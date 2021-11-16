Abertas 1.467 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 1.467 vagas de emprego estágio abertas nesta terça-feira (16). Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar as unidades, conforme o critério de atendimento de cada uma delas.

Motorista de caminhão, expedidor, ajudante de carga e descarga, auxiliar de produção, trabalhador rural, técnico de enfermagem, tosador de animais, padeiro, eletricista e ajudante de motorista são algumas das oportunidades em aberto.

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 602 chances. No Sine do município, há ainda 33 vagas. Chances também nas unidades de Vila Velha (107), Serra (167) e Vitória (27).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 107

107 Ajudante de obras (1)

Analista financeiro - economista (1)

Atendente de lojas PCD (4)

Auxiliar de conservação de obras civis (3)

Auxiliar de expedição PCD (4)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza PCD (3)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pessoal PCD (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro montador (2)

Consultor de vendas (1)

Copeiro (10)

Cozinheiro geral (5)

Churrasqueiro (10)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico montador (3)

Operador de embalagem, a máquina (2)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Padeiro (2)

Pintor industrial (1)

Soldador (18)

Vendedor interno PCD (4)

Vendedor porta a porta (6)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retomou os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 602

602 Ajudante - noite (1)

Ajudante (22)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de caminhão e armazém (20)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (15)

Ajudante de oficina (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral logística (2)

Alimentador de linha de produção (3)

Alinhador (1)

Almoxarife (1)

Armador (10)

Assistente de importação e exportação (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de loja (1)

Atendente de portaria (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazém (7)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de estoque - temporário (5)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de faturamento (3)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar na produção de salgados (3)

Auxiliar técnico (2)

Back office de vendas (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (8)

Caixa (2)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Carpinteiro (5)

Churrasqueiro (3)

Conferente (9)

Conferente líder (1)

Consultor de serviços (1)

Costureira (4)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (4)

Cozinheiro (1)

Desossador de bovinos (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador (2)

Empacotador (10)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de fiscalização de loja (1)

Encarregado de peças (1)

Estágio - Informática (2)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Help Desk (2)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Nível Médio ou Técnico (3)

Estágio superior área contábil (1)

Estoquista (6)

Fiscal de monitoramento (1)

Fiscal de patrimônio (1)

Frentista (6)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de TV a cabo e internet (15)

Jardineiro (3)

Lavador de veículos (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)

Mecânico industrial (1)

Moleiro de caminhão (2)

Montador de carreta (2)

Motorista – cnh B (2)

Motorista – cnh D (3)

Motorista (18)

Motorista carreteiro – cnh E (37)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Oficial pedreiro (3)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (5)

Operador de equipamentos pesados - temporário (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de piso laminado - temporário (1)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (15)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (2)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (20)

Repositor de mercadoria (1)

Representante de atendimento (30)

Salgadeira (1)

Separador (2)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Técnico de informática (1)

Técnico em reforma de carroceria de alumínio (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trocador de óleo (1)

Vendedor (8)

Vendedor de crédito consignado (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (2)

Vistoriador (1)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (10)

Atendente de portaria (1)

Atendente de relacionamento (15)

Auxiliar (16)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estoque – temporário (5)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços (6)

Costureira (3)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Operador de caixa (5)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (20)

Vigia (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 167

167 Açougueiro (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (12)

Ajudante de serralheiro (4)

Alinhador de direção (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (8)

Atendente de posto de gasolina - trocador de óleo de carro (2)

Auxiliar administrativo PCD (6)

Auxiliar caldeireiro (3)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de escritório PCD (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (2)

Auxiliar de estoque PCD (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza pcd (6)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (6)

Auxiliar de linha produção (3)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de produção de salgados (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Caldeireiro (1)

Carregador e descarregador de caminhões (2)

Comprador (1)

Conferente (1)

Coordenador de serviços de manutenção controle pragas urbanas (1)

Cortador de pedras (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Cozinheiro industrial (3)

Dedetizador (2)

Desenhista copista (1)

Eletricista montador (1)

Eletrotécnico (2)

Encarregado de estoque (1)

Estoquista PCD (7)

Extrusor de fios (1)

Gerente comercial (1)

Instalador de acessórios (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção (1)

Moldador de borracha (2)

Motorista de automóvel (1)

Motorista de caminhão munck- guincho (4)

Operador de máquinas - ferramentas convencionais (1)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Pintor a pistola - exceto obras e estruturas metálicas (1)

Pintor de automóveis (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista vendedor (1)

Saladeiro (4)

Serralheiro (5)

Soldador (2)

Técnico de controle de qualidade (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico de segurança trabalho (1)

Técnico em nutrição (1)

Técnico enfermagem (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Vendedor de serviço (19)

Vendedor interno (6)

Vendedor (3)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 27

27 Ajudante de açougueiro (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (3)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Carpinteiro (2)

Cumim (3)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (2)

Mecânico de automóvel (1)

Motofretista (2)

Nutricionista (1)

Operador de máquinas de usinar madeira (1)

Pedreiro - temporário (4)

Repositor de mercadorias (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico automotivo (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 33

33 Alinhador de rodas (2)

Arrematadeira PCD (3)

Analista administrativo (1)

Auxiliar administrativo - estágio (2)

Auxiliar de expedição PCD (1)

Auxiliar técnico de máquinas (1)

Balconista de crediário PCD (1)

Chapista de carrocerias (1)

Costureira PCD (3)

Desenhista projetista (1)

Mecânico de veículos (3)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de caminhão pipa (2)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (1)

Técnico em nutrição (2)

Vendedor PCD (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 132

132 Ajudante de obras - temporário (2)

Ajudante geral (15)

Ajudante refrigeração (2)

Arquiteto de edificações estágio (4)

Auxiliar contábil (1)

Balconista de farmácia (3)

Caldeireiro (2)

Camareira (1)

Carpinteiro (1)

Corretor de imóveis (8)

Decorador de interiores (5)

Encarregado de obras civil - temporário (1)

Engenheiro civil (3)

Engenheiro civil estágio (9)

Escriturário de obras - temporário (1)

Estagiário engenheiro civil (1)

Marinheiro auxiliar de convés - temporária (1)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico de manutenção de máquinas industrial - temporário (1)

Meio oficial pedreiro (12)

Mestre de obras (6)

Moço de máquinas - temporário (1)

Oficial pedreiro (1)

Oficial pedreiro (12)

Operador de draga - temporário (1)

Operador de escavadeira - temporário (1)

Operador de trator de esteira - temporário (1)

Recepcionista secretária (3)

Repositor de mercadorias (1)

Secretária executiva (2)

Soldador - temporário (1)

Soldador tig 1 (2)

Técnico de edificações (6)

Técnico planejamento (1)

Técnico refrigeração (1)

Topógrafo (1)

Vendedor de serviços (12)

Vendedor externo (4)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 66

66 Ajudante florestal PCD (2)

Analista de sistema desenvolvedor (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Auxiliar de serralheiro (1)

Assentador de vidros (1)

Coordenador END (1)

Encarregado de obra civil (1)

Engenheiro de projetos (1)

Engenheiro comercial (1)

Estoquista PCD (1)

Gerente de projetos navais (1)

Ladrilheiro (2)

Líder de solda (1)

Motoboy (2)

Motorista entregador (1)

Operador de equipamento (15)

Operador de motosserra (5)

Salgadeiro (1)

Trabalhador de extração de madeiras (5)

Vidraceiro montador (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno/externo (20)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 85

85 Acabador (2)

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de obra (8)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (3)

Analista de sistemas (2)

Analista de negócios (2)

Analista de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista de planejamento de materiais PCD (1)

Aplicador de resinas em pisos (10)

Auxiliar de obra (1)

Atendente de loja PCD (1)

Assistente de vendas PCD (1)

Auxiliar de vendas PCD (1)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Conferente de carga e descarga (5)

Cortador de mármore (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Eletricista (1)

Fisioterapeuta (1)

Multifios/ fios diamantados (1)

Mecânico (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ponte (1)

Pedreiro (10)

Porteiro (1)

Aplicar/ resinador (1)

Serrador de mármore e granito (1)

Servente de limpeza (1)

Representante comercial autônomo (1)

Tosador (1)

Vendedor interno PCD (1)

Vendedor (4)

Vendedor porta a porta (6)

Vendedor(a) externo / vendedor casa a casa (9)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 65

65 Ajudante de obras - temporária (4)

Alinhador de veículos (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administração (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Consultor de vendas (10)

Costureira de máquina reta (3)

Costureira de máquina de 2 agulhas (3)

Costureira de máquina 4 fios overlock (2)

Costureira em geral (1)

Costureira em geral mosqueador (2)

Eletricista - temporária (1)

Estoquista (1)

Gesseiro (5)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de caminhões (10)

Movimentador de mercadorias (3)

Oficial de serviços diversos (1)

Pedreiro temporária (1)

Representante comercial (1)

Salgadeira (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico em meio ambiente ou agropecuária (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 49

49 Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de motorista (4)

almoxarife secundário (1)

atendente PCD (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar operacional júnior (1)

Auxiliar de produção (3)

Eletricista de caminhão (1)

Estoquista PCD (1)

Expedidor (3)

Gerente comercial (1)

Líder operacional (1)

Mecânico caminhão (3)

Mensageiro (1)

Moto boy (1)

Motorista caminhão (4)

Motorista -pipa (1)

Operador retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator de esteira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pintor (1)

Técnico manutenção industrial (1)

Trabalhador rural (6)

Vendedor PCD (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.