Governo do ES abre 6.120 vagas em cursos de graça em 40 municípios

O Governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 6.120 vagas em cursos de qualificação profissional de graça para moradores de 40 municípios capixabas. Ao todo, são dois editais. O primeiro (014/2021) conta com 4.550 oportunidades para o público geral, em 46 cursos em 40 cidades. Já o segundo documento (015/2021) oferece 1.570 vagas exclusivas para mulheres de 37 municípios, em 23 opções.
As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), por meio do programa Qualificar ES. A nova oferta de vagas ampliou o número de municípios atendidos, que anteriormente eram 20. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão ou turbinar o currículo para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos.
As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre o programas Qualificar ES e o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
As aulas serão presenciais. Os candidatos podem se inscrever até 31 de agosto, no site Qualificar ES. Para os dois editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.
Os novos alunos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.
Os resultados serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES. As aulas estão previstas para começar na última semana de setembro.
No final do curso, os participantes recebem um certificado. Quem fizer as aulas das áreas de beleza ou culinária recebem ainda ferramentas necessárias para exercer a atividade.
“Esta era uma meta bem ambiciosa a ser atingida, considerando que nos cursos presenciais temos o desafio de montar equipe docente local e todo o suporte necessário para a estruturação e o funcionamento de polos de ensino do Qualificar ES em cada município. Com muito empenho da equipe e contando com parcerias locais e prefeituras, conseguimos viabilizar essa importante construção de oportunidades para os capixabas”, explicou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.
CONFIRA AS VAGAS
CARIACICA
- POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Em Nova Rosa da Penha I
- Cuidador Infantil (25)
- POLO 2: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos, em Alzira Ramos
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (20)
- Atendimento ao Cliente (20)
- POLO 3: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba
- Pizzaiolo (25)
- Recepcionista (20)
- Decoração De Festas (20)
- POLO 4: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu, em Nova Rosa da Penha II
- Assistente Administrativo (20)
- Assistente de Logística (20)
- Recreador Infantil (20)
- Inglês Básico (20)
- POLO 5: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo
- Informática e Redes Sociais (20)
- Recreador Infantil (20)
- Inglês Avançado (20)
- POLO 6: EMEF Rosa da Penha, em Rosa da Penha
- Operador de Caixa (25)
- POLO 7: EEEFM Hunney Everest Piovesan, em Morada de Santa Fé
- Assistente de logística (20)
- POLO 8: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis
- Design de Sobrancelhas (25)
- POLO 9: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I
- Assistente Administrativo (25)
- POLO 10: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Bela Aurora
- Preparação de Salgados (25)
- Doces Para Festas (25)
- POLO 11: EMEF Luzbel Pretti, em Operário
- Design de Sobrancelhas (15)
GUARAPARI
- POLO 1: Igreja Batista em Coroado, Coroado
- Cuidador de Idosos (25)
- Cuidador Infantil (25)
- Agente Comunitário de Saúde (25)
- POLO 2: EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, Santa Mônica
- Assistente Administrativo (25)
- POLO 3: Igreja Batista Vida Nova, em Santa Mônica
- Administração de Pequenos Negócios (20)
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (20)
- POLO 4: Associação Crescer Com Viver, Adalberto Simão Nader
- Confeitaria (15)
- Panificação (15)
- Preparação de Salgados (15)
- Maquiagem (20)
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 5: Igreja Evangélica SDC, em São Gabriel
- Cuidador de Idosos (25)
- Cuidador Infantil (25)
- Agente Comunitário De Saúde (25)
- POLO 6: Pastoral do Menor, em Santa Margarida
- Assistente Administrativo (25)
- Almoxarife (25)
- Operador de Caixa (25)
- POLO 7: Seminário Teológico SDC, em Maxinda
- Cuidador de Idosos (25)
- Cuidador Infantil (25)
- Berçarista (25)
- POLO 8: Centro Educacional Jodarci Vieira, em Kubitschek
- Assistente de Secretaria (20)
- Assistente de Logística (20)
- Operador de Caixa (20)
- POLO 9: Assembleia de Deus de Meaípe
- Assistente Administrativo (20)
- Atendimento ao Cliente (20)
- Administração de Pequenos Negócios (20)
- POLO 10: Associação de Amigos da Música Allegro, no Centro
- Cuidador de Idosos (25)
- Design de Sobrancelhas (25)
VILA VELHA
- POLO 1: Primeira Igreja Batista de Barramares, em Barramares
- Assistente de Secretaria Escolar (15)
- POLO 2: CRAS Alvorada, em Alvorada
- Recepcionista (15)
- Cuidador de Idosos (15)
- POLO 3: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Paul
- Assistente Administrativo (30)
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
- POLO 4: Casa de Oração, em São Torquato
- Panificação (25)
- Pizzaiolo (25)
- Cuidador de Idosos (25)
- Recepcionista (25)
- POLO 5: Associação De Moradores Praia de Gaivotas, Gaivotas
- Preparação de Massas (25)
- Pizzaiolo (25)
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 6: Associação De Moradores da Barra do Jucu
- Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)
- Recepcionista (20)
- POLO 7: Associação de Moradores de Vila Nova
- Assistente de Secretaria Escolar (25)
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (25)
- POLO 8: Associação de Moradores de Nossa Senhora da Penha
- Inglês Básico (20)
- Montador e Reparador de Computadores (15)
- POLO 9: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta
- Inglês Básico (20)
- POLO 10: UVV On Vila Velha - Campus Boulevard, Itaparica
- Assistente Administrativo (20)
- POLO 11: UMEF Professor Paulo César Vinha (Caic), Terra Vermelha
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
- Atendimento ao Cliente (20)
VITÓRIA
- POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha
- Inglês básico (25)
- POLO 2: Igreja Batista Fonte de Vida, na Ilha do Príncipe
- Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)
- Recepcionista (20)
- POLO 3: Secri – Serviço de Engajamento Comunitário, em São Benedito
- Bolos e suas variações (20)
- POLO 4: Multivix Unidade Goiabeiras
- Inglês básico (20)
- POLO 5: Banco Bem, em São Benedito
- Panificação (25)
- Confeitaria (25)
- POLO 6: Casa de Oração do Avivamento de Nova Palestina
- Agente Comunitário de Saúde (25)
- Decoração de Festas (25)
- POLO 7: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv
- Design de sobrancelhas (25)
SERRA
- POLO 1: EEEFM Jacaraípe
- Atendimento ao Cliente (20)
- Segurança do Trabalho (20)
- POLO 2: EEEFM Marinete de Souza Lira, em Feu Rosa
- Cuidador Infantil (20)
- Decoração de Festas (20)
- POLO 3: Centro de Referência da Assistência Social - Cras de Jardim Carapina
- Auxiliar de Rotinas Administrativas (15)
- Assistente de Faturamento (15)
- Agente Comunitário de Saúde (15)
- Assistente de Secretaria Escolar (15)
- POLO 4: Multivix Unidade Serra, em Colina de Laranjeiras
- Informática (20)
- POLO 5: EMEF Aureníria Correa Pimentel, em Novo Horizonte
- Decoração de Festas (20)
- Cuidador Infantil (20)
- POLO 6: Estação Cidadania - Cultura, em Novo Porto Canoa
- Cuidador De Idosos (20)
- Agente Comunitário de Saúde (20)
- POLO 7: EMEF Jardim Bela Vista
- Decoração de Festas (20)
- Agente Comunitário de Saúde (20)
- POLO 8: Igreja Batista Central da Serra, em Serra Sede
- Cuidador de idosos (25)
- POLO 9 Juventude Ativa, em Taquara II
- Informática (15)
- Informática e Redes Sociais (15)
- Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (15)
- POLO 10: Igreja Missão Apostólica Atos, em Vila Nova de Colares
- Agente Comunitário de Saúde (20)
- Assistente de Logística (20)
- Assistente Administrativo (20)
- POLO 11: Centro de Convivência do Idoso em Barcelona
- Cuidador de Idosos (30)
- Assistente Administrativo (30)
- POLO 12: Projeto Moura, em Parque Residencial - Tubarão
- Recepcionista (20)
- Decoração de Festas (20)
- Segurança do Trabalho (20)
- POLO 13: Secretaria de Trabalho Emprego e Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe
- Atendimento ao cliente (20)
- POLO 14: Centro de Vivência Portal de Jacaraípe, Portal de Jacaraípe
- Auxiliar de Rotinas Administrativas (20)
- Decoração de Festas (20)
- Atendimento ao Cliente (20)
- POLO 15: Centro de Vivência São Patricio
- Decoração de Festas (20)
VIANA
- POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Templo de Renascer, Areinha
- Operador de Caixa (30)
- POLO 2: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha
- Assistente Administrativo (30)
- Assistente de Logística (30)
- POLO 3: Assembleia de Deus Restaurar, Nova Bethânia
- Assistente de logística (20)
- POLO 4: Assembleia de Deus Salvando Almas e Restaurando Vidas, em Universal
- Assistente de secretaria escolar (20)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1: CDL Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, Centro
- Técnica de Vendas (15)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1: Cras de Alfredo Chaves, Parque Residencial
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (15)
- POLO 2: Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral, São Tarcísio
- Técnica de vendas (30)
- POLO 3: Igreja São Vicente de Paula, São Vicente
- Preparação de salgados (30)
- Confeitaria (30)
ANCHIETA
- POLO 1: Centro Administrativo II
- Cuidador de Idosos (20)
- POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)
- Administração de Pequenos Negócios (20)
ATÍLIO VIVACQUA
- POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita
- Administração de Pequenos Negócios (20)
- Cuidador de Idosos (20)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1: Cras de Monte Cristo
- Cuidador infantil (20)
- POLO 2: Cras Village da Luz
- Agente Comunitário de Saúde (25)
- Assistente Administrativo (25)
- POLO 3: Associação Esportiva e Ambiental Gironda
- Preparação de salgados (25)
- POLO 4: Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, em Independência
- Atendimento ao cliente (25)
- POLO 5: Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim Ensino, Pesquisa e Extensão - Campus 2, em Monte Belo
- Cuidador de Idosos (25)
- Balconista de Farmácia (25)
CASTELO
- POLO 1: EEEM Emílio Nemer, Centro
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento (25)
- Administração de Pequenos Negócios (25)
- Agente Comunitário de Saúde (25)
- Cuidador de Idosos (25)
DIVINO SÃO LOURENÇO
- POLO 1: CRAS De Divino De São Lourenço
- Preparação de Coffee Break (20)
- Preparação de Salgados (20)
- Inglês Básico (20)
- POLO 2: Secretaria Municipal de Turismo de Patrimônio da Penha
- Inglês básico (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina
- Bolos e Suas Variações (25)
- Preparação de Salgados (25)
IBATIBA
- POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba
- Confeitaria (15)
- Maquiagem (15)
ICONHA
- POLO 1: CRAS de Iconha
- Assistente de Faturamento (25)
- Técnica de Vendas (25)
MARATAÍZES
- POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim
- Operador de Caixa (20)
- Auxiliar de Estoque E Armazenamento (20)
- POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro
- Preparação de salgados (25)
MARECHAL FLORIANO
- POLO 1: Centro De Vivência do Idoso, Santa Rita
- Confeccionador de bolsas (15)
MIMOSO DO SUL
- POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha
- Preparação de Coffee Break (25)
- Pizzaiolo (25)
MUQUI
- POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, Centro
- Biscoitos Caseiros (25)
- Bolos e Suas Variações (25)
- Agente Comunitário de Saúde (20)
- Cuidador de Idosos (20)
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (20)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, no Centro
- Bolos e suas variações (25)
- POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro
- Design de Sobrancelhas (25)
PIÚMA
- POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro
- Técnica de Vendas (25)
- Assistente Administrativo (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1: CRAS de São José do Calçado, em João Marcelino de Freitas
- Costura (25)
- Preparação de Salgados (25)
VARGEM ALTA
- POLO 1: Polo Uab Vargem Alta
- Cuidador de Idosos (25)
- Agente Comunitário de Saúde (25)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, em Vila Betânia
- Pizzaiolo (25)
- Preparação de Doces e Conservas (25)
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (25)
- Assistente de Secretaria Escolar (25)
ARACRUZ
- POLO 1: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, em Aldeia Caieira Velha
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)
BARRA DE SÃO FRANCISCO
- POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra
- Marketing - Divulgando o seu Negócio
COLATINA
- POLO 1: CRAS Ayrton Senna
- Atendimento ao cliente (15)
- POLO 2: Mitra Diocesana de Colatina - Comunidade São Pedro, no Bairro São Pedro
- Cuidador de Idosos (20) Agente Comunitário de Saúde (20)
FUNDÃO
- POLO 1: Secretaria Municipal De Educação De Fundão/Es - Semed, no Centro
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento (20)
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
- POLO 2: CRAS de Fundão, Praia Grande
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (25)
- Assistente de Faturamento (25)
IBIRAÇU
- POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (15)
- Almoxarife (15)
JOÃO NEIVA
- POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima
- Inglês Intermediário (25)
- Limpeza de Pele (25)
LINHARES
- POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso
- Agente Comunitário de Saúde (20)
- Cuidador de Idosos (20)
- POLO 2: Associação De Moradores Do Bairro Interlagos
- Design de Sobrancelhas (20)
MARILÂNDIA
- POLO 1: CRAS Marilândia
- Técnica de Vendas (20)
- Assistente de Faturamento (20)
MONTANHA
- POLO 1: CRAS de Montanha, Decão
- Preparação de salgados (25)
- POLO 2: EMEF Maria Clementina Veloso dos Santos, em São Sebastião
- Inglês básico (25)
MUCURICI
- POLO 1: CRAS de Mucurici
- Inglês Básico (20)
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (20)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1: CRAS de Nova Venécia
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento (25)
- Auxiliar de Departamento Pessoal (25)
PINHEIROS
- POLO 1: Espaço Futuro
- Almoxarife (15)
SÃO MATEUS
- POLO 1: Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, em Guriri
- Maquiagem (15)
- POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Aroeira
- Maquiagem (15)
- POLO 3: Escola Estadual de Ensino Médio Ceciliano Abel de Almeida, Centro
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (20)
- POLO 4: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista
- Administração de Pequenos Negócios (15)
- POLO 5 EEEFM Pio XII, Centro
- Inglês Básico (25)
- POLO 6: Igreja Batista Aliança, em Santo Antônio
- Inglês Básico (15)
- POLO 7: Bom Viver, em Guriri
- Bolos e Suas Variações (20)
- Preparação de Salgados (20)
SOORETAMA
- POLO 1: CRAS Sooretama, Córrego Alegre
- Cuidador de Idosos (15)
- Agente Comunitário de Saúde (15)
VILA VALÉRIO
- POLO 1: Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Vila Valério, Nossa Senhora da Penha
- Panificação (25)
- Preparação de salgados (25)
QUAFICAR ES MULHER
CARIACICA
- POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Nova Rosa da Penha II
- Maquiagem (25)
- POLO 2: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba
- Bolos e Suas Variações (25)
- Panificação (25)
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 3: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo
- Maquiagem (20)
- POLO 4: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis
- Design de Sobrancelhas (25)
- Maquiagem (25)
- POLO 5: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I
- Maquiagem (25)
- Design de Sobrancelhas (25)
- POLO 6: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em Bela Aurora
- Confeitaria (25)
- POLO 7: EMEF Luzbel Pretti, em Operário
- Maquiagem (15)
VILA VELHA
- POLO 1: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Paul
- Design de sobrancelhas (20)
- POLO 2: Casa de Oração, em São Torquato
- Confeitaria (25)
- POLO 3: Associação de Moradores Praia de Gaivotas
- Biscoitos caseiros (25)
- POLO 4: Associação De Moradores De Vila Nova
- Maquiagem (25)
- POLO 5: Associação De Moradores De Nossa Senhora Da Penha
- Cuidador de idosos (20)
- POLO 6: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta
- Recepcionista (20)
VITÓRIA
- POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha
- Maquiagem (25)
- POLO 2: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv
- Maquiagem (25)
SERRA
- POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Ministério da Serra, em Jardim Bela Vista
- Preparação de salgados (20)
- POLO 2: Igreja Batista Central da Serra, Serra Sede
- Pizzaiolo (25)
- POLO 3: Secretaria De Trabalho Emprego E Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe
- Costura (20)
VIANA
- POLO 1: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha
- Recepcionista (30)
ANCHIETA
- POLO 1: CRAS de Anchieta, Centro
- Cuidador Infantil (20)
- POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri
- Assistente Administrativo (20)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1: Cdl Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, no Centro
- Assistente Administrativo (15)
- POLO 2: Igreja São Vicente de Paula, em São Vicente
- Preparação de massas (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1: CRAS de Alfredo Chaves, em Parque Residencial
- Atendimento ao cliente (15)
ATÍLIO VIVACQUA
- POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita
- Assistente Administrativo (20)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1: Associação Esportiva E Ambiental Gironda
- Biscoitos Caseiros (25)
CASTELO
- POLO 1: EEEM Emílio Nemer, no Centro
- Assistente Administrativo (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina
- Biscoitos Caseiros (25)
IBATIBA
- POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba
- Preparação de Massas (15)
- Preparação de Salgados (15)
- Maquiagem (15)
- Design de Sobrancelhas (15)
ICONHA
- POLO 1: CRAS de Iconha, em Jardim Jandira
- Assistente Administrativo (25)
MARATAÍZES
- POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim
- Atendimento ao Cliente (20)
- POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro
- Doces para Festas (25)
- Panificação (25)
MARECHAL FLORIANO
- POLO 1: Centro de Vivência do Idoso, em Santa Rita
- Costura (15)
MIMOSO DO SUL
- POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha
- Bolos e suas variações (25)
MUQUI
- POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, no Centro
- Panificação (25)
PIÚMA
- POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro
- Recepcionista (25)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, Centro
- Confeitaria (25)
- Biscoitos Caseiros (25)
- POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro
- Maquiagem (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1: CRAS de São José do Calçado
- Costura (25)
- Confeccionador de Bolsas (25)
- Bolos e Suas Variações (25)
- Panificação (25)
VARGEM ALTA
- POLO 1: Polo Uab Vargem Alta
- Agente Comunitário de Saúde (25)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1: Centro Cultural E Turístico Máximo Zandonadi, Vila Betânia
- Preparação de Massas (25)
- Atendimento ao Cliente (25)
BARRA DE SÃO FRANCISCO
- POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
COLATINA
- POLO 1: CRAS Ayrton Senna
- Recepcionista (15)
FUNDÃO
- POLO 1: CRAS de Fundão, Praia Grande
- Assistente de Secretaria Escolar (25)
IBIRAÇU
- POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro
- Assistente de Recursos Humanos (15)
JOÃO NEIVA
- POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima
- Bolos Artísticos (25)
LINHARES
- POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso
- Cuidador Infantil (20)
- POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Interlagos
- Maquiagem (20)
MARILÂNDIA
- POLO 1:CRAS Marilândia
- Marketing - Divulgando O Seu Negócio (20)
MONTANHA
- POLO 1:CRAS de Montanha
- Bolos e suas Variações (25)
MUCURICI
- POLO 1: CRAS de Mucurici
- Atendimento ao Cliente (20)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1: CRAS de Nova Venécia, em São Francisco
- Assistente Administrativo (25)
PINHEIROS
- POLO 1: Espaço Futuro, Galileia
- Assistente Administrativo (15)
SÃO MATEUS
- POLO 1: Escola Santo Antônio
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 2: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista
- Atendimento ao Cliente (15)
- POLO 3: Bom Viver, em Guriri
- Doces para Festas (20)
VILA VALÉRIO
- POLO 1: Paróquia Evangélica De Confissão Luterana de Vila Valério
- Doces para Festas (25)