Oportunidades na área da Justiça com salário de até R$ 31 mil

Vagas estão disponíveis nos tribunais de Justiça de Rondônia, Ceará e Alagoas, além do Ministério Público de São Paulo

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:29 - Atualizado há 6 anos

Provas serão aplicadas em quatroEstados Crédito: Pixabay

Profissionais de níveis médio e superior podem se inscrever para vagas na área da Justiça. As chances são para os tribunais de Justiça de Rondônia, Alagoas e Ceará. A remuneração pode chegar a R$ 31 mil. Confira:

1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br.

2 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para juiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br.

3 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,453.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br

4 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: até 21 de agosto, www.vunesp.com.br.

