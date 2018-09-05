12 concursos abertos no ES com salário de até R$ 11,2 mil

Câmara de Vereadores de Viana está com 19 vagas abertas Crédito: Divulgação/ Câmara de Viana

Doze processos seletivos estão abertos no Espírito Santo com vagas para cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 11,2 mil no Ministério Público da União. Já a maior oferta de vagas está disponível no concurso da Prefeitura de Conceição da Barra, com 131 vagas.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Dentre as seleções, o da Câmara de Viana encerra as inscrições nesta quinta-feira (6). São 19 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade.

Confira os concursos abertos de acordo o prazo de encerramento das inscrições.

CÂMARA DE VIANA

A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br

PREFEITURA DE COLATINA

Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo da Prefeitura de Colatina. O edital prevê a contratação de profissionais de nível fundamental. São três vagas para o cargo de Agente de Correios Comunitários (3), os quais devem atuar em jornada de 40h semanais de trabalho. A remuneração não foi informada. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Administração, que fica localizada na Avenida Ângelo Giuberti, 34, Bairro Esplanada.

PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

A Prefeitura de São Roque do Canaã vai contratar três Cirurgiões Dentistas. Os profissionais vão atuar em jornadas de 40h semanais, com remuneração equivalente ao valor de R$ 3.542,37. Para participar, é importante que os interessados se inscrevam até 6 de setembro de 2018, de forma presencial, no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura da cidade, localizada na Rua Lourenço Roldi, 88, Bairro São Roquinho, no horário das 8h às 11h e das 12h às 16h.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra abriu dois processos seletivos simplificados para a contratação de médicos temporários. O objetivo das seleções é preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5,6 mil. As contratações serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme a necessidade do município. As inscrições podem ser feitas no site processoseletivo.serra.es.gov.br até as 23h59 do dia 9 de setembro de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

O Ministério Público da União (MPU) divulgou o edital completo do Concurso Público que objetiva a contratação de 47 novos profissionais de níveis Médio e Superior, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para as funções de Analista do MPU na especialidade de Direito (36) e Técnico do MPU na especialidade de Administração (11), distribuídas entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Para o Estado, a oferta é de uma vaga para o cargo de analista. Com jornada de 40 horas semanais, os profissionais devem receber remunerações entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 55,00 e R$ 60,00.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano abriu dois processos seletivos simplificados para a contratação de servidores temporários. A seleção tem como preencher cadastro reserva. O Processo Seletivo nº 001/2018 disponibiliza cargos de nível superior na área da educação para: Professores de Educação Infantil, Fundamental e Coordenador Pedagógico. Os contratos feitos terão carga horária de 10 a 40 horas semanais. Já o Processo Seletivo nº 002/2018 oferece oportunidades de nível médio para: Auxiliar de Secretaria Escolar e Auxiliar de Sala, ambas com carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de setembro de 2018 na quadra de esportes Paulo Antônio Lorenzoni, que fica na Rua Belarmino Pinto, com horário de atendimento das 8h às 18h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu novo processo seletivo para a contratação de técnico de enfermagem. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração no valor de R$ 1.570,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Posteriormente, o candidato deve obrigatoriamente imprimir o comprovante de pedido de inscrição, anexá-lo ao envelope (grampeado) e entregá-los na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), situado na Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 1.185, Forte São João/ Beira Mar, Vitória, até o dia 19 de setembro de 2018, das 9h às 16h.

PREFEITURA DE VITÓRIA II

A Prefeitura de Vitória abriu outro processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais com Curso Superior Completo de Licenciatura Plena. São três vagas, mais cadastro de reserva, para os cargos de Professores de Educação Básica III, sendo eles: Dinamizador de Educação Física (1); Dinamizador de Educação Artística (1) e Educação Física (1). Os salários variam de R$ 2.018,67 a R$ 2.685,47, de acordo com a titulação dos candidatos. A carga horária das funções será de 25h semanais. As inscrições são realizadas exclusivamente no site: sistemasrh.vitoria.es.gov.br , disponíveis a partir das 8h do dia 6 a 16 de setembro de 2018. Logo após, o candidato deve imprimir o comprovante de pedido de inscrição, grampeá-lo ao envelope e entregá-los no Saguão da Seme - Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Arlindo Sodré, 485, Bairro Itararé, nos dias 11 a 24 de setembro de 2018, as 12h30 às 17h.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Conceição da Barra. A oferta é de 131 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42, para trabalhar em carga horária de 25 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2018, no site da organizadora do certame . A taxa é de R$ 50 para nível fundamental completo, R$ 70 para os níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai formar cadastro reserva de profissionais para a rede municipal de ensino. As oportunidades de nível superior disponíveis nesta seleção são para Professores MaPP - Pedagogo (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais do ensino fundamental e anos iniciais - pré-escolar - educação infantil (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais (1), e MaPB Séries Finais - Anos Finais nas disciplinas de Arte, Ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Com carga horária de 25h semanais, os selecionados devem receber remuneração com valor entre R$ 1.510,03 e R$ 1.633,26. As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da Prefeitura de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara, no período de 10 a 14 de setembro de 2018, com atendimento das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 13h na sexta-feira.

UFES