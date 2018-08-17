1.450 vagas na Serra com novos empreendimentos

Centro de Distribuição da Belliz, na Serra Crédito: Mônica Zorzanelli

Shopping, atacarejo e centros de distribuição vão abrir 1.450 vagas de emprego na Serra. As oportunidades deverão surgir nos próximos meses em novos empreendimentos que serão instalados no município.

Ontem dois novos centros de distribuição foram inaugurados na cidade. A Belliz Company, empresa do segmento de beleza e higiene, inaugurou um novo espaço no Civit I, duplicando a sua capacidade de armazenamento.

A empresa já está atuando no Espírito Santo há 14 anos. O presidente de companhia, André Guidolin, afirma que a nova unidade veio da necessidade de um local maior para armazenamento das mercadorias.

Já a rede de farmácias Pacheco inaugurou a primeira unidade no Espírito Santo, com a geração de 150 vagas de empregos diretos. A operação será no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS), na Rodovia do Contorno, Carapina.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli, ainda deverão ser instalados outros quatro centros de distribuição: dois de calçado, um do setor de computação e um terceiro de eletrodomésticos. A expectativa é de que sejam gerados em torno de 150 empregos em cada unidade. A quantidade de profissionais vai depender da tecnologia que cada companhia for utilizar.

Ainda de acordo com o secretário, o município vai receber investimentos de um atacarejo de nome nacional, com cerca de 350 empregos, e um shopping, com geração entre 350 e 500 novas vagas de trabalho. Os nomes dos empreendimentos, no entanto, ainda não foram divulgados.

Só para se ter uma ideia, das 777 empresas de logística do Estado, 347 estão na Serra. Isso mostra a vocação do município como um forte polo de distribuição e de localização estratégica no Estado. Além disso, a gestão integrada das secretarias, com foco na desburocratização, tem gerado bons resultados, destaca o secretário.

Menegueli ressalta que a recomendação da administração municipal é que as empresas contratem pessoas que morem na Serra.

Incentivos

O secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, informa que desde a consolidação do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete/ES) houve um aumento na procura de novas empresas a se instalarem no Estado.

Segundo ele, de de janeiro a junho deste ano foram 73 novas empresas instaladas, gerando 275 empregos diretos em todo o Estado. A expectativa é de que até o final do ano sejam totalizados 150 empreendimentos por meio do programa.