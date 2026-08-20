TRE abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100 no ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está com processo seletivo de estágio aberto para estudantes de nível superior. As oportunidades são para atuar em Zonas Eleitorais da Grande Vitória e outras cidades do estado, como Ibiraçu, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, e além da Secretaria do órgão.
A bolsa é de R$ 970,00 para 20 horas semanais e de R$ 1.100,00 para 25 horas. Os selecionados recebem ainda R$ 10,20 de auxílio-transporte por dia de estágio.
Poderão participar os estudantes dos cursos de graduação em Direito, Administração, Arquivologia, Comunicação Social, Ciências Contábeis e Cursos na área de TI. É necessário ler com atenção o edital, pois o requisito varia conforme a formação acadêmica.
O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de agosto. A inscrição e a leitura completa do Edital nº 01/2026, com todas as informações do processo seletivo, devem ser realizadas no site oficial do programa.
A prova on-line será realizada no dia 30 de agosto, às 10h. Os estudantes terão que responder 20 questões de Língua Portuguesa e 20 de Informática, valendo 1 ponto cada, totalizando 40 pontos.
O resultado definitivo será divulgado no dia 24 de setembro.
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