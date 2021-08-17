Governo do ES abre 1.570 vagas em cursos gratuitos só para mulheres

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 1.570 vagas em 23 opções de cursos de qualificação profissional exclusivas para mulheres. As oportunidades estão disponíveis em 37 cidades capixabas.
As interessadas devem ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada e do sexo feminino. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos. Além de certificado, as participantes dos cursos das áreas de beleza e gastronomia recebem kits de ferramentas para começarem a exercer as atividades.
As vagas são ofertadas por meio de uma parceria entre o programas Qualificar ES e o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
Nesta terça-feira (17), a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) publicou dois editais de cursos de qualificação profissional, totalizando 6.120 vagas. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão ou turbinar o currículo para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.
As aulas serão presenciais. As inscrições seguem até 31 de agosto, no site www.qualificar.es.gov.br. As candidatas podem se inscrever em até dois cursos.
Os resultados de todas as vagas serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES. As aulas serão presenciais e estão previstas para começar na última semana de setembro.
"O objetivo do programa Qualificar ES é não apenas preparar o cidadão capixaba para o mercado de trabalho, mas também incentivá-lo a empreender e gerar renda própria por meio dos aprendizados adquiridos nos cursos. E levar a qualificação para cada canto do Espírito Santo é fundamental para a distribuição equitativa dessas oportunidades. Foi preciso, então, um esforço do governo do Estado e uma sensibilidade muito grande do nosso governador Renato Casagrande para que chegássemos a este indicador tão expressivo, dobrando o número de municípios atendidos, ainda que durante a pandemia, e seguindo todos os protocolos e orientações das autoridades de saúde", destacou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.
CONFIRA AS VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES
CARIACICA
- POLO 1: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Nova Rosa da Penha II
- Maquiagem (25)
- POLO 2: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz, em Vila Capixaba
- Bolos e Suas Variações (25)
- Panificação (25)
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 3: Multivix Unidade Cariacica, em São Geraldo
- Maquiagem (20)
- POLO 4: Salão Da Terceira Idade, em Vale dos Reis
- Design de Sobrancelhas (25)
- Maquiagem (25)
- POLO 5: Assembleia de Deus Vidas, em Nova Rosa da Penha I
- Maquiagem (25)
- Design de Sobrancelhas (25)
- POLO 6: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em Bela Aurora
- Confeitaria (25)
- POLO 7: EMEF Luzbel Pretti, em Operário
- Maquiagem (15)
VILA VELHA
- POLO 1: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Paul
- Design de sobrancelhas (20)
- POLO 2: Casa de Oração, em São Torquato
- Confeitaria (25)
- POLO 3: Associação de Moradores Praia de Gaivotas
- Biscoitos caseiros (25)
- POLO 4: Associação De Moradores De Vila Nova
- Maquiagem (25)
- POLO 5: Associação De Moradores De Nossa Senhora Da Penha
- Cuidador de idosos (20)
- POLO 6: Associação de Moradores do Balneário Ponta da Fruta
- Recepcionista (20)
VITÓRIA
- POLO 1: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Bairro da Penha
- Maquiagem (25)
- POLO 2: Igreja Evangélica Batista de Santa Tereza - Iebv
- Maquiagem (25)
SERRA
- POLO 1: Igreja Assembleia de Deus Ministério da Serra, em Jardim Bela Vista
- Preparação de salgados (20)
- POLO 2: Igreja Batista Central da Serra, Serra Sede
- Pizzaiolo (25)
- POLO 3: Secretaria De Trabalho Emprego E Renda - Seter Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe
- Costura (20)
VIANA
- POLO 1: Igreja Cristã Renovada Icr, em Marcílio de Noronha
- Recepcionista (30)
ANCHIETA
- POLO 1: CRAS de Anchieta, Centro
- Cuidador Infantil (20)
- POLO 2: Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Iriri
- Assistente Administrativo (20)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1: Cdl Afonso Cláudio - Câmara de Dirigentes Lojistas, no Centro
- Assistente Administrativo (15)
- POLO 2: Igreja São Vicente de Paula, em São Vicente
- Preparação de massas (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1: CRAS de Alfredo Chaves, em Parque Residencial
- Atendimento ao cliente (15)
ATÍLIO VIVACQUA
- POLO 1: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães, em Baixa Bonita
- Assistente Administrativo (20)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1: Associação Esportiva E Ambiental Gironda
- Biscoitos Caseiros (25)
CASTELO
- POLO 1: EEEM Emílio Nemer, no Centro
- Assistente Administrativo (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1: Centro Multi Uso Pedra Menina
- Biscoitos Caseiros (25)
IBATIBA
- POLO 1: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba
- Preparação de Massas (15)
- Preparação de Salgados (15)
- Maquiagem (15)
- Design de Sobrancelhas (15)
ICONHA
- POLO 1: CRAS de Iconha, em Jardim Jandira
- Assistente Administrativo (25)
MARATAÍZES
- POLO 1: Instituto Galante, em Barra do Itapemirim
- Atendimento ao Cliente (20)
- POLO 2: Igreja Presbiteriana de Marataízes, Centro
- Doces para Festas (25)
- Panificação (25)
MARECHAL FLORIANO
- POLO 1: Centro de Vivência do Idoso, em Santa Rita
- Costura (15)
MIMOSO DO SUL
- POLO 1: CRAS de Mimoso do Sul, em Morro da Palha
- Bolos e suas variações (25)
MUQUI
- POLO 1: Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, no Centro
- Panificação (25)
PIÚMA
- POLO 1: EMEF Lacerda de Aguiar, no Centro
- Recepcionista (25)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1: Paróquia Santo Antônio de Pádua Salão Paroquial, Centro
- Confeitaria (25)
- Biscoitos Caseiros (25)
- POLO 2: EEEFM Waldemiro Hemerly, no Centro
- Maquiagem (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1: CRAS de São José do Calçado
- Costura (25)
- Confeccionador de Bolsas (25)
- Bolos e Suas Variações (25)
- Panificação (25)
VARGEM ALTA
- POLO 1: Polo Uab Vargem Alta
- Agente Comunitário de Saúde (25)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1: Centro Cultural E Turístico Máximo Zandonadi, Vila Betânia
- Preparação de Massas (25)
- Atendimento ao Cliente (25)
BARRA DE SÃO FRANCISCO
- POLO 1: Antiga Faculdade Uniube, em Nova Barra
- Assistente de Secretaria Escolar (20)
COLATINA
- POLO 1: CRAS Ayrton Senna
- Recepcionista (15)
FUNDÃO
- POLO 1: CRAS de Fundão, Praia Grande
- Assistente de Secretaria Escolar (25)
IBIRAÇU
- POLO 1: Associação de Moradores de Campagnaro
- Assistente de Recursos Humanos (15)
JOÃO NEIVA
- POLO 1: CEET Talmo Luiz Silva, Vila Nova de Cima
- Bolos Artísticos (25)
LINHARES
- POLO 1: Escola Nossa Senhora da Conceição, Aviso
- Cuidador Infantil (20)
- POLO 2: Associação de Moradores do Bairro Interlagos
- Maquiagem (20)
MARILÂNDIA
- POLO 1:CRAS Marilândia
- Marketing - Divulgando O Seu Negócio (20)
MONTANHA
- POLO 1:CRAS de Montanha
- Bolos e suas Variações (25)
MUCURICI
- POLO 1: CRAS de Mucurici
- Atendimento ao Cliente (20)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1: CRAS de Nova Venécia, em São Francisco
- Assistente Administrativo (25)
PINHEIROS
- POLO 1: Espaço Futuro, Galileia
- Assistente Administrativo (15)
SÃO MATEUS
- POLO 1: Escola Santo Antônio
- Design de Sobrancelhas (20)
- POLO 2: Secretaria Municipal de Assistência Social, Boa Vista
- Atendimento ao Cliente (15)
- POLO 3: Bom Viver, em Guriri
- Doces para Festas (20)
VILA VALÉRIO
- POLO 1: Paróquia Evangélica De Confissão Luterana de Vila Valério
- Doces para Festas (25)