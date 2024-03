Ministério da Saúde abre inscrições para mais de 1,8 mil vagas

Há chances para cargos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 11 mil; interessados podem se inscrever até 19 de março

O Ministério da Saúde abriu inscrições para processo seletivo destinado a preencher 1.889 vagas temporárias em hospitais e institutos do Rio de Janeiro. As oportunidades são de nível médio e superior para os cargos de médico, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, biólogo, analista administrativo, entre outras funções.

São 479 vagas para contratação imediata e 1.410 para formação de cadastro de reserva (CR). As chances são voltadas para profissionais de nível médio, com 318 vagas, e de nível superior, com 1.571 oportunidades. As carreiras oferecem salários que variam de R$ 2mil a R$ 11 mil.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise de títulos e experiência profissional, com base nas informações e documentos apresentados durante o período de inscrições. A divulgação do resultado está prevista para 19 de abril.

Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 19 de março, no site do Instituto Carlos Chagas. A taxa de participação é de R$ 12 para nível médio e R$ 15 para cargos de nível superior. Os pedidos de isenção do pagamento podem ser solicitado por doadores de medula óssea e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), até sexta-feira (15).