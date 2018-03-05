21 concursos abertos com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades para várias áreas profissionais Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 21 concursos abertos em todo o país. As seleções contam com milhares de vagas. As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro.

Esta semana, a Petrobras e a Transpetro encerram as inscrições para mais de 2 mil vagas. A remuneração é de R$ 10 mil.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo do Banestes. As inscrições começam nesta quarta-feira (8). Há chances para cargos de níveis médio e superior.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura de Serra encerra nesta quarta-feira (14) as inscrições para o processo seletivo para o cargo de Médico do Programa Saúde da Família. O profissional terá remuneração mensal de R$ 9.288,94, mais auxílio alimentação no valor de R$ 300,00. As inscrições seguem até às 23h59, no site processoseletivo.serra.es.gov.br

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726. Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle. As inscrições podem ser feitas até 5 de março de 2018, no site www.cesgranrio.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de 20 vagas, com salário de R$ 23.284,14. As inscrições podem ser feitas no site www.mpba.mp.br até o dia 5 de março. O valor da taxa é de R$ 230.

METRÔ DE SÃO PAULO

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) abriu um novo concurso público com oito vagas para o cargo de oficial logística almoxarifado I. O salário é de R$ 3.113, por 40 horas semanais. O candidato precisa ter o ensino médio e carteira nacional de habilitação, no mínimo em categoria B. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 65.

CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e técnico. A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58. A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o Estado. As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 6 de março de 2018, no site www.eplconcursos.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 38,00.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) divulgou mais um edital de concurso público. Desta vez, são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga pleiteada. As inscrições podem ser feitas até até 23h59 do dia 7 de março de 2018, no site da Fundação Cesgranrio . A taxa é de R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 o nível superior. Os profissionais podem atuar nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

SECTI

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com processo seletivo simplificado aberto para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para lecionar em cursos de educação profissional e tecnológica. Os profissionais selecionados irão atuar nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) e no Projeto OportunidadES, na Grande Vitória. Entre os cursos superiores que podem participar está o de Desenho Industrial, Economia, Direito, Matemática, Filosofia e Turismo. Os salários são de até R$ 3,5 mil. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br até às 17 horas do dia 6 de março. Não será cobrada taxa de inscrição e os salários variam de R$ 1.982,55 a R$ 3.554,92, dependendo da titulação.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Minas Gerais vai abrir concurso público para contratar profissionais para assumirem os cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica. A oferta é de 16.701 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I - Grau A: Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (770); e Professores de Educação Básica nas disciplinas de: Arte/Artes (1330); Biologia/Ciências (1288); Educação Física (1184); Filosofia (844); Física (1573); Geografia (1218); História (1257); Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1893); Língua Portuguesa (2446); Matemática (2738); Química (955); e Sociologia (876). A remuneração é de R$ 2.135,64, por 24 horas semanais de trabalho. Para se inscrever é necessário acessar o site www.fumarc.com.br , até as 23h59 do dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 70,00.

UFES

A Ufes também vai abrir inscrições para a contratação de sete professores substitutos para os Centros de Ciências da Saúde, de Educação, de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde. As oportunidades são para as áreas de Nutrição (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enfermagem de Saúde Pública (1); Pedagogia/ Alfabetização (1); Educação/ Libras/ Educação do Campo (1); Ensino de Física (1); Ensino de Química/ Ensino de Ciências (1) e Física (1), com carga horária de 40h semanais e remuneração de R$ 3.552,08 a R$ 4.241,05. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 7 e 9 de março de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

IOPES

O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) vai abrir processo seletivo para contratar engenheiros e arquitetos. As contratações serão temporárias. As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br até 11 de março.A expectativa é de contratar até 12 candidatos ao longo de 2018. O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00.

CEMIG

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 109 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O certame oferece oportunidades de níveis médio, técnico e superior. Os salários disponíveis variam de R$ 2.498,30 a R$ R$ 7.965,00, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 12 de março de 2018, no site www.fumarc.com.br . A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO PIAUÍ

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) do Estado do Piauí divulgou o edital de abertura de um novo Concurso Público. São 12 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Ambiental. Os candidatos precisam ter o nível superior. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 4.700,00 ao mês. As inscrições, com taxa de R$ 115,00, podem ser feitas até as 14h do dia 13 de março de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de Engenheiro Civil e Técnico em Edificações ou Estradas, em regime de designação temporária, para formação de cadastro de reserva. O subsídio para o cargo de Engenheiro é de R$ 4.232,00, enquanto que para Técnico é de R$ 2.173,60. Os interessados poderão se inscrever no até às 17 horas do dia 14 de março de 2018, no site www.selecao.es.gov.br

MARINHA

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil divulgou um Concurso Público para admissão das turmas I e II do curso de formação de fuzileiros. A oferta é de 1.300 vagas. As inscrições ocorrem entre os dias 01 a 30 de março de 2018, por meio do endereço eletrônico www.marinha.mil.br , mediante pagamento de R$ 30,00. Como requisito para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo, idade entre 18 a 21 anos, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e boa conduta social sem antecedentes criminais.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais está com inscrições abertas para o concurso público a contratação de promotor de justiça. O inicial é de R$ 26.125,17. São oferecidas 40 vagas, sendo 28 destinadas à ampla concorrência; 4 para candidatos com deficiência e 8 para os candidatos negros. As inscrições preliminares devem ser feitas no site www.gestaodeconcursos.com.br até 2 de abril de 2018, até 23h59. O valor referente à inscrição é de R$ 261,25.

BANESTES

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir concurso público para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição. Os interessados poderão se inscrever no período de 8 de março a 5 de abril, no endereço www.fgv.br . As inscrições têm valor de R$ 39 (ensino médio) e R$ 43 (ensino superior).

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil. O concurso para o magistério superior conta com seis vagas nas áreas de Clínica e Cirurgia Animal/ Clínica Veterinária (1); Agronomia/ Fitopatologia (1); Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1); História/ História do Brasil/ História Regional (1); Medicina/ Clínica Médica (2). De acordo com o regime de trabalho dos candidatos selecionados, a remuneração tem valor entre R$ 2.777,15 e R$ 9.585,67. Os interessados podem se inscrever do dia 7 de março de 2018, até o dia 5 de abril de 2018. Porém se você optar pela área de Medicina/ Clínica Médica saiba que o prazo encerra em 20 de março de 2018.O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso público para o cargo de para promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,16. A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar da seleção, o candidato precisa ser bacharel em Direito e três anos, pelo menos, de prática jurídica. Os interessados podem se inscrever até 6 de abril pelo site www.mprj.mp.br . A taxa é de R$ 300.

CÂMARA DE NOVA ODESSA (SP)

A Câmara de Nova Odessa, no Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece vagas para profissionais com nível fundamental, médio e superior. As chances são para os cargos de Motorista, Servente, Vigia, Auxiliar Administrativo (1), Recepcionista, Assistente Administrativo (1), Assessor Jurídico I (1), Assistente Legislativo (1), e Contador (1). Os novos servidores devem atuar em jornadas de 40h semanais e vão receber salários que variam de R$ 2.463,08 a R$ 8.680,62. Para se inscrever o candidato deve acessar o site da empresa organizadora www.vunesp.com.br , até as 23h59 do dia 5 de abril de 2018.

PREFEITURA DE ELÓI MENDES

A Prefeitura de Elói Mendes, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 98 vagas. O salário varia de R$ 937,00 a R$ 9.137,00, para atuação em jornadas de 10h a 40h semanais. As inscrições deverão ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br , até o dia 5 de abril de 2018. As taxas de participação variam conforme o cargo nos valores de R$ 47,00 a R$ 457,00.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC - MG) vai abrir concurso público com 76 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 16 de abril até às 23 horas do dia 15 de maio de 2018, nos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br www.fumarc.com.br . A taxa de participação é de R$ 212,00.