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Qualificar ES

Veja as vagas para cursos de qualificação em Vila Velha

Interessados devem morar no bairro onde está sendo oferecido a oportunidade; inscrições até 26 de maio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 16:02

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 16:02

Oportunidade no curso para cuidador de idoso Crédito: zstupar / pixabay
O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 1.280 são destinadas aos moradores do município de Vila Velha. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site Qualificar ES. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
Casa do Menino
Local:  Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato
Vagas exclusivas para moradores de São Torquato:
- Organizador de eventos (120h): 20
- Decoração de festas (120h): 30
- Balconista de farmácia (120h): 30
- Informática (120h): 20
- Cuidador de idosos (120h): 30
- Porteiro (120h): 30
Total: 160
E.E.E.F.M. “Silvio Rocio”
Local:  Rua Santa Teresinha, s/nº, São Torquato.
Vagas exclusivas para moradores de São Torquato
- Cuidador infantil (80h): 30
- Maquiador (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
Total: 90
Igreja Católica São Camilo de Lellis
Local:  Rua Jataí, s/nº, Bairro Alvorada.
Vagas exclusivas para moradores de bairro Alvorada:
- Maquiador (120h): 35
- Almoxarife (120h): 30
- Porteiro (120h): 30
- Decoração de festas (120h): 30
- Cuidador infantil (120h): 35
- Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
- Auxiliar de logística e produção (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativa (120h): 30
Total: 250
UMEF Alger Ribeiro Bossois
Local: Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Cidade da Barra
Vagas exclusivas para os moradores da região da Grande Terra Vermelha:
- Inglês (80h): 30
- Decoração de festas (80h): 30
- Organizador de eventos (80h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (80h): 30
- Cuidador de idosos (80h): 30
- Porteiro (80h): 30
- Atendimento ao cliente (80h): 30
- Balconista de farmácia (80h): 30
- Auxiliar de logística e produção (80h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 300
E.E.E.F.M. “Prof. Geraldo Costa Alves”
Local: Rua. Rubens Braga - Boa Vista II.
Vagas exclusivas para moradores de Boa Vista II:
- Decoração para festas (120h): 30
- Recepcionista (120h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (120h): 30
- Fotógrafo (120h): 30
- Auxiliar de rotinas administrativas (120h): 30
- Cuidador de idosos (120h): 30
- Maquiador (120h): 30
Total: 210
E.E.E.F.M. “Adolfina Zamprogno”
Local:  Rua Sebastião Gaiba, s/nº
Vagas exclusivas para moradores de Vila Garrido
- Auxiliar de faturamento (120h): 30
- Fotógrafo (120h): 30
- Cuidador de idosos (120h): 30
- Maquiador (80h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 150
Escola Ofélia Escobar
Local:  Rua Ramiro Leal Reis, s/nº, Aribiri
Vagas exclusivas de moradores de Aribiri:
- Design de sobrancelhas (80h): 30
- Auxiliar de departamento pessoal (80h): 30
- Fotógrafo (80h): 30
- Decoração de festas (80h): 30
Total: 120
 

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