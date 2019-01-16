Home
>
Concursos e Empregos
>
11 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

11 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Polícia Civil, Ufes e as prefeituras de Viana, Aracruz e Itapemirim visa a contratação de servidores efetivos