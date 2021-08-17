Governo do ES abre 1.570 vagas em cursos gratuitos só para mulheres

Curso de maquiagem está entre as opções de qualificação Crédito: Freepik

As interessadas devem ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada e do sexo feminino. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos. Além de certificado, as participantes dos cursos das áreas de beleza e gastronomia recebem kits de ferramentas para começarem a exercer as atividades.

As vagas são ofertadas por meio de uma parceria entre o programas Qualificar ES e o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

Nesta terça-feira (17), a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) publicou dois editais de cursos de qualificação profissional, totalizando 6.120 vagas. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão ou turbinar o currículo para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.

As aulas serão presenciais. As inscrições seguem até 31 de agosto, no site www.qualificar.es.gov.br . As candidatas podem se inscrever em até dois cursos.

Os resultados de todas as vagas serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES. As aulas serão presenciais e estão previstas para começar na última semana de setembro.

"O objetivo do programa Qualificar ES é não apenas preparar o cidadão capixaba para o mercado de trabalho, mas também incentivá-lo a empreender e gerar renda própria por meio dos aprendizados adquiridos nos cursos. E levar a qualificação para cada canto do Espírito Santo é fundamental para a distribuição equitativa dessas oportunidades. Foi preciso, então, um esforço do governo do Estado e uma sensibilidade muito grande do nosso governador Renato Casagrande para que chegássemos a este indicador tão expressivo, dobrando o número de municípios atendidos, ainda que durante a pandemia, e seguindo todos os protocolos e orientações das autoridades de saúde", destacou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

CONFIRA AS VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES

CARIACICA

POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Nova Rosa da Penha II



Maquiagem (25)

POLO 2: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba

Bolos e Suas Variações (25)

Panificação (25)

Design de Sobrancelhas (20)

POLO 3: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo

Maquiagem (20)

POLO 4: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis

Design de Sobrancelhas (25)

Maquiagem (25)

POLO 5: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I

Maquiagem (25)

Design de Sobrancelhas (25)

POLO 6: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em Bela Aurora

Confeitaria (25)

POLO 7: EMEF Luzbel Pretti, em Operário

Maquiagem (15)

VILA VELHA

POLO 1: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Paul



Design de sobrancelhas (20)

POLO 2: Casa de Oração, em São Torquato

Confeitaria (25)

POLO 3: Associação de Moradores Praia de Gaivotas

Biscoitos caseiros (25)

POLO 4: Associação De Moradores De Vila Nova

Maquiagem (25)

POLO 5: Associação De Moradores De Nossa Senhora Da Penha

Cuidador de idosos (20)

POLO 6: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta

Recepcionista (20)

VITÓRIA

POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha



Maquiagem (25)

POLO 2: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv

Maquiagem (25)

SERRA

POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Ministério da Serra, em Jardim Bela Vista



Preparação de salgados (20)

POLO 2: Igreja Batista Central da Serra, Serra Sede

Pizzaiolo (25)

POLO 3: Secretaria De Trabalho Emprego E Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe

Costura (20)

VIANA

POLO 1: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha



Recepcionista (30)

Veja Também Empreendedorismo feminino tem potencial de fazer a economia avançar novamente

ANCHIETA

POLO 1: CRAS de Anchieta, Centro



Cuidador Infantil (20)

POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri

Assistente Administrativo (20)

AFONSO CLÁUDIO

POLO 1: Cdl Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, no Centro



Assistente Administrativo (15)

POLO 2: Igreja São Vicente de Paula, em São Vicente

Preparação de massas (30)

ALFREDO CHAVES

POLO 1: CRAS de Alfredo Chaves, em Parque Residencial



Atendimento ao cliente (15)

ATÍLIO VIVACQUA

POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita



Assistente Administrativo (20)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

POLO 1: Associação Esportiva E Ambiental Gironda



Biscoitos Caseiros (25)

CASTELO

POLO 1: EEEM Emílio Nemer, no Centro

Assistente Administrativo (25)

DORES DO RIO PRETO

POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina



Biscoitos Caseiros (25)

IBATIBA

POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba



Preparação de Massas (15)

Preparação de Salgados (15)

Maquiagem (15)

Design de Sobrancelhas (15)

ICONHA

POLO 1: CRAS de Iconha, em Jardim Jandira



Assistente Administrativo (25)

MARATAÍZES

POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim



Atendimento ao Cliente (20)

POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro

Doces para Festas (25)

Panificação (25)

MARECHAL FLORIANO

POLO 1: Centro de Vivência do Idoso, em Santa Rita



Costura (15)

MIMOSO DO SUL

POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha



Bolos e suas variações (25)

MUQUI

POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, no Centro



Panificação (25)

PIÚMA

POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro



Recepcionista (25)

RIO NOVO DO SUL

POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, Centro



Confeitaria (25)

Biscoitos Caseiros (25)

POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro

Maquiagem (25)

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

POLO 1: CRAS de São José do Calçado



Costura (25)

Confeccionador de Bolsas (25)

Bolos e Suas Variações (25)

Panificação (25)

VARGEM ALTA

POLO 1: Polo Uab Vargem Alta



Agente Comunitário de Saúde (25)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

POLO 1: Centro Cultural E Turístico Máximo Zandonadi, Vila Betânia



Preparação de Massas (25)

Atendimento ao Cliente (25)

BARRA DE SÃO FRANCISCO

POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra



Assistente de Secretaria Escolar (20)

COLATINA

POLO 1: CRAS Ayrton Senna



Recepcionista (15)

FUNDÃO

POLO 1: CRAS de Fundão, Praia Grande



Assistente de Secretaria Escolar (25)

IBIRAÇU

POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro



Assistente de Recursos Humanos (15)

JOÃO NEIVA

POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima



Bolos Artísticos (25)

LINHARES

POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso



Cuidador Infantil (20)

POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Interlagos

Maquiagem (20)

MARILÂNDIA

POLO 1:CRAS Marilândia



Marketing - Divulgando O Seu Negócio (20)

MONTANHA

POLO 1:CRAS de Montanha



Bolos e suas Variações (25)

MUCURICI

POLO 1: CRAS de Mucurici



Atendimento ao Cliente (20)

NOVA VENÉCIA

POLO 1: CRAS de Nova Venécia, em São Francisco



Assistente Administrativo (25)

PINHEIROS

POLO 1: Espaço Futuro, Galileia



Assistente Administrativo (15)

SÃO MATEUS

POLO 1: Escola Santo Antônio



Design de Sobrancelhas (20)

POLO 2: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista

Atendimento ao Cliente (15)

POLO 3: Bom Viver, em Guriri

Doces para Festas (20)

VILA VALÉRIO