12 prefeituras com inscrições abertas e salários de até R$ 3,3 mil

Seleções oferecem oportunidades para todos os níveis de escolaridade Crédito: Reprodução internet

Boa oportunidade para quem quer trabalhar em um dos municípios do Espírito Santo. Ao todo, 12 prefeituras estão com processos seletivos abertos para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 3,3 mil. Dentre as opções, apenas Ecoporanga oferece oportunidades para efetivos. Os demais são para temporários.

Na Grande Vitória, as chances estão nas prefeituras da Serra e Viana.

ALFREDO CHAVES

Estão abertas 33 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Os selecionados terão uma remuneração de R$ 1.014,00, para carga horária de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2018, na Unidade Básica de saúde Maria da penha Fonseca, localizada no Bairro Cajá, Centro, das 7h às 13h.

A seleção oferece 35 vagas, distribuídas da seguinte maneira: Advogado (1), Assistente Social (7), Psicólogo (3), Técnico em Serviços Gerenciais (6), Assistente de Serviços de Educação Social (7), Motorista "B", "AB" ou Superior (4) e Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza (7).

A jornada de trabalho para esses profissionais varia de 24x72h a 40h de acordo com a função desejada. Já o salário vai de R$ 952,32 a R$ 2.744,11.

Os interessados podem se inscrever na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Carlos Lomba, 233, Centro. O atendimento ocorre até 31 de janeiro de 2018, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas.

DIVINO SÃO LOURENÇO

Os candidatos podem se inscrever até o 26 de janeiro de 2018 para o processo seletivo de profissionais em todos os níveis de escolaridade.

A oferta é de 10 vagas e formará cadastro reserva nos cargos de: Motorista de Micro Ônibus/ ou Ônibus (4); Motorista Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Públicos Municipais (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (1); Operador de Serviços Públicos Municipais; Nutricionista (1) e Pedagogo (1).

A remuneração varia de R$ 963,61 a R$ 1.500,00 e os contratados terão que atuar em jornadas de 30h a 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas no Protocolo da prefeitura Municipal, localizada na Praça 10 de agosto, 10, Centro.

DIVINO SÃO LOURENÇO II

A prefeitura está com inscrições abertas para a seleção que visa a contratar temporários. Serão preenchidas ao todo sete vagas e formará cadastro reserva nos cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista (1); Assistente Social (2); Psicólogo (2) e Educador Social (1).

Com remuneração de R$ 963,61 a R$ 1.500,00, os contratados terão que atuar em jornadas de 30h a 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de janeiro de 2018, presencialmente na Secretaria de Assistência Social, na Praça do CRAS, das 7h30 às 11h30.

ECOPORANGA

São ofertadas 86 vagas disponíveis nos cargos de: Assistente Social (4); Auditor em Saúde (1); Aux. Consultório Dentário (2); Auxiliar Administrativo (5); Berçarista (4); Contador (2); Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1); Motorista (4); Nutricionista (2); Operador de Máquinas (2); Operador de Computador (2); Professor em Função de Docência - Professor A - MMPA (33); Professores em Função de Docência - Professor B - MMPB - Arte (3); Ed. Física (5); Professor em Função Pedagógica - Professor P - MMPP (7); Psicólogo (3) e Técnico em Meio Ambiente (1). O salário varia de R$ 971,31 a R$ 1.117,79 com jornada de 30h a 40h de acordo com a função desejada.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2018 no site www.institutoibdo.com.br

FUNDÃO

Oportunidades para cargos de níveis médio e técnico. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva nos cargos de Cuidador nas áreas de Educação Infantil e Educação Especial e Intérprete de Libras.

Com jornadas de 30h semanais, os contratados receberão o salário de R$ 800,00. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Everaldino Silva, 185, Centro, até o dia 26 de janeiro de 2018, das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

IBATIBA

O objetivo da seleção é formar cadastro reserva para possível contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Enfermagem ESF/EACS; Auxiliar de Saúde Bucal EAS/EACS; Enfermeiro; Enfermeiro EAS/EACS; Farmacêutico; Médico Plantonista (PA) - Sábado e Domingo; Médico Plantonista (PA) - Segunda a Sexta-feira; Nutricionista Saúde; Nutricionista Educação e Técnico em Radiologia. A remuneração varia de R$ 1.371,11 a R$ 3.308,97 ao mês.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro de 2018, na sede da Prefeitura, que fica na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro. O atendimento ocorre nos horários das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

JOÃO NEIVA

Abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que visa preencher uma vaga e formar cadastro reserva do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os candidatos precisam ter nível Superior em Arquitetura ou Engenharia e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, registro no Conselho da classe e no Ministério do Trabalho e Emprego. A carga horária para esta função é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 1.982,22.

As inscrições serão realizadas apenas de forma presencial na Prefeitura Municipal de João Neiva, localizada na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, das 8 às 13 horas entre os dias 29 de janeiro de 2018 à 2 de fevereiro de 2018.

SANTA LEOPOLDINA

A seleção vai preencher cadastro de reserva para os cargos de Psicólogo e Médicos Plantonistas as especialidades de: Ginecologista, Clínico Geral e Pediatra. Estes atuarão em plantão de seis ou 12 horas ou em jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 271,89 ou R$ 543,79 ou mensal de R$ 1.455,53, além de insalubridade.

Os interessados podem se inscrever até 26 de janeiro de 2018, no horário das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas, na Sala de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Costa Pereira, s/nº, centro do município de Santa Leopoldina.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

As oportunidades são para profissionais de níveis Médio e Superior. As oportunidades da Secretaria Municipal de Assistência Social são para: CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social; Programa Incluir e Alta Complexidade.

Dentre as 15 vagas, três são destinadas a quem tem Nível Médio completo e as demais são para as seguintes áreas de atuação: Psicólogo (4); Assistente Social (4); Pedagogo (1); Advogado (1); Auxiliar Administrativo (1) e Orientador Social (1).

A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.000,00, para que as atividades da função sejam cumpridas em carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições terminam no dia 25 de janeiro de 2018, das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Rui Barbosa, 9, Centro.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO II

São 14 vagas para a Secretária municipal de Saúde. A seleção será destinada aos cargos de: Técnico de Enfermagem; Médico Psiquiatra (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (2) e Farmacêutico (1).

Com jornadas de 20h a 40h semanais, os contratados receberão salário de R$ 954,00 a R$ 2.000,00.

Os interessados podem se inscrever do 25 ao 26 de janeiro de 2018, presencialmente, Na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Rui Barbosa, 9, Centro, das 9 às 16 horas.

SERRA

Os candidatos ao cargo de cuidador para estudante com deficiência ganharam mais tempo para se inscrever no processo seletivo para cuidadores. O prazo foi prorrogado até as 16 horas desta quinta-feira, dia 25. É necessário ter o nível médio.

A remuneração do cargo é de R$ 1.250, sendo o salário no valor de R$ 950 e o auxílio-alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho dos contratados será de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu ou no site da Prefeitura da Serra: www.serra.es.gov.br

VIANA

São 12 vagas, além de formação de cadastro reserva. Os cargos são de Motorista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Oficial Administrativo (1); Instrutor de Oficina (1); Educador Social (1); Cuidador Social (1); Agente Cadastrador (1); Terapeuta ocupacional (1); Psicólogo (1); Nutricionista (1); Educador Físico (1) e Assistente Social (1).

Os contratados terão que atuar em jornadas de 30h a 40h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 1.623,91.

As inscrições serão realizadas somente pelo endereço eletrônico www.viana.es.gov.br , a até as 12 horas do dia 29 de janeiro de 2018.

VILA VELHA

A prefeitura está com inscrições abertas para dois processos seletivos. Ao todo, são 227 vagas, além da formação de cadastro reserva de profissionais com escolaridade de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

O edital Nº 001/2018 conta com oportunidades para profissionais dos cargos de Professor Coordenador (2); Professor Pedagogo (2); Professor I de Educação Infantil; Professor A das Séries Iniciais (2); Professor B das áreas de Artes (1), Ciências (1), Educação Física (2), Ensino Religioso (1), Geografia (1), História (1), Inglês, Língua Portuguesa (1), Matemática (2), Música e de Tecnologias Educacionais; Professor E de Educação Especial nas áreas de Deficiência Intelectual (2), Surdez (1) e Visual. A remuneração das vagas deste edital podem variar entre R$ 1.503,28 a R$ 3.279 de acordo com a titulação do profissional.

Já o edital Nº 002/2018 contem vagas para os cargos de Analista Público de Gestão - Contador; Assistente Social (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (50); Auxiliar de UMEI (35); Bibliotecário (20); Cuidador Escolar (80); Fonoaudiólogo (1); Guarda Vidas (8); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Regente de banda (8) e para Técnico de Informática (3). Estas vagas têm jornada de trabalho semanal de 30 a 40 horas e remuneração de R$ 777,60 a R$ 1.836,00.