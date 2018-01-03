17 concursos abertos com salários de até R$ 16,6 mil

Concurso público Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 17 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta quarta-feira (3). São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ R$ 16.620,46, na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O destaque fica por conta dos concursos da Petrobras e da Transpetro e que juntos oferecem mais de 3,8 mil vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva.

No Espírito Santo, há oportunidades para cargos temporários. É o caso das prefeituras de Piúma, Alto Rio Novo, Apiacá e Iúna. Há ainda oportunidades para Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE PIÚMA

Está aberto o processo seletivo da Prefeitura de Piúma para formar cadastro reserva de Professores A Educação Infantil e Ensino Fundamental, Professor B nas áreas de Português, História, Matemática, Geografia, Ciências, Educação Física, Inglês e Artes e de Professores Pedagogo - PP. Os profissionais devem ter Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais) ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Licenciatura Plena específica para o cargo. As oportunidades consistem de remuneração mensal de R$ 1.585,80 a R$ 1.858,16 por jornada semanal de 25 horas. Os interessados podem se inscrever no Centro de Educação Integrada " Euzinha Nery", Rua Belo Horizonte, s/nº, no Bairro Piuminas, até 4 de janeiro de 2018.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) publicou o edital que oferece 120 vagas para oficiais, sendo 12 para mulheres. Podem concorrer candidatos com formação em direito, com idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. A remuneração básica inicial para o cadete do 1º ano do CFO/2018 é de R$ 5.769,43. As inscrições podem ser feitas pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br , até 4 de janeiro de 2018.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura de Alto Rio Novo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Educação. O Edital Nº 006/2017 é destinado a ocupação de 11 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Servente. Já o Edital Nº 007/2017 refere-se ao preenchimento de 32 vagas nas funções de: Professor MaPA-Séries iniciais /Educação Infantil: Ensino Fundamental (15) e Educação Infantil (10); Professor MaPB - Séries Finais /anos finais: Ensino Fundamental em Artes, ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática (4) e Professor MaPP - Pedagogo (3). Com jornadas de 25h a 40 semanais, os contratados farão jus a remunerações de R$ 266,08 a R$ 1.633,26. O contrato tem validade de um ano. Os interessados podem se inscrever até 8 de janeiro de 2018, das 12h às 18h de segunda a quinta-feira e na sexta-feira das 7h às 13h, na Prefeitura Municipal da cidade, localizada na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR (BA)

A Câmara de Salvador, Estado da Bahia, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 60 vagas em cargos de níveis médio e superior. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. São oportunidades nos cargos de Assistente Legislativo Municipal (25); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Analista: Gestão de Pessoas/ Controle Funcional, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas (4); Gestão de Pessoas/ Desenvolvimento de Pessoas; Licitação, Contratos e Convênios/ Compras, Patrimônio e Materiais (1); Licitação; Contratos e Convênios (1); Serviços Gerais (1); Gestão da Qualidade; Financeira/ Registros Contábeis e Orçamento, e Registros Contábeis, Liquidação, Financeiro (2); Legislativa/ Apoio de Plenário, Plenário, Apoio Técnico em Processos Legislativos, Protocolo de Processos Legislativos, Comissões, Redação Final, Expediente (4); Legislativa/ Informação Legislativa, Tramitação/ Analista de Tramitação (5); Taquigrafia/ Taquigrafia e Revisão (5); Controladoria/ Auditoria, Normas e Informações Gerenciais (1); Gabinete da Presidência/ Centro de Cultura (1); Gabinete da Presidência/ Memorial (1); Mesa Diretora/ Ouvidoria (1); Secretaria de Cerimonial/ Cerimonial (1); Tecnologia da Informação (1); e Advogado Legislativo (2); Arquiteto (1); Engenheiro Civil; Assistente Social (1); e Odontólogo (1). A remuneração varia de R$ 4.575,44 a R$ 5.751,35, além dos benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-educação, e auxílio-saúde. As inscrições devem ser realizadas via internet, no site www.fgv.br , a partir das 14 horas do dia 4 de dezembro de 2017 até as 16h do dia 10 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 95,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público para a contratação de 13 professores para atuarem em regime de dedicação exclusiva ou durante 40h semanais. A instituição divulgou dez editais. Os certames de nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123/2017 trazem vagas para as áreas/ subáreas de Química e Engenharia Química/ Tecnologia Química (1); Ciência da Informação/ Representação da Informação (1); Direito/ Direito Administrativo (1); Economia/ História Econômica (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Engenharias/ Engenharia de Produção (1) e Engenharias/ Engenharia Química (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Engenharia Mecânica/ Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (3); e Desenho Industrial/ Programação Visual (1). A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67 conforme a Titulação dos candidatos classificados. As inscrições seguem até 10 de janeiro de 2018 à Secretaria do curso detentor da oportunidade.

PREFEITURA DE APIACÁ

A Prefeitura de Apiacá abriu processo seletivo simplificado para formar cadastro reserva para possível contratação de profissionais dos cargos de Auxiliar Administrativo; Psicólogo e Assistente Social. As inscrições serão recebidas de forma presencial diretamente na sede do CRAS do município, o qual se localiza na Rua Euclides Francisco de Souza; s/nº Bairro José Henriques, no período de 8 a 12 de janeiro de 2018. O atendimento ocorre nos horários de 8h às 14h.

PREFEITURA DE IÚNA

A Prefeitura de Iúna abriu processo seletivo simplificado para selecionar cuidadores. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 822,80, acrescido do complemento salarial. As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 8 de janeiro de 2018 às 17 horas do dia 12 de janeiro de 2017, no site www.iuna.es.gov.br

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 42 vagas. As inscrições seguem até às 18h do dia 15 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , mediante pagamento de taxa nos valores de R$ 75,00 a R$ 86,00. No cargo de Analista Judiciário há oportunidades para profissionais das seguintes áreas: Administrativa (1); Judiciária (5); Apoio Especializado - Análise de Sistemas (1), Contabilidade (1), Engenharia Civil (1), Estatística (1), Revisão de Texto (1) e Serviço Social (1). Quanto às vagas na função de Técnico Judiciário são nas áreas Administrativa (27) e Apoio Especializado - Programação (3). Os cargos exigem nível médio ou superior de ensino e os profissionais que forem contratados vão receber salários que variam entre R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul publicou o edital de abertura das inscrições do concurso para auditor do Estado, classe A. A oferta é de sete vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos com deficiência e uma para os negros e pardos. Para participar, é necessário ter nível superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou ciências jurídicas e sociais. A remuneração inicial é de R$ 21.454,81, já incluído prêmio de produtividade e eficiência variável, para carga horária semanal de 40 horas, sob regime de trabalho em tempo integral. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br até as 18 horas de 16 de janeiro de 2018.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL (MG)

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU (MG) está tem 269 vagas para serem preenchidas por meio de concurso público. Os salários vão de R$ 954,80 (para os cargos de auxiliar de regulação médica e operador de frota) a R$ 7.050 (para os postos de médico). As vagas são de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro de 2018, no site cisru.saude.mg.gov.br

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso com 353 vagas, sendo 57 imediatas e 296 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. As vagas são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior. As oportunidades são para atuar em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé. As inscrições devem ser feitas de 9 a 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 67.

ABIN

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) abriu concurso com 300 vagas para cargos de nível médio e superior. São disponibilizadas oportunidades nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever. A remuneração varia de R$ 6,302,23 e R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40h semanais para aturarem em Brasília. As inscrições são recebidas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10h do dia 9 de janeiro de 2018 e 18h do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 190,00 a R$ 230,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA (SP)

A Câmara de Indaiatuba (SP) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 31 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Há postos para copeira, auxiliar administrativo, oficial de manutenção, operador de som e imagem, recepcionista, técnico em contabilidade, técnico em informática, agente administrativo, analista de sistemas, controlador interno, jornalista e procurador jurídico. Os salários vão de R$ 1.564,32 a R$ 8.395,08, e as inscrições terminam em 31 de janeiro de 2018, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE TATUÍ (SP)

A Prefeitura de Tatuí, no Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 158 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de 20 a 40 horas semanais ou em escala de 12 x 36 com remunerações que variam de R$ 1.005,97 a R$ 10.334,51, e de R$ 7,18 a R$ 16,50 por hora-aula ou R$ 97,59 por plantão. Os interessados podem se inscrever até 30 de janeiro de 2018, no site www.shdias.com.br . As taxas cobradas têm valores entre R$ 8,00 e R$ 16,78.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público para 3.531 vagas, das quais 321 imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90. Os interessados devem se inscrever no período de 9 a 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br , mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00. Há oportunidades imediatas nas funções de Auxiliar de Saúde (3); Condutor Bombeador (14); Condutor Mecânico (31); Cozinheiro (44); Eletricista (14); Moço de Convés (107); Moço de Máquinas (94) e Taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.

PREFEITURA DE SERTÃOZINHO

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho (SP) abriu concurso com 52 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os cargos a serem ocupados são agente comunitário de saúde, monitor de cultura e turismo, motorista, agente de organização escolar, agente de saneamento, agente de vigilância de saúde, almoxarife, escriturário, professor, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, visitador sanitário, analista de orçamento, bibliotecário, contador, documentalista, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal tributário, fiscal de meio ambiente, psicólogo, psicopedagogo e supervisor de ensino. Os salários vão de R$ 1.311,93 a R$ 8.804,43. As inscrições terminam no dia 1º de fevereiro de 2018, no site /www.sertaozinho.sp.gov.br

PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU (BA)

A Prefeitura de Morro do Chapéu abriu processo seletivo simplificado para contratar 397 profissionais temporários em todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 6.000,00 por carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever no site www.conpass.com.br até 1º de fevereiro de 2018. A taxa de inscrição pode ser de R$ 55,00 R$ 80,00 ou R$ 120,00 de acordo com o cargo escolhido.