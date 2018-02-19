17 concursos públicos com salários de até R$ 27,5 mil

Milhares de vagas estão abertas para cargos públicos em todo o país Crédito: Reprodução / internet

A chegada da primeira semana após o feriadão do Carnaval marca a hora de retomar a rotina de estudos e se preparar para conquistar uma vaga de emprego. Que fazer um concurso público e garantir a tão sonhada estabilidade?

Pelo menos 17 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (19). As seleções contam com milhares de vagas. As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas é bom ficar atento e correr, porque as inscrições dos concursos do Superior Tribunal de Justiça, do IEMA e da Assembleia Legislativa do Rio grande do Sul terminam nesta segunda-feira (19).

O destaque da semana fica por conta da Petrobras, que está com 2.472 vagas abertas em dois concursos públicos. As oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,52 a R$ 10.726,45. As regras dos certames foram publicadas na semana passada pela companhia. Há chances para o Espírito Santo.

A maior oferta é para o processo seletivo da Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva. Já a Petrobras abriu concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva.

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

São cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível superior são de analista judiciário para graduados em biblioteconomia, fisioterapia, odontologia (odontopediatria e periodontia), psicologia, direito e para qualquer área de formação. O salário é de R$ 11.006,82. Os cargos de nível médio são de técnico judiciário distribuídas entre as áreas de atividade administrativa e de apoio especializado (desenvolvimento de sistemas, enfermagem, suporte técnico e telecomunicações e eletricidade). A remuneração é de R$ 6.708,53. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br/concursos/stj_18 até esta segunda-feira (19/2). A taxa é de R$ 70,00 para técnico e de R$ 85,00 para analista.

IEMA

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 13 vagas para cargos de nível superior. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 4.232,00 a R$ 4.984,18, mais auxílio alimentação de R$ 220,00. De acordo com o edital, as vagas são para as áreas de oceanografia/ oceanologia, engenharia química, biologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, geologia, administração, ciências contábeis e tecnologia em saneamento ambiental. Os interessados podem se inscrever até segunda-feira (19/2) pelo site www.selecao.es.gov.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (AL - RS) abre inscrições do concurso público que visa preencher 51 vagas de níveis médio e superior. Com jornadas de 40 horas semanais e remunerações entre R$ 6.325,61 a R$ 23.084,61, as vagas são para as funções de Agente Legislativo (6), Técnico Legislativo (35) e Procurador (1) e Analista Legislativo nas especialidades de: Administrador (2), Contador (3), Arquiteto (1), Engenheiro Mecânico (1), Engenheiro Elétrico (1) e Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação (1). As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (19/2), exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.fundatec.org.br . As taxas de participação cobradas têm valores que partem de R$ 100,00 a R$ 250,00.

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MARANHÃO

A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) do Maranhão vai abrir 30 vagas para profissionais de nível Médio e Superior. Com remunerações que variam de R$ 1.750,00 a R$ 9.600,00 ao mês, estes profissionais atuarão nas funções de Administrador (3); Analista de Recursos Humanos (2); Assistente Social (1); Contador (1); Programador de Sistemas (2); Engenheiro Civil (1); Analista Previdenciário das áreas Administrativa Previdenciária (6); Atuarial e Contábil (2) e Financeira e Contábil (2); Perito Médico (5) e Técnico Previdenciário (5). A taxa varia de R$ 90,00 a R$ 140,00 e os interessados podem se inscrever até às 14h de 23 de fevereiro de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

CÂMARA DE ALTO RIO DOCE (MG)

Há oportunidades para cargos de níveis alfabetizado, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site www.ammabarbacena.com.br , até as 22h do dia 28 de fevereiro de 2018. As taxas de inscrições variam de R$ 45,00 à R$ 200,00. Os cargos disponíveis são: Auxiliar de Serviços Gerais, Analista de Controle Interno, Assessor Legislativo e Parlamentar, Recepcionista/Telefonista, Assessor Contábil/Contador e Assessor Jurídico/Advogado, para ambos contém uma vaga com jornada diária de 80h à 120h mensais e remunerações variáveis de R$ 937,00 à R$ 3.000,00.

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG)

A seleção oferece 64 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de trabalho entre 20 a 44 horas semanais e remunerações mensais que partem de R$ 955,00 a R$ 10.938,00. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.fgrconcursos.org.br até as 14h do dia 28 de fevereiro de 2018 (horário de Brasília - DF), mediante o pagamento das taxas que vão de R$ 65,00 a R$ 175,00.

MARINHA

A Marinha está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 1.000 vagas de aprendizes-marinheiros. Podem se inscrever candidatos do sexo masculino solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 1º de janeiro de 2019; ter concluído o ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. As inscrições podem ser feitas até 2 de março pelos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br . A taxa é de R$ 40.

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso público com 666 vagas, sendo 111 para contratação imediata e 555 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.745 a R$ 10.726. Há oportunidades para candidatos dos níveis médio, técnico e superior nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do polo Nacional. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo. A oferta é de uma vaga imediata e outras cinco para cadastro para o cargo de técnico de administração e controle. As inscrições podem ser feitas de 8 de fevereiro a 5 de março de 2018, no site www.cesgranrio.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de 20 vagas, com salário de R$ 23.284,14. As inscrições podem ser feitas no site www.mpba.mp.br até o dia 5 de março. O valor da taxa é de R$ 230.

METRÔ DE SÃO PAULO

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô/SP) abriu um novo concurso público com oito vagas para o cargo de oficial logística almoxarifado I. O salário é de R$ 3.113, por 40 horas semanais. O candidato precisa ter o ensino médio e carteira nacional de habilitação, no mínimo em categoria B. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 65.

CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e técnico. A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58. A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o Estado. As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 6 de março de 2018, no site www.eplconcursos.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 38,00.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) divulgou mais um edital de concurso público. Desta vez, são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga pleiteada. As inscrições podem ser feitas até até 23h59 do dia 7 de março de 2018, no site da Fundação Cesgranrio . A taxa é de R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 o nível superior. Os profissionais podem atuar nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Minas Gerais vai abrir concurso público para contratar profissionais para assumirem os cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica. A oferta é de 16.701 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I - Grau A: Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (770); e Professores de Educação Básica nas disciplinas de: Arte/Artes (1330); Biologia/Ciências (1288); Educação Física (1184); Filosofia (844); Física (1573); Geografia (1218); História (1257); Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1893); Língua Portuguesa (2446); Matemática (2738); Química (955); e Sociologia (876). A remuneração é de R$ 2.135,64, por 24 horas semanais de trabalho. Para se inscrever é necessário acessar o site www.fumarc.com.br , até as 23h59 do dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 70,00.

CEMIG

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 109 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O certame oferece oportunidades de níveis médio, técnico e superior. Os salários disponíveis variam de R$ 2.498,30 a R$ R$ 7.965,00, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 12 de março de 2018, no site www.fumarc.com.br . A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO PIAUÍ

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) do Estado do Piauí divulgou o edital de abertura de um novo Concurso Público. São 12 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Ambiental. Os candidatos precisam ter o nível superior. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração de R$ 4.700,00 ao mês. As inscrições, com taxa de R$ 115,00, podem ser feitas até as 14h do dia 13 de março de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso público para o cargo de para promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,16. A oferta é de 35 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar da seleção, o candidato precisa ser bacharel em Direito e três anos, pelo menos, de prática jurídica. Os interessados podem se inscrever até 6 de abril pelo site www.mprj.mp.br . A taxa é de R$ 300.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS