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Eleições 2026

Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro 42% no 1º turno

No segundo turno, Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro, conforme a pesquisa divulgada neste sábado (3)

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 19:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 out 2026 às 19:05
SÃO PAULO - Na véspera do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). O petista tem 45% dos votos válidos contra 42% do candidato do PL.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.

Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:

  • Lula (PT): 42% (eram 42% na pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 38%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (eram 4%)
  • Romeu Zema (Novo): 0% (era 1%)
  • Samara (UP): 0% (era 1%)
  • Clariana Barão (DC): 0% (era zero)
  • Edmilson Costa (PCB): 0% (era zero)
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (era zero)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era zero)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era zero)
  • Indecisos: 3% (eram 2%)
  • Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%)
Segundo turno

O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.

Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.

O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.

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