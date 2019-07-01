Home
Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES

São 12 opções de qualificação, sendo dez novas; carga horária varia de 120 a 200 horas

Publicado em 1 de julho de 2019

São mais de 4 mil chances em aulas online e semipresencial Crédito: Pinterest

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. O governo do Espírito Santo vai abrir 4.450 vagas em cursos de qualificação profissional,a partir desta terça-feira (2). As aulas serão online ou semi-presenciais. Os alunos vão estudar sem pagar nada.

Esta é a segunda rodada de cursos e para a nova etapa a novidade fica por conta de 11 cursos inéditos.

Para as aulas online, são 12 qualificações, sendo dez novos, para os candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, que morem no Estado, com acesso à internet. Os cursos têm 120 horas e serão realizados a distância pela plataforma de estudos (Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA) disponibilizadas no site do programa.

Já os cursos semipresenciais são destinados aos profissionais da área da educação. São três opções qualificações, sendo um novo, de 200 horas divididas em 184 horas a distância e 16 horas presenciais. As datas e locais dos encontros presenciais já estão definidos nos editais das ofertas e contemplarão os munícios de Vila Velha, no CEET Vasco Coutinho, e Santa Maria de Jetibá, no CMEI Pommern, no Centro da cidade.

As inscrições podem ser feitas de hoje até 15 de julho no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será feita por ordem de inscrição. Os resultados dos cursos semipresenciais serão divulgados no dia 25 de julho, já da oferta online no dia 26 julho. Ambos no site do programa.

A secretária da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (Secti), Cristia Engel, informa que o programa tem como objetivo ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho, através de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem a vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa.

OUTRAS VAGAS

No próximo dia 10, será lançado um novo edital com cursos de qualificação profissional. Desta vez, as oportunidades serão para aulas presenciais na Grande Vitória e no interior do Estado.

O Programa Qualificar ES foi lançado pelo governo estadual em maio deste ano. Na ocasião, foram oferecidas mais de 8.210 vagas, em 43 modalidades

A expectativa é que sejam qualificadas 170 mil pessoas até 2022.

SAIBA MAIS

Online

Vagas: cada curso terá 350 oportunidades

Carga horária: 120 horas

Os cursos

- Assistente de tecnologia da informação

- Criatividade, inovação e empreendedorismo

- Educação financeira

- Gestão escolar com ênfase em coordenação, orientação e supervisão

- Inglês

- Metodologias ativas

- O uso de jogos lúdicos na educação infantil

- Operador de telemarketing

- Tecnologias e inovação para microempreendedor individual (MEI)

- Word e Excel

- Alfabetização e Letramento na Educação Infantil

- Auxiliar Administrativo

Semipresencial

Em Santa Maria de Jetibá

Recursos Tecnológicos para Educadores: A carga horária é de 200h. São oferecidas 50 vagas.

Em Vila Velha

Educação Financeira para Educação Básica: Carga horária de 200h. A oferta é de 100 vagas

Educação Especial Inclusiva: Carga horária de 200h. São 100 vagas.

Inscrições

No endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br até 15 de julho.

Cronograma

Os resultados dos cursos semipresenciais serão divulgados no dia 25 de julho, já da oferta online no dia 26 julho. Ambos no site do programa.

