Governo do ES abre 6.120 vagas em cursos de graça em 40 municípios

Uma das opções de curso é na área de design de sobrancelha. Crédito: Freepik

4.550 oportunidades para o público geral, em 46 cursos em 40 cidades. Já o segundo documento (015/2021) oferece 1.570 vagas exclusivas para mulheres de 37 municípios, em 23 opções. Governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 6.120 vagas em cursos de qualificação profissional de graça para moradores de 40 municípios capixabas. Ao todo, são dois editais. O primeiro (014/2021) conta com, em 46 cursos em 40 cidades. Já o segundo documento (015/2021) oferecede 37 municípios, em 23 opções.

As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), por meio do programa Qualificar ES. A nova oferta de vagas ampliou o número de municípios atendidos, que anteriormente eram 20. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão ou turbinar o currículo para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos.

As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre o programas Qualificar ES e o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

As aulas serão presenciais. Os candidatos podem se inscrever até 31 de agosto, no site Qualificar ES . Para os dois editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

Os novos alunos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

Os resultados serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES. As aulas estão previstas para começar na última semana de setembro.

No final do curso, os participantes recebem um certificado. Quem fizer as aulas das áreas de beleza ou culinária recebem ainda ferramentas necessárias para exercer a atividade.

“Esta era uma meta bem ambiciosa a ser atingida, considerando que nos cursos presenciais temos o desafio de montar equipe docente local e todo o suporte necessário para a estruturação e o funcionamento de polos de ensino do Qualificar ES em cada município. Com muito empenho da equipe e contando com parcerias locais e prefeituras, conseguimos viabilizar essa importante construção de oportunidades para os capixabas”, explicou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

CONFIRA AS VAGAS

CARIACICA

POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Em Nova Rosa da Penha I



Cuidador Infantil (25)

POLO 2: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos, em Alzira Ramos

Assistente de Secretaria Escolar (20)

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (20)

Atendimento ao Cliente (20)

POLO 3: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba

Pizzaiolo (25)

Recepcionista (20)

Decoração De Festas (20)

POLO 4: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu, em Nova Rosa da Penha II

Assistente Administrativo (20)

Assistente de Logística (20)

Recreador Infantil (20)

Inglês Básico (20)

POLO 5: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo

Informática e Redes Sociais (20)

Recreador Infantil (20)

Inglês Avançado (20)

POLO 6: EMEF Rosa da Penha, em Rosa da Penha

Operador de Caixa (25)

POLO 7: EEEFM Hunney Everest Piovesan, em Morada de Santa Fé

Assistente de logística (20)

POLO 8: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis

Design de Sobrancelhas (25)

POLO 9: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I

Assistente Administrativo (25)

POLO 10: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Bela Aurora

Preparação de Salgados (25)

Doces Para Festas (25)

POLO 11: EMEF Luzbel Pretti, em Operário

Design de Sobrancelhas (15)

GUARAPARI

POLO 1: Igreja Batista em Coroado, Coroado

Cuidador de Idosos (25)

Cuidador Infantil (25)

Agente Comunitário de Saúde (25)

POLO 2: EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, Santa Mônica

Assistente Administrativo (25)

POLO 3: Igreja Batista Vida Nova, em Santa Mônica

Administração de Pequenos Negócios (20)

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (20)

POLO 4: Associação Crescer Com Viver, Adalberto Simão Nader

Confeitaria (15)

Panificação (15)

Preparação de Salgados (15)

Maquiagem (20)

Design de Sobrancelhas (20)

POLO 5: Igreja Evangélica SDC, em São Gabriel

Cuidador de Idosos (25)

Cuidador Infantil (25)

Agente Comunitário De Saúde (25)

POLO 6: Pastoral do Menor, em Santa Margarida

Assistente Administrativo (25)

Almoxarife (25)

Operador de Caixa (25)

POLO 7: Seminário Teológico SDC, em Maxinda

Cuidador de Idosos (25)

Cuidador Infantil (25)

Berçarista (25)

POLO 8: Centro Educacional Jodarci Vieira, em Kubitschek

Assistente de Secretaria (20)

Assistente de Logística (20)

Operador de Caixa (20)

POLO 9: Assembleia de Deus de Meaípe

Assistente Administrativo (20)

Atendimento ao Cliente (20)

Administração de Pequenos Negócios (20)

POLO 10: Associação de Amigos da Música Allegro, no Centro

Cuidador de Idosos (25)

Design de Sobrancelhas (25)

VILA VELHA

POLO 1: Primeira Igreja Batista de Barramares, em Barramares

Assistente de Secretaria Escolar (15)

POLO 2: CRAS Alvorada, em Alvorada

Recepcionista (15)

Cuidador de Idosos (15)

POLO 3: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Paul

Assistente Administrativo (30)

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)

POLO 4: Casa de Oração, em São Torquato

Panificação (25)

Pizzaiolo (25)

Cuidador de Idosos (25)

Recepcionista (25)

POLO 5: Associação De Moradores Praia de Gaivotas, Gaivotas

Preparação de Massas (25)

Pizzaiolo (25)

Design de Sobrancelhas (20)

POLO 6: Associação De Moradores da Barra do Jucu

Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)

Recepcionista (20)

POLO 7: Associação de Moradores de Vila Nova

Assistente de Secretaria Escolar (25)

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (25)

POLO 8: Associação de Moradores de Nossa Senhora da Penha

Inglês Básico (20)

Montador e Reparador de Computadores (15)

POLO 9: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta

Inglês Básico (20)

POLO 10: UVV On Vila Velha - Campus Boulevard, Itaparica

Assistente Administrativo (20)

POLO 11: UMEF Professor Paulo César Vinha (Caic), Terra Vermelha

Assistente de Secretaria Escolar (20)

Atendimento ao Cliente (20)

VITÓRIA

POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha

Inglês básico (25)

POLO 2: Igreja Batista Fonte de Vida, na Ilha do Príncipe

Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)

Recepcionista (20)

POLO 3: Secri – Serviço de Engajamento Comunitário, em São Benedito

Bolos e suas variações (20)

POLO 4: Multivix Unidade Goiabeiras

Inglês básico (20)

POLO 5: Banco Bem, em São Benedito

Panificação (25)

Confeitaria (25)

POLO 6: Casa de Oração do Avivamento de Nova Palestina

Agente Comunitário de Saúde (25)

Decoração de Festas (25)

POLO 7: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv

Design de sobrancelhas (25)

SERRA

POLO 1: EEEFM Jacaraípe

Atendimento ao Cliente (20)

Segurança do Trabalho (20)

POLO 2: EEEFM Marinete de Souza Lira, em Feu Rosa

Cuidador Infantil (20)

Decoração de Festas (20)

POLO 3: Centro de Referência da Assistência Social - Cras de Jardim Carapina

Auxiliar de Rotinas Administrativas (15)

Assistente de Faturamento (15)

Agente Comunitário de Saúde (15)

Assistente de Secretaria Escolar (15)

POLO 4: Multivix Unidade Serra, em Colina de Laranjeiras

Informática (20)

POLO 5: EMEF Aureníria Correa Pimentel, em Novo Horizonte

Decoração de Festas (20)

Cuidador Infantil (20)

POLO 6: Estação Cidadania - Cultura, em Novo Porto Canoa

Cuidador De Idosos (20)

Agente Comunitário de Saúde (20)

POLO 7: EMEF Jardim Bela Vista

Decoração de Festas (20)

Agente Comunitário de Saúde (20)

POLO 8: Igreja Batista Central da Serra, em Serra Sede

Cuidador de idosos (25)

POLO 9 Juventude Ativa, em Taquara II

Informática (15)

Informática e Redes Sociais (15)

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (15)

POLO 10: Igreja Missão Apostólica Atos, em Vila Nova de Colares

Agente Comunitário de Saúde (20)

Assistente de Logística (20)

Assistente Administrativo (20)

POLO 11: Centro de Convivência do Idoso em Barcelona

Cuidador de Idosos (30)

Assistente Administrativo (30)

POLO 12: Projeto Moura, em Parque Residencial - Tubarão

Recepcionista (20)

Decoração de Festas (20)

Segurança do Trabalho (20)

POLO 13: Secretaria de Trabalho Emprego e Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe

Atendimento ao cliente (20)

POLO 14: Centro de Vivência Portal de Jacaraípe, Portal de Jacaraípe

Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)

Decoração de Festas (20)

Atendimento ao Cliente (20)

POLO 15: Centro de Vivência São Patricio

Decoração de Festas (20)

VIANA

POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Templo de Renascer, Areinha

Operador de Caixa (30)

POLO 2: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha

Assistente Administrativo (30)

Assistente de Logística (30)

POLO 3: Assembleia de Deus Restaurar, Nova Bethânia

Assistente de logística (20)

POLO 4: Assembleia de Deus Salvando Almas e Restaurando Vidas, em Universal

Assistente de secretaria escolar (20)

AFONSO CLÁUDIO

POLO 1: CDL Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, Centro



Técnica de Vendas (15)

ALFREDO CHAVES

POLO 1: Cras de Alfredo Chaves, Parque Residencial



Marketing - Divulgando o Seu Negócio (15)

POLO 2: Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral, São Tarcísio

Técnica de vendas (30)

POLO 3: Igreja São Vicente de Paula, São Vicente

Preparação de salgados (30)

Confeitaria (30)

ANCHIETA

POLO 1: Centro Administrativo II



Cuidador de Idosos (20)

POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)

Administração de Pequenos Negócios (20)

ATÍLIO VIVACQUA

POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita



Administração de Pequenos Negócios (20)

Cuidador de Idosos (20)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

POLO 1: Cras de Monte Cristo



Cuidador infantil (20)

POLO 2: Cras Village da Luz

Agente Comunitário de Saúde (25)

Assistente Administrativo (25)

POLO 3: Associação Esportiva e Ambiental Gironda

Preparação de salgados (25)

POLO 4: Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, em Independência

Atendimento ao cliente (25)

POLO 5: Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim Ensino, Pesquisa e Extensão - Campus 2, em Monte Belo

Cuidador de Idosos (25)

Balconista de Farmácia (25)

CASTELO

POLO 1: EEEM Emílio Nemer, Centro



Auxiliar de Estoque e Armazenamento (25)

Administração de Pequenos Negócios (25)

Agente Comunitário de Saúde (25)

Cuidador de Idosos (25)

DIVINO SÃO LOURENÇO

POLO 1: CRAS De Divino De São Lourenço



Preparação de Coffee Break (20)

Preparação de Salgados (20)

Inglês Básico (20)

POLO 2: Secretaria Municipal de Turismo de Patrimônio da Penha

Inglês básico (25)

DORES DO RIO PRETO

POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina



Bolos e Suas Variações (25)

Preparação de Salgados (25)

IBATIBA

POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba



Confeitaria (15)

Maquiagem (15)

ICONHA

POLO 1: CRAS de Iconha



Assistente de Faturamento (25)

Técnica de Vendas (25)

MARATAÍZES

POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim



Operador de Caixa (20)

Auxiliar de Estoque E Armazenamento (20)

POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro

Preparação de salgados (25)

MARECHAL FLORIANO

POLO 1: Centro De Vivência do Idoso, Santa Rita



Confeccionador de bolsas (15)

MIMOSO DO SUL

POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha



Preparação de Coffee Break (25)

Pizzaiolo (25)

MUQUI

POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, Centro



Biscoitos Caseiros (25)

Bolos e Suas Variações (25)

Agente Comunitário de Saúde (20)

Cuidador de Idosos (20)

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (20)

RIO NOVO DO SUL

POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, no Centro



Bolos e suas variações (25)

POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro

Design de Sobrancelhas (25)

PIÚMA

POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro



Técnica de Vendas (25)

Assistente Administrativo (25)

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

POLO 1: CRAS de São José do Calçado, em João Marcelino de Freitas



Costura (25)

Preparação de Salgados (25)

VARGEM ALTA

POLO 1: Polo Uab Vargem Alta



Cuidador de Idosos (25)

Agente Comunitário de Saúde (25)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

POLO 1: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, em Vila Betânia



Pizzaiolo (25)

Preparação de Doces e Conservas (25)

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (25)

Assistente de Secretaria Escolar (25)

ARACRUZ

POLO 1: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, em Aldeia Caieira Velha



Assistente de Secretaria Escolar (20)

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)

BARRA DE SÃO FRANCISCO

POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra



Marketing - Divulgando o seu Negócio

COLATINA

POLO 1: CRAS Ayrton Senna



Atendimento ao cliente (15)

POLO 2: Mitra Diocesana de Colatina - Comunidade São Pedro, no Bairro São Pedro

Cuidador de Idosos (20) Agente Comunitário de Saúde (20)

FUNDÃO

POLO 1: Secretaria Municipal De Educação De Fundão/Es - Semed, no Centro



Auxiliar de Estoque e Armazenamento (20)

Assistente de Secretaria Escolar (20)

POLO 2: CRAS de Fundão, Praia Grande

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (25)

Assistente de Faturamento (25)

IBIRAÇU

POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro



Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (15)

Almoxarife (15)

JOÃO NEIVA

POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima



Inglês Intermediário (25)

Limpeza de Pele (25)

LINHARES

POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso



Agente Comunitário de Saúde (20)

Cuidador de Idosos (20)

POLO 2: Associação De Moradores Do Bairro Interlagos

Design de Sobrancelhas (20)

MARILÂNDIA

POLO 1: CRAS Marilândia



Técnica de Vendas (20)

Assistente de Faturamento (20)

MONTANHA

POLO 1: CRAS de Montanha, Decão



Preparação de salgados (25)

POLO 2: EMEF Maria Clementina Veloso dos Santos, em São Sebastião

Inglês básico (25)

MUCURICI

POLO 1: CRAS de Mucurici



Inglês Básico (20)

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (20)

NOVA VENÉCIA

POLO 1: CRAS de Nova Venécia



Auxiliar de Estoque e Armazenamento (25)

Auxiliar de Departamento Pessoal (25)

PINHEIROS

POLO 1: Espaço Futuro



Almoxarife (15)

SÃO MATEUS

POLO 1: Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, em Guriri



Maquiagem (15)

POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Aroeira

Maquiagem (15)

POLO 3: Escola Estadual de Ensino Médio Ceciliano Abel de Almeida, Centro

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)

POLO 4: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista

Administração de Pequenos Negócios (15)

POLO 5 EEEFM Pio XII, Centro

Inglês Básico (25)

POLO 6: Igreja Batista Aliança, em Santo Antônio

Inglês Básico (15)

POLO 7: Bom Viver, em Guriri

Bolos e Suas Variações (20)

Preparação de Salgados (20)

SOORETAMA

POLO 1: CRAS Sooretama, Córrego Alegre



Cuidador de Idosos (15)

Agente Comunitário de Saúde (15)

VILA VALÉRIO

POLO 1: Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Vila Valério, Nossa Senhora da Penha



Panificação (25)

Preparação de salgados (25)

QUAFICAR ES MULHER

CARIACICA

POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Nova Rosa da Penha II



Maquiagem (25)

POLO 2: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba

Bolos e Suas Variações (25)

Panificação (25)

Design de Sobrancelhas (20)

POLO 3: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo

Maquiagem (20)

POLO 4: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis

Design de Sobrancelhas (25)

Maquiagem (25)

POLO 5: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I

Maquiagem (25)

Design de Sobrancelhas (25)

POLO 6: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em Bela Aurora

Confeitaria (25)

POLO 7: EMEF Luzbel Pretti, em Operário

Maquiagem (15)

VILA VELHA

POLO 1: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Paul



Design de sobrancelhas (20)

POLO 2: Casa de Oração, em São Torquato

Confeitaria (25)

POLO 3: Associação de Moradores Praia de Gaivotas

Biscoitos caseiros (25)

POLO 4: Associação De Moradores De Vila Nova

Maquiagem (25)

POLO 5: Associação De Moradores De Nossa Senhora Da Penha

Cuidador de idosos (20)

POLO 6: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta

Recepcionista (20)

VITÓRIA

POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha



Maquiagem (25)

POLO 2: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv

Maquiagem (25)

SERRA

POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Ministério da Serra, em Jardim Bela Vista



Preparação de salgados (20)

POLO 2: Igreja Batista Central da Serra, Serra Sede

Pizzaiolo (25)

POLO 3: Secretaria De Trabalho Emprego E Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe

Costura (20)

VIANA

POLO 1: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha



Recepcionista (30)

Veja Também Empreendedorismo feminino tem potencial de fazer a economia avançar novamente

ANCHIETA

POLO 1: CRAS de Anchieta, Centro



Cuidador Infantil (20)

POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri

Assistente Administrativo (20)

AFONSO CLÁUDIO

POLO 1: Cdl Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, no Centro



Assistente Administrativo (15)

POLO 2: Igreja São Vicente de Paula, em São Vicente

Preparação de massas (30)

ALFREDO CHAVES

POLO 1: CRAS de Alfredo Chaves, em Parque Residencial



Atendimento ao cliente (15)

ATÍLIO VIVACQUA

POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita



Assistente Administrativo (20)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

POLO 1: Associação Esportiva E Ambiental Gironda



Biscoitos Caseiros (25)

CASTELO

POLO 1: EEEM Emílio Nemer, no Centro

Assistente Administrativo (25)

DORES DO RIO PRETO

POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina



Biscoitos Caseiros (25)

IBATIBA

POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba



Preparação de Massas (15)

Preparação de Salgados (15)

Maquiagem (15)

Design de Sobrancelhas (15)

ICONHA

POLO 1: CRAS de Iconha, em Jardim Jandira



Assistente Administrativo (25)

MARATAÍZES

POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim



Atendimento ao Cliente (20)

POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro

Doces para Festas (25)

Panificação (25)

MARECHAL FLORIANO

POLO 1: Centro de Vivência do Idoso, em Santa Rita



Costura (15)

MIMOSO DO SUL

POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha



Bolos e suas variações (25)

MUQUI

POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, no Centro



Panificação (25)

PIÚMA

POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro



Recepcionista (25)

RIO NOVO DO SUL

POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, Centro



Confeitaria (25)

Biscoitos Caseiros (25)

POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro

Maquiagem (25)

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

POLO 1: CRAS de São José do Calçado



Costura (25)

Confeccionador de Bolsas (25)

Bolos e Suas Variações (25)

Panificação (25)

VARGEM ALTA

POLO 1: Polo Uab Vargem Alta



Agente Comunitário de Saúde (25)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

POLO 1: Centro Cultural E Turístico Máximo Zandonadi, Vila Betânia



Preparação de Massas (25)

Atendimento ao Cliente (25)

BARRA DE SÃO FRANCISCO

POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra



Assistente de Secretaria Escolar (20)

COLATINA

POLO 1: CRAS Ayrton Senna



Recepcionista (15)

FUNDÃO

POLO 1: CRAS de Fundão, Praia Grande



Assistente de Secretaria Escolar (25)

IBIRAÇU

POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro



Assistente de Recursos Humanos (15)

JOÃO NEIVA

POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima



Bolos Artísticos (25)

LINHARES

POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso



Cuidador Infantil (20)

POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Interlagos

Maquiagem (20)

MARILÂNDIA

POLO 1:CRAS Marilândia



Marketing - Divulgando O Seu Negócio (20)

MONTANHA

POLO 1:CRAS de Montanha



Bolos e suas Variações (25)

MUCURICI

POLO 1: CRAS de Mucurici



Atendimento ao Cliente (20)

NOVA VENÉCIA

POLO 1: CRAS de Nova Venécia, em São Francisco



Assistente Administrativo (25)

PINHEIROS

POLO 1: Espaço Futuro, Galileia



Assistente Administrativo (15)

SÃO MATEUS

POLO 1: Escola Santo Antônio



Design de Sobrancelhas (20)

POLO 2: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista

Atendimento ao Cliente (15)

POLO 3: Bom Viver, em Guriri

Doces para Festas (20)

VILA VALÉRIO