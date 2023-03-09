Tribunal de Justiça do ES divulga locais de prova para concurso com 128 vagas

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O concurso público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) com 128 vagas para para Analista Judiciário em diversas especialidades, lançou nesta quinta-feira (9) o edital nº 06/2023 referente ao local, data, horário e duração da aplicação das provas. Em caso de aprovação no concurso, a remuneração inicial varia de R$ 6.713 a R$ 9.596,81.

Segundo o edital, os candidatos inscritos vão prestar as provas objetiva e discursiva no dia 19 de março a partir das 14h. A aplicação do exame terá a duração de 4h30.

Sobre os locais de prova, de acordo com o edital, o candidato deve acessar o site da banca , a partir do dia 10 de março de 2023, para verificar o seu local de realização das provas. A consulta é individual e a pessoa inscrita só pode realizar as provas no local designado.

No dia da prova, o edital descreve ainda que o candidato deve comparecer ao local para a realização das provas com antecedência mínima de 1h com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

De acordo com o edital, o candidato será eliminado caso seja surpreendido com: