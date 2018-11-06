14 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Há vagas para contratação de servidores de Norte a Sul do Estado Crédito: Reprodução internet

Estão abertos no Espírito Santo 14 concursos públicos com remuneração que pode chegar a R$ 9,6 mil. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e também para todos os níveis de escolaridade. São mais de 600 oportunidades

A Prefeitura de Linhares está com dois processo seletivos abertos, um para preencher 250 vagas para professores e pedagogos e outro para contratar 44 guarda-vidas. As duas seleções são para a contratação de temporários.

Já as Câmaras de Marilândia e Conceição da Barra têm como objetivo contratar servidores efetivos. Há ainda chances para a contratação de servidores no Instituto Federal do Espírito Santo e professores na Universidade Federal do Espírito Santo.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 220 professores e pedagogos temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59. As vagas são para preenchimento dos seguintes cargos: Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, pela internet, no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de ensino fundamental e médio, sendo eles: Encanador; Ajudante; Fiscal e Operador de ETA (1), para atuarem em carga horária de 40h e 44h semanais, fazendo jus ao vencimento que alterna de R$ 954,00 a R$ 1.098,26, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas na sede SAAE, que fica na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu, até 7 de novembro de 2018 das 8h às 13h.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquina, operador de máquina pesada e operador de máquina agrícola. A seleção é voltada para preencher cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro de 2018, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30 horas.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta abriu processo seletivo para contratar guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, diretamente na Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, que fica localizada na Rua das Gabirobas, nº 406, Bairro Nova Esperança. O atendimento no local acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para preencher uma vaga de nível superior. O cargo é de Médico Clínico Diarista para atuar na Pediatria, em jornadas semanais de 20h, com remuneração de R$ 4.044,12. As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A Câmara Municipal de Conceição da Barra abriu concurso público para a contratação de profissionais de ensino fundamental incompleto, médio e nível superior. A remuneração varia de R$ 886,00 a R$ 2.225,63. As oportunidades são para os cargos de controlador (1), assistente de controle interno (1), auxiliar de serviços gerais/Sede (1), auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio (1) e vigia. A carga horária para todas as funções é de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site www.gualimp.com.br . O inscritos, o valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários. A seleção vai formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta vai abrir processo seletivo simplificado para preencher cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social; Psicólogo; Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; Cuidador Social; Instrutor de Educação Física e Instrutor de Informática. Os interessados podem inscrever-se entre os dias 19 a 23 de novembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Aracruz, nº 10, Vila Residencial Samarco. O atendimento acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público para contratar um professor. O docente atuará no Departamento de Economia do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Para participar é necessário que o profissional seja Graduado em uma das áreas citadas no edital. O Professor atuará em regime de Dedicação Exclusiva na área de Economia (Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos). A remuneração varia de acordo com a titulação. As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro de 2018, na Secretaria Unificada de Departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Prédio da Diretoria, situado na Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, com taxa de R$ 250,00.

PREFEITURA DE LINHARES

São 44 vagas para guarda-vidas. Os contratos vão de dezembro a março. A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período de amanhã até 30 de novembro, das 9h às 17hs.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 250 vagas na área da Educação. As oportunidades são para cargos que exigem nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 1.152,16. As inscrições poderão ser feitas de amanhã até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.