois primeiros postos requerem ensino fundamental completo e pagam R$ 1.067,65, enquanto que o último exige ensino médio e tem vencimento de R$ 1.323,89. As inscrições podem ser feitas no site www.funrio.org.br até 16 de novembro.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A Câmara Municipal de Conceição da Barra abriu concurso público para a contratação de profissionais de ensino fundamental incompleto, médio e nível superior. A remuneração varia de R$ 886,00 a R$ 2.225,63. As oportunidades são para os cargos de controlador (1), assistente de controle interno (1), auxiliar de serviços gerais/Sede (1), auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio (1) e vigia. A carga horária para todas as funções é de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site www.gualimp.com.br . O inscritos, o valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA

Na Assembleia Legislativa da Bahia a oferta é de 132 vagas com salários que variam de R$ 4.118,67 a R$ 4.872,61. São 123 oportunidades distribuídas nos cargos de Técnico Legislativo - Administrativa (35); Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa (54); Técnico Legislativo - Odontologia (3); Analista Legislativo - Administração (5); Analista Legislativo - Análise de Sistemas/ Informática / Tecnologia da Informação (6); Analista Legislativo - Taquigrafia (3); Auditor Legislativo (3); Analista Legislativo - Enfermagem (1); Analista Legislativo - Jornalismo/ Comunicação (1); Analista Legislativo - Medicina do Trabalho (2); Analista Legislativo - Nutrição (1); Procurador (3) e Analista Legislativo - Redação e Revisão Legislativa (6). As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro de 2018, no site da Fundação Getúlio Vagas (FGV)

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

Foram prorrogadas até as 23h59 de 20 de novembro as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Roraima (PC RR). A seleção oferece 330 vagas, sendo 38 destinadas a funções públicas de ensino médio e 292 de nível superior. Do total de ofertas, 33 são reservadas a pessoas com deficiência. Aqueles que possuem diploma de conclusão de curso de ensino médio podem disputar os empregos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Quem tem o nível superior está apto às carreiras de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários. A seleção vai formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está com inscrições abertas para dois processos seletivos. As chances são para a contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 9.699,69. O primeiro edital prevê a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior, enquanto que o segundo abre vagas para médicos em várias especialidades. Os interessados podem se inscrever pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br , até as 23h59, do dia 21 de novembro de 2018. Só será aceita uma inscrição por CPF.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta vai abrir processo seletivo simplificado para preencher cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social; Psicólogo; Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; Cuidador Social; Instrutor de Educação Física e Instrutor de Informática. Os interessados podem inscrever-se entre os dias 19 a 23 de novembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Aracruz, nº 10, Vila Residencial Samarco. O atendimento acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público para contratar um professor. O docente atuará no Departamento de Economia do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Para participar é necessário que o profissional seja Graduado em uma das áreas citadas no edital. O Professor atuará em regime de Dedicação Exclusiva na área de Economia (Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos). A remuneração varia de acordo com a titulação. As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro de 2018, na Secretaria Unificada de Departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Prédio da Diretoria, situado na Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, com taxa de R$ 250,00.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RECIFE

A Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife abriu as inscrições para um concurso público com 25 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.603,50 até R$ 7.374,00. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br , até o dia 23 de novembro. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo está com quatro processos seletivos abertos para a contratação de 73 profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 1,1 mil. As chances são para cargos de níveis fundamental e médio. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. As inscrições são feitas em períodos diferentes, de acordo com os cargos, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h. Para o cargo de secretário escolar, as inscrições poderão ser feitas de 19 e 20 de novembro de 2018 Já para assistente de serviços, na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018. O atendimento aos candidatos ao cargo de servente/ merendeira será nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, enquanto que para motorista nos dias 27 e 28 de novembro de 2018.

PREFEITURA DE LINHARES

São 44 vagas para guarda-vidas. Os contratos vão de dezembro a março. A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período de amanhã até 30 de novembro, das 9h às 17hs.

PREFEITURA DE ITARANA

A Prefeitura de Itarana vai contratar profissionais temporários. São onze oportunidades para os cargos de Assistente Social (4), Psicólogo (3), Orientador Social ou Educador Social (3) e Auxiliar Administrativo (1). Com carga horária de 30h ou 35h semanais, os selecionados devem receber remuneração no valor entre R$ 1.036,47 e R$ 2.142,00. Os interessados poderão se inscrever de 26 a 30 de novembro de 2018, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Becalli, 30, Centro, Itarana - ES, das 8h às 12h.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Piauí abriu as inscrições do concurso público para a função de promotor de justiça substituto. A seleção visa o provimento de cinco vagas imediatas, sendo uma reservada pessoas com deficiência e uma aos negros, além de formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. Os interessados devem ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado. A remuneração inicial é de R$ 24.818,90. As inscrições provisórias serão recebidas até as 18h do dia 1º de dezembro, através do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 250

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições poderão ser feitas de amanhã até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições poderão ser feitas de 18 de novembro a 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.