Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, candidatos!

Tribunal de Justiça do ES divulga locais de prova para concurso com 128 vagas

Candidatos podem se informar sobre data, horário e duração das provas objetiva e discursiva e consultar o local onde será aplicado o exame

Publicado em 09 de Março de 2023 às 10:09

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

09 mar 2023 às 10:09
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O concurso público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) com 128 vagas para para Analista Judiciário em diversas especialidades, lançou nesta quinta-feira (9) o edital nº 06/2023 referente ao local, data, horário e duração da aplicação das provas. Em caso de aprovação no concurso, a remuneração inicial varia de R$ 6.713 a R$ 9.596,81.
Segundo o edital, os candidatos inscritos vão prestar as provas objetiva e discursiva no dia 19 de março a partir das 14h. A aplicação do exame terá a duração de 4h30.
Sobre os locais de prova, de acordo com o edital, o candidato deve acessar o site da banca, a partir do dia 10 de março de 2023, para verificar o seu local de realização das provas. A consulta é individual e a pessoa inscrita só pode realizar as provas no local designado.
No dia da prova, o edital descreve ainda que o candidato deve comparecer ao local para a realização das provas com antecedência mínima de 1h com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.
De acordo com o edital, o candidato será eliminado caso seja surpreendido com:
  • Aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 playere similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc;
  • Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha;
  • Qualquer acessório de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
  • Qualquer recipiente ou embalagem, que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados