TRE abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100 no ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está com processo seletivo de estágio aberto para estudantes de nível superior. As oportunidades são para atuar em Zonas Eleitorais da Grande Vitória e outras cidades do estado, como Ibiraçu, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, e além da Secretaria do órgão.





A bolsa é de R$ 970,00 para 20 horas semanais e de R$ 1.100,00 para 25 horas. Os selecionados recebem ainda R$ 10,20 de auxílio-transporte por dia de estágio.