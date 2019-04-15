Home
>
Concursos e Empregos
>
18 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35,4 mil

18 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35,4 mil

Oportunidades são para cargos temporários e efetivos; no Espírito Santo, o destaque fica por conta do certame da Polícia Civil