ES oferece 640 vagas para cursos técnicos gratuitos em 11 cidades

Aprovados na seleção terão bolsas integrais em cursos ofertados por instituições privadas; saiba como se candidatar

Há bolsas integrais para curso técnico de eletrotécnica. (Divulgação)

O Governo do Espírito Santo lançou edital de bolsas integrais para cursos técnicos de nível médio em instituições privadas. Ao todo, são oferecidas 640 vagas divididas em nove cursos, disponíveis em 11 cidades. Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (26).

Para se candidatar, é preciso atender alguns critérios: ter completado o ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsista integral; possuir cadastro no acesso cidadão; não ter sido desligado anteriormente do Programa Bolsa Técnica devido a reprovação, trancamento ou desistência do curso; não estar matriculado em outro curso de ensino técnico; não possuir outros programas de bolsa de curso profissionalizante ou de graduação e nem ter financiamento estudantil.

Entre as opções de cursos, estão: enfermagem, enfermagem (50% presencial / 50% EAD), análises clínicas, veterinária, segurança no trabalho, mecânica, eletrotécnica, eletrotécnica (80% presencial / 20% EAD) e automação industrial.

A oferta abrange os municípios de Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Colatina, Guarapari, Iúna, Marataízes, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A distribuição de cursos, o número de vagas e mais informações sobre o processo seletivo podem ser conferidos no edital.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br. Os resultados dos candidatos classificados e suplentes serão divulgados no dia 28 de março, a partir das 16h, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) (https://secti.es.gov.br/) e no mesmo site de inscrição.

