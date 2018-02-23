200 vagas para técnicos de enfermagem em Cariacica

Prefeitura de Cariacica abriu processo seletivo simplificado Crédito: Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica está com Processo Seletivo Simplificado aberto para contratação temporária de 200 técnicos de enfermagem.

inscrições serão realizados na sede da Semus, no Centro Administrativo Municipal, localizado no bairro Rio Branco, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 05 de março. Não será cobrada taxa de inscrição. Asserão realizados na sede da Semus, no Centro Administrativo Municipal, localizado no bairro Rio Branco, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 05 de março. Não será cobrada taxa de inscrição.

O salário base é de R$ 1.075,04, com carga horária de 40 horas semanais, podendo atuar como diarista (8 horas por dia) ou regime de plantão 12×36, a critério da administração.

edital do certame, para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter curso técnico de nível médio completo da área e conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet. Segundo o, para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter curso técnico de nível médio completo da área e conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.

O processo seletivo para o cargo será realizado em etapa única, com a prova de títulos. Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Mais informações no (27) 3354-5616.

MAIS VAGAS

Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba)

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), administrado do Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba), está com vagas abertas para enfermeiro obstetra, enfermeiro, técnico em enfermagem e psicólogo clínico. Os interessados nas oportunidades devem enviar o currículo até o dia esta sexta-feira (23) para o e-mail [email protected] . Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3 mil. Os candidatos selecionados atuarão na unidade, que fica na Avenida Ministro Salgado Filho, número 918, em Cristóvão Colombo, Vila Velha.

Hospital Meridional

O Hospital Meridional está selecionando técnico em enfermagem. atendente de laboratório, acadêmico de farmácia (estágio), pessoa com deficiência, faturista, estágio ensino médio e auxiliar de cozinha. Os interessados devem acessar o site do Hospital: www.hospitalmeridional.com.br e cadastrar o currículo pelo link trabalhe conosco.

Unimed Sul

A Unimed Sul Capixaba abriu vagas de emprego em diferentes áreas para Pessoas com Deficiência (PCD). A cooperativa oferece salário compatível com o mercado e outros benefícios. Os interessados devem enviar currículo para [email protected]