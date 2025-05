Oportunidades

Feirão de Empregos vai abrir mais de 2 mil vagas em Viana

Postos de trabalho serão distribuídos por diversas empresas; iniciativa acontece no dia 29 de maio, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha

A Prefeitura de Viana vai realizar no dia 29 de maio o 1º Feirão de Empregos do município, com mais de 2 mil vagas em diversos setores do mercado de trabalho. O atendimento será realizado no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. É necessário levar o documento de identidade e a carteira de trabalho. >