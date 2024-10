Unidade móvel

Senai abre vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Oferta é de 32 vagas para aulas nas áreas de marcenaria e montador de móveis

Unidade móvel do Senai vai ter curso para áreas de marcenaria e montador de móveis. (Senai ES / Divulgação)

O Senai está com 32 vagas abertas em cursos de qualificação profissional de graça em Cariacica para as áreas de marcenaria e montagem de móveis. As aulas serão realizadas na unidade móvel da instituição, que estará estacionada no Shopping Moxuara.

As qualificação estão previstas para começar no dia 14 de outubro, com a duração de 60 dias. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro. Para isso, é necessário preencher o formulário eletrônico. Também é possível se inscrever no Shopping Moxuara.

O curso de montador de móveis tem duração de 220 horas e será realizado no turno vespertino, enquanto que o de marceneiro, com 160 horas, com aulas a noite. De acordo com o Senai, a capacitação é direcionada principalmente para quem participa de programas de benefícios sociais como Bolsa Família e Bolsa Capixaba, além de pessoas inscritas no Cadúnico.

O instrutor de marcenaria do Senai Lucas Costa destaca que o setor de móveis e marcenaria está em constante crescimento, criando oportunidades de emprego e empreendedorismo.

“A qualificação na área de madeira e mobiliário permite que os alunos adquiram habilidades técnicas específicas, como marcenaria, design de móveis e acabamento, aumentando a qualidade do trabalho e promovendo práticas sustentáveis que são cada vez mais valorizadas pelo mercado”, comenta.

Os cursos para as áreas de marcenaria e montagem de móveis é resultado de uma parceria entre o Senai ES, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e o Shopping Moxuara.

