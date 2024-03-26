Há vagas para operador de caixa em supermercados Crédito: Freepik

Supermercados de Vitória e da Serra estão com vagas de emprego abertas para a contratação de novos profissionais. A oferta é de 340 postos distribuídos por cargos como açougueiro, embalador, operador de caixa e repositor.

Para ocupar algumas funções, não é necessário ter experiência. Os interessados devem ficar atentos aos modelos de contratação de cada empresa. Também há chances para pessoas com deficiência.

Confira as vagas

GRUPO COUTINHO

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abre 300 vagas para trabalhar na Serra e em Vitória. As chances não exigem experiência e são para início imediato.

Your browser does not support the audio element. Supermercados abrem 340 vagas de emprego em Vitória e na Serra

Cargos

Açougueiro

Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza)

Auxiliar de Padaria

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Cozinha

Embalador

Fiscal de Loja

Motorista de Transporte de Cargas

Operador de Logística (Auxiliar de Depósito)

Operador de Caixa

Operador de Frios

Repositor

Recepcionista de Estacionamento

Como se candidatar: Nesta semana, a empresa vai realizar dois mutirões de entrevistas. Para participar de uma entrevista basta comparecer nos locais e dias indicados com a identidade em mãos.

Os interessados em trabalhar na Serra, devem comparecer nesta quarta-feira (27) , das 9h às 12h, na Igreja Católica de São Pedro, que fica localizada na Rua Santa Bárbara, no bairro Carapina Grande, para participar de entrevistas sem agendamento.

Já os candidatos que preferem vagas em Vitória podem comparecer na quinta-feira (28), das 9h às 12h, no Ambulatório Santa Rita de Cássia, que fica na Rua Marco Aurélio Fardim, no bairro Itararé, para entrevistas sem agendamento.

ASSAÍ ATACADISTA

A rede atacadista está com 13 vagas em Carapina, na Serra. Todas as posições de trabalho do processo seletivo são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes cargos.

Cargos

Auxiliar de açougue

Operador de caixa

Operador de loja

Chefe de recursos humanos

Chefe de seção

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa.

SUPERMERCADO CANGURU

O Canguru Mais está com 27 vagas nas unidades da Serra. Todas as oportunidades são efetivas e presenciais. Há também chances para quem quer iniciar o primeiro emprego.

Cargos

Operador de Caixa

Embaladores

Auxiliar de Recebimento Facial

Repositor Hortifruti

Auxiliar de Limpeza

Açougueiros

Auxiliar Fiscal de Caixa

Balconistas

Auxiliar Cozinha