Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro 42% no 1º turno

O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.



Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.



O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.