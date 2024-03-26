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Vários cargos

Supermercados abrem 340 vagas de emprego em Vitória e na Serra

Há oportunidades para auxiliar de açougueiro, operador de caixa, embalador, fiscal de loja, repositor, entre outros postos; veja como participar dos processos seletivos

Publicado em 26 de Março de 2024 às 15:29

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

26 mar 2024 às 15:29
Vagas para operador de caixa em supermercados
Há vagas para operador de caixa em supermercados Crédito: Freepik
Supermercados de Vitória e da Serra estão com vagas de emprego abertas para a contratação de novos profissionais. A oferta é de 340 postos distribuídos por cargos como açougueiro, embalador, operador de caixa e repositor.
Para ocupar algumas funções, não é necessário ter experiência. Os interessados devem ficar atentos aos modelos de contratação de cada empresa. Também há chances para pessoas com deficiência.

Confira as vagas

GRUPO COUTINHO
O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abre 300 vagas para trabalhar na Serra e em Vitória. As chances não exigem experiência e são para início imediato.
Supermercados abrem 340 vagas de emprego em Vitória e na Serra
Cargos
  • Açougueiro
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza) 
  • Auxiliar de Padaria
  • Auxiliar de Produção
  • Auxiliar de Cozinha
  • Embalador
  • Fiscal de Loja
  • Motorista de Transporte de Cargas
  • Operador de Logística (Auxiliar de Depósito)
  • Operador de Caixa
  • Operador de Frios
  • Repositor
  • Recepcionista de Estacionamento
Como se candidatar: Nesta semana, a empresa vai realizar dois mutirões de entrevistas. Para participar de uma entrevista basta comparecer nos locais e dias indicados com a identidade em mãos.
Os interessados em trabalhar na Serra, devem comparecer nesta quarta-feira (27) , das 9h às 12h, na Igreja Católica de São Pedro, que fica localizada na Rua Santa Bárbara, no bairro Carapina Grande, para participar de entrevistas sem agendamento.
Já os candidatos que preferem vagas em Vitória podem comparecer na quinta-feira (28),  das 9h às 12h, no Ambulatório Santa Rita de Cássia, que fica na Rua Marco Aurélio Fardim, no bairro Itararé, para entrevistas sem agendamento.
ASSAÍ ATACADISTA
A rede atacadista está com 13 vagas em Carapina, na Serra. Todas as posições de trabalho do processo seletivo são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes cargos.
Cargos
  • Auxiliar de açougue 
  • Operador de caixa 
  • Operador de loja
  • Chefe de recursos humanos
  • Chefe de seção 
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa.
SUPERMERCADO CANGURU
O Canguru Mais está com 27 vagas nas unidades da Serra. Todas as oportunidades são efetivas e presenciais. Há também chances para quem quer iniciar o primeiro emprego.
Cargos
  • Operador de Caixa 
  • Embaladores 
  • Auxiliar de Recebimento Facial 
  • Repositor Hortifruti 
  • Auxiliar de Limpeza 
  • Açougueiros 
  • Auxiliar Fiscal de Caixa 
  • Balconistas
  • Auxiliar Cozinha
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa.

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Empregos (ES) Empregos supermercados
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