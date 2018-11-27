18 concursos abertos no ES com salário de até R$ 11 mil

Venda Nova do Imigrante está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Divulgação

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Isso porque estão abertos 18 concursos em todo o Espírito Santo. As chances são para cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para professores, médicos, guarda-vidas, entre outros.

A remuneração pode chegar a R$ 11 mil no programa Mais Médicos do governo federal. Para o Estado, foram destinadas 213 vagas e o prazo para se inscrever vai até 7 de dezembro.

O governo do Estado abriu processo seletivo para a contratação de professores e pedagogos. Os interessados poderão se inscrever de 28 de novembro até 6 de dezembro.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de inscrição.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 6 vagas para professor.

A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do profissional. Os interessados devem ficar atentos às datas de de inscrição:

Até 27 de novembro de 2018: Ciências Contábeis (1); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1); Arquitetura e Urbanismo I (1); Arquitetura e Urbanismo II (1);

Até 27 de novembro de 2018: Eletrotécnica (1); Segurança do Trabalho (1).

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. São oportunidades de níveis fundamental, médio e superior distribuídas nos cargos de: Professor PA, Professor PB, Pedagogo PP, Professor AEE, Auxiliar de sala, Agente administrativo, Cozinheiro, Servente, Motorista, Monitor em informática, Vigia e Psicopedagogo. Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.064,54 a R$ 3.492,84 ou R$ 17,00 por hora aula. As inscrições podem ser feitas no site www.vendanova.es.gov.br , até o dia 26 de novembro de 2018.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo está com quatro processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 1,1 mil. As chances são para cargos de níveis fundamental e médio. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. As inscrições são feitas em períodos diferentes, de acordo com os cargos, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h. Para assistente de serviços, o atendimento será nos dias 26 e 27 de novembro de 2018. O atendimento aos candidatos ao cargo de servente/ merendeira será nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, enquanto que para motorista nos dias 27 e 28 de novembro de 2018.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos seletivos para a contratação de médicos diaristas e plantonistas. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 29 de novembro para se inscrever, no site processoseletivo.serra.es.gov.br . De acordo com os editais, as oportunidades para diaristas são: cardiologista adulto; clínico geral; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; ginecologista/obstetra; e psiquiatra adulto. A carga horária dos profissionais é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300. Para plantonistas, as chances são para médicos ginecologistas/obstetras e pediatras. São 20 horas semanais e mais quatro de extensão, com salário de R$ 5.612,43 mais 20% de insalubridade, gratificação de Urgência e Emergência, extensão da carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300, de acordo com informações da prefeitura.

PREFEITURA DE APIACÁ

A seleção vai formar cadastro de reserva de professores. As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Apiacá, localizada na rua Jader Pinto, 18, Centro, Apiacá-ES, no período de 26 a 29 de novembro de 2018, das 8h às 14h. Mais informações no endereço eletrônico www.apiaca.es.gov.br

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

Estão abertas inscrições para a seleção da Prefeitura de Água Doce do Norte. O objetivo é formar cadastro de reserva de professores habilitados para atuação na educação básica: nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais e Educação Especial do Ensino Regular da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019. A remuneração é de R$ 1.677,73, para carga horária de 25 horas semanais. O atendimento ocorre na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Sebastião Coelho de Souza, 813, Centro, Água Doce do Norte. O atendimento será feito no período de 28 a 30 de novembro de 2018, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

FACELI

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores atuarem nos três cursos ofertados pela instituição - Administração, Direito e Pedagogia. Os selecionados vão atuar com contrato temporário. Os salários variam de R$ 3.265,31 a R$ 3.969,00 e carga horária de 25 horas semanais. São nove vagas para o curso de Administração; cinco vagas para o curso de Direito e duas vagas para o curso de Pedagogia. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, na Secretaria Acadêmica da instituição, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. O processo seletivo será realizado por Avaliação de Títulos (classificatória), Desempenho Didático ou Prova (eliminatória e classificatória).

PREFEITURA DE LINHARES

São 44 vagas para guarda-vidas. Os contratos vão de dezembro a março. A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social até 30 de novembro, das 9h às 17hs.

PREFEITURA DE ITARANA

A Prefeitura de Itarana vai contratar profissionais temporários. São onze oportunidades para os cargos de Assistente Social (4), Psicólogo (3), Orientador Social ou Educador Social (3) e Auxiliar Administrativo (1). Com carga horária de 30h ou 35h semanais, os selecionados devem receber remuneração no valor entre R$ 1.036,47 e R$ 2.142,00. Os interessados poderão se inscrever de 26 a 30 de novembro de 2018, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Becalli, 30, Centro, Itarana - ES, das 8h às 12h.

PREFEITURA DE IBIRAÇU

A Prefeitura de Ibiraçu divulgou nesta segunda-feira (26) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. As chances são para os cargos de Médico, Farmacêutico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro ESF, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Enfermagem. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 3.619,08. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Saúde, que fica na Rua Martins Pescador, s/n, Bairro Ericina, Ibiraçu. O atendimento será no dia 30 de novembro de 2018, das 8h às 14h30.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

PREFEITURA DE IÚNA

A Prefeitura de Iúna abriu dois processos seletivos, um para professor e outro para cuidador infantil. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. As inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2018. Mais informações no site www.iuna.es.gov.br

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais que tenham o nível médio. A oferta é de 80 vagas para o cargo de monitor de Educação Infantil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrata temporário com o município. As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro de 2018, no site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67, conforme titulação do candidato. A seleção vai preencher cadastro de reserva e a expectativa é de que sejam contratados 3.500 profissionais. Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados. As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , a partir das 10 horas da quinta-feira (29), até às 17 horas do dia 6 de dezembro. As oportunidades foram distribuídas por quatro editais: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados e profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional. As chances são para todo o Estado.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4 mil a R$ 8 mil. O prazo para se inscrever segue até 7 de dezembro de 2018. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as contratações serão em 16 especialidades. As vagas foram abertas, conforme a prefeitura, para evitar desassistências do atendimento médico, especialmente aos moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) - onde estavam concentradas as equipes de médicos de nacionalidade cubana do Programa Mais Médicos - do Governo Federal, os quais tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por decisão unilateral do governo de Cuba. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site www.vilavelha.es.gov.br , até as 23h do dia 7 de dezembro de 2018.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país. Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo. Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

PREFEITURA DE ARACRUZ II