17 concursos abertos com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades para todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 17 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para cargos efetivos e temporários.

Os salários chegam a R$ 27 mil no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS). Já no Tribunal de Justiça de Santa Catarina a remuneração chega a R$ 6.156,63.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta da seleção para área da segurança da Prefeitura de Aracruz.

IFES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de sete professores substitutos. Há vagas disponíveis nas áreas de Biologia (1), Educação (1), Educação Física (1), Produção Vegetal (1), Química(1), Engenharia Ambiental (1) e Matemática (1), destinadas aos Campi de Alegre e Ibatiba. Com jornadas de 40 horas semanais, os profissionais receberão remunerações entre R$ 2.236,30 e R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação, e Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar. Para o Campus Alegre, as inscrições seguem até 25 de abril de 2018; para o Campus Ibatiba, até o dia 27 de abril, de forma presencial, nos campi que oferecem as vagas.

EXÉRCITO

O Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx) está com inscrições abertas para o Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos (CFS) das áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, com 1.100 vagas, para a Escola de Sargentos das Armas (ESA). As inscrições podem ser feitas no site www.esa.eb.mil.br , até o dia 27 de abril de 2018.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE - RS). A oferta é de 50 vagas para do cargo de Defensor Público. A remuneração é de R$ 22.213,43. Os interessados podem se inscrever até às 14h do dia 30 de abril de 2018, pelo endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) está com inscrições abertas para os quatro editais do concurso destinado a preencher 416 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.735 a R$ 12.654. As inscrições podem ser feitas até as 22h de 30 de abril, no site www.iades.com.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Ministério da Saúde no Rio de Janeiro publicou edital do processo seletivo que visa contratar no máximo 3.592 profissionais para assumirem funções de nível médio/técnico e superior. São disponibilizadas oportunidades nos cargos de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Médico Especializado, Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Superior), e Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar (Intermediário). Estes profissionais devem atuar nos hospitais federais do Andaraí, Bonsucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores do Estado e Cardoso Fontes, além dos institutos nacionais de Cardiologia (INC) e de Traumatologia e Ortopedia (Into), todos de administração direta do Ministério da Saúde. A remuneração dos servidores varia de R$ 1.374,00 a R$ 5.815,00. Para se inscrever é necessário acessar o site www.nerj.rj.saude.gov.br , até 30 de abril de 2018.

CÂMARA DE CASTELO

A Câmara Municipal de Castelo está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher sete vagas. Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br , até 2 de maio de 2018. A remuneração varia de R$ 1.266,24 a R$ 2.714,21.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de segurança. São duas vagas, sendo uma para supervisor e uma para agente de sistema de segurança. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários. As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de maio e 2018, das 8 às 18 horas, na Escola Placidino Passos (antigo Polivanlente), que fica na Rua Leopoldo Barcelos Rangel, 113, bairro Polivaltente, Aracruz. Para o cargo de agente do sistema de segurança, é necessário ter o ensino médio e curso de informática. A remuneração é de R$ 1.246,03. Já para supervisor, o requisito é ter o ensino médio, experiência em supervisão de segurança, curso de informática e carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 1.432,93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

Com quatro vagas para área de tecnologia de informação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) abriu um novo concurso público para contratação de profissionais de nível médio e superior, e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista de sistemas (1), analista de suporte, administrador de banco de dados, programador (3) e técnico em eletrônica. Para programador, uma vaga é reservada a pessoas com deficiência e uma para pessoas negras. Os salários variam de R$ 4.712,55 a R$ 11.073,34, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 maio, no site www.ufrgs.br

TRT DA 3ª REGIÃO (SP E MS)

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher de 107 oportunidades no cargo de Juiz Federal Substituto. A remuneração inicial é de R$ 27.500,17. Poderão participar, apenas candidatos com Bacharelado no curso de Direito e que tenham, na ocasião de inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de Bacharel. Os interessados deverão se inscrever preliminarmente até as 18h do dia 8 de maio de 2018, exclusivamente via internet, pelo site www.trf3.jus.br . A taxa é de 200,00.

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas e a remuneração varia de R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21. Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) . Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, as chances são para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC - MG) vai abrir concurso público com 76 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. As inscrições vão até as 23 horas do dia 15 de maio de 2018, nos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br www.fumarc.com.br . A taxa de participação é de R$ 212,00.

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC/SP) abriu concurso para as carreiras de escrivão e investigador de polícia. São 1.400 vagas, sendo 70 reservadas às pessoas com deficiência. Do total de ofertas, 800 são destinadas ao cargo de escrivão de polícia e as outras 600 são para investigador de polícia. Interessados em concorrer a uma das vagas devem ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento, carteira de habilitação na categoria B e ter conduta irrepreensível na vida pública e privada. A remuneração inicial é de R$ 4.435,62, incluindo o salário de R$ 3.743,98 (correspondente à soma dos valores do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial - RETP) e o adicional de insalubridade de R$ 691,64. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br

POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ

A Polícia Civil do Piauí divulgou os editais para três concursos públicos que visam prover 350 oportunidades de cadastro de reserva. Com jornadas de trabalho de 44 horas semanais, os profissionais receberão remunerações mensais que partem de R$ 5.736,88 a R$ 16.391,11. Os interessados podem se inscrever até 15 de maio de 2018, no site www.nucepe.uespi.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

O Ministério Público de Alagoas (MPE - AL) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 15 vagas de níveis médio e superior. Os contratados vão atuar em jornada de 40 horas semanais e receber salário que varia entre R$ 2.256,29 a R$ 4.492,01, conforme o cargo pretendido. As inscrições seguem até as 16h do dia 23 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.fgv.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina abriu concurso com 26 vagas, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. Os salários variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 vagas e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR). As inscrições podem ser feitas de 23 de abril a 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br . A taxa para efetivação da inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível superior e de R$ 68 para os de nível médio.

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site https://fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas de 28 de maio a 26 de junho, no site www.consulplan.net