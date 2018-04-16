19 concursos abertos com salários de até R$ 22 mil

Pelo menos 19 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país. São milhares de vagas para cargos efetivos ou temporários. Os salários chegam a R$ 22.213,43 na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo que vai preencher 600 vagas para o cargo de auxiliar de secretaria escolar. O candidato precisa ter o nível médio.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para o concurso público que visa selecionar professores efetivos. Por meio dos editais nº 16, 17, 18 e 19/2018, são ofertadas oportunidades nas áreas/ subáreas de Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1), Geociências/ Geologia/ Sedimentologia (1), Probabilidade e Estatística (2) e Educação/ Ensino-Aprendizagem (1). Para quem atuar em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), a remuneração varia de R$ 6.627,43 ou R$ 9.585,67, conforme a titulação, além de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, entre outros benefícios. Os candidatos podem se inscrever até 18 de abril de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.