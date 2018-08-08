11 concursos abertos no ES com salário de até R$ 27 mil

Concurso do HPM vai contratar 20 médicos Crédito:

Onze concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo. Há vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 27 mil.

Para vagas efetivas, as seleções são para o Hospital da Polícia Militar, Tribunal Regional Federal, Ufes e Câmara de Viana. Os demais processos seletivos visam a contratação de profissionais temporários.

Confira os certames abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE APIACÁ

A Prefeitura de Apiacá está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 1.656,75 a R$ 8.500,00. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever de 6 a 10 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Senhora Sant'Ana, 6, Centro, das 8h às 16h.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura de Serra abriu seleção para contratar médicos temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para as seguintes áreas: Cardiologista, Clínico Geral, Endocrinologista, Gastroenterologista, Infectologista, Pneumologista e Psiquiatra. Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br , até o dia 12 de agosto de 2018. Com as contratações feitas, os profissionais devem atuar em jornadas de 20h semanais, podendo haver mais 4h de extensão semanal, com remunerações que partem de R$ 3.222,98 e podem chegar até R$ 5.612,43, mais auxílio-alimentação mensal de R$ 300,00.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A jornada de trabalho é de 30 ou 40 horas semanais e remunerações varia de R$ 954,00 e R$ 1.623,91. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente Cadastrador e Educador Social, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 13 de agosto, no endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratar nove profissionais de níveis Médio e Superior. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 15 de agosto de 2018, por meio do site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Já a entrega dos documentos comprobatórios deverá ser realizada nos locais indicados no edital. Com jornadas de trabalho de 25 ou 30 horas semanais e remunerações mensais entre R$ 1.200,70 e R$ 2.607,26, as vagas são para os cargos de Professores de Educação Básica III nas áreas de Educação Artística (1), Língua Inglesa (1) e Língua Portuguesa (1); Professores de Educação Básica nas áreas de Bilíngue (1), Deficiência Mental (1), Deficiência Visual (1), Libras (1) e Altas Habilidades (1); e Tradutor e Intérprete de Líbras - Língua Portuguesa - Libras (1).

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

A Prefeitura de São Gabriel da Palha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher cinco vagas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Atendente de Consultório (1); Dentário do PSF; Atendente do PSF; Auxiliar de Enfermagem do PSF; Cirurgião Dentista do PSF (3); Enfermeiro do PACS (1); Enfermeiro do PSF; Médico do PSF; Motorista do PSF e Servente do PSF, onde os profissionais precisam atuar em jornadas de 40h semanais, fazendo jus à remunerações de R$ 937,00 a R$ 10.778,42. As taxas variam de R$ 40,00 e R$ 100,00. As inscrições podem ser feitas pelo site www.agoraconsultoria.srv.br , até as 20h de 16 de agosto de 2018.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu concurso público para contratar médicos para atuar no hospital da corporação (HPM). O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major. As inscrições podem ser feitas até 17 de agosto, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

IASES

O Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A seleção vai preencher cadastro de reserva para os cargos de analista de suporte (funções: administrador, contador e economista); assistente social, nutricionista, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico socioeducativo (função: técnico em edificações). As oportunidades são para cargos de níveis técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site www.selecao.es.gov.br , das 10 horas do dia 13 de agosto de 2018 às 17 horas do dia 20 de agosto de 2018.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção vai preencher cadastro de reserva nos cargos de Assistente Social, Psicólogo, Motorista, Advogado e Agente de Abordagem Social. A carga horária é de 30h ou 40h semanais e remuneração varia de R$ 1.166,01 a R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. Os interessados podem se inscrever na Recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), abriu concurso para contratar juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso para contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

CÂMARA DE VIANA