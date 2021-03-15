Abertas 1.061 vagas de emprego com carteira assinada nos Sines do ES

Carteira de Trabalho: oportunidades de emprego Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho deve ficar atento: as agências do Sine e do Trabalhador estão com 1.085 vagas de emprego abertas em todo o Espírito Santo . São postos de trabalho para profissionais do nível fundamental ao superior, com chances também para pessoas com deficiência.

A maior oferta de vagas está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 502 postos de trabalho, sendo 171 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Já no Sine Estadual de Cariacica estão abertas outras 26 vagas. Na região, há ainda chances de trabalho no Sine de Vitória (47).

Os interessados podem entrar em contato por telefone ou e-mail para se candidatar para um cargo. As oportunidades são atualizadas diariamente, por isso, podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Veja abaixo a chances oferecidas:

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 502

Ajudante de carga e descarga (5)

Auxiliar de lavanderia (1)

Camareira (5)

Auxiliar de departamento de pessoal (1)

consultor comercial (2)

Servente de limpeza (5)

Garçom (2)

Balconista de açougue (5)

Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)

Açougueiro (5)

Assistente financeiro (1)

Mecânico automotivo 2

Serralheiro (4)

Ajudante de produção (20)

Mecânico de veículos pesados (1)

Assistente de marketing (1)

Cozinheiro (1)

Técnico em edificações (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Ajudante de padaria (2)

Operador de retífica e polimento (2)

Consultor de vendas (2)

Promotor de relacionamento (2)

Mecânico de carreta (2)

Eletricista montador (3)

Auxiliar de obras (5)

Promotor de vendas (3)

Zelador (1)

Operador de caixa (5)

Estágio ensino superior (3)

Soldador TIG (3)

Oficial pedreiro (5)

Auxiliar de estoque (5)

Ajudante de cozinha (3)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Supervisor logístico (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Assistente de logística (2)

Vendedor externo (2)

Operador de retroescavadeira (4)

Encarregado de obra (3)

Vendedor de consórcio (5)

Balconista (15)

Faturista (1)

Analista de RH sênior (1)

Pintor automotivo (1)

Lanterneiro (1)

Vendedor técnico (1)

Motorista CNH B (4)

Assistente de vendas (1)

Assistente de TI (1)

Estagiário de administração (3)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Encarregado de logística (1)

Auxiliar de estoque/repositor (5)

Vendedora/maquiagem (3)

Vendedora (5)

Estágio de logística (1)

Estágio técnico em logística (3)

Vendedor(a) (5)

Assistente de vendas (1)

Vendedor interno (3)

Instalador de som (1)

Instalador de insulfilm (1)

Eletricista automotivo (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Operador de câmara fria (3)

Balconista de açougue (3)

Estágio (2)

Balconista de açougue (2)

Açougueiro (5)

Assessor de loja (1)

Auxiliar comercial (3)

Operador de pá carregadeira (1)

vendedor de automóveis (1)

Consultor (a) de lojas (1)

Cozinheira (3)

Consultor de locação e vendas (3)

Assistente de operações pleno (2)

Promotor de vendas (2)

Consultor de vendas (2)

Empregada doméstica (3)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar de escritório/recepcionista (3)

Instalador de telecomunicação (20)

Ajudante de obra (10)

Pedreiro de acabamento (4)

Ajudante de carga e descarga contrato intermitente (15)

Ajudante de carga e descarga (15)

Vendedor (1)

Ajudante de caminhão (5)

Motorista CNH D 4

Vendedor - Grande Vitória (2)

Repositor (2)

Operador de retifica e polimento (1)

Atendente de loja (3)

Motorista CNH C (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de serviços de apoio (15)

Atendente de relacionamento (20)

Agente de vendas (20)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Embalador (12)

Representante de atendimento (47)

Motorista - CNH A e D (1)

Porteiro (45)



Ajudante de produção (2)

Auxiliar operacional (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar administrativo (1)

Estágio ensino superior (1)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix

Vagas: 47

Atendente de telemarketing (20)

Auxiliar de linha de produção (1)

Carpinteiro (2)

Eletricista (1)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Mecânico (1)

Nutricionista (1)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Sushiman (1)

Forneiro de padaria (1)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Operador de máquinas operatrizes (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de automóveis (3)

Armador de ferros (5)

Consultor (1)

Auxiliar de serviços jurídicos (1)

Cartazeiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 43

Assistente de departamento pessoal (1)

Ajudante de obras (5)

Consultor de vendas (7)

Coordenador de restaurante (10)

Ajudante de cozinha (10)

Atendente balconista (10)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 13

Aux de Laboratório solos e asfalto concreto (1)

Ajudante de confeitaria (1)

Pintor automotivo (1)



Mecânico de caminhões (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de eletricista (1)

Encarregado de elétrica (1)

Atendente de farmácia (2)

Torneiro mecânico (1)

Supervisor de produção (1)

Soldador - MIG/TIG e Eletrodo (1)

Caldeireiro - montagem de tanques (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 9

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Designer gráfico (1)

Garçom (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Pizzaiolo (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, bairro Guandu.

Vagas: 209

Acabador de mármore e granito (5)

Ajudante de acabador (2)

Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de mármore (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (5)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Jardineiro (2)

Montador de máquinas (1)

Motorista de caminhão (9)

Operador de câmera de televisão - operador de circuito fechado de TV (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamentos elétricos (2)

Operador de tratores diversos – pneus (1)

Pedreiro (3)

Pintor de obras (6)

Pintor industrial (1)

Polidor de mármore (1)

Polidor de pedras (1)

Soldador (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico de automação industrial (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vendedor interno (3)

Vistoriador de risco de auto - vistoriador veicular (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 26

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de manutenção predial (2)



Auxiliar de marceneiro (1)

Consultor de vendas (1)



Cortador de roupas (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de matadouro (2)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Marceneiro (2)

Operador de rolo compactador (1)



Pintor de móveis (1)

Recuperador de crédito (1)

Serralheiro (1)

Sondador de geofísica (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: O atendimento é on-line com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail O atendimento é on-line com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail [email protected] . Os interessados podem agendar um atendimento presencial pelo telefone 3721-7102

Vagas: 19

Acabador de mármore e granito (1)

Almoxarife (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar financeiro (1)

Coordenador administrativo (1)

Costureira em geral para malharia (1)

Encarregado de costura (1)

Entregador de gás (2)

Gerente de loja (1)

Mecânico de automóveis (1)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (1)

Operador de CAD para confecção (1)

Pintor automotivo (1)

Torneiro mecânico (1)



Vendedor pracista (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro.

Vagas: 83

Afretador / corretor de frete (1)

Ajudante acabador granito (1)

Ajudante de aterro (4)

Ajudante de pedreiro (3)

Auxiliar administ. / financeiro (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar contábil/fiscal (1)

Auxiliar de vendas PCD (3)

Balconista de farmácia (1)

Caixa de loja PCD (2)

Consultor de vendas (2)

Coord. pedagógico (2)

Costureira de estofado (1)

Estagiário contábil (1)



contábil Gerente de vendas (1)

Inspetor de monitoramento (1)

Lavador de veículos (2)

Maqueiro (6)

Operador de CO2 (2)

Operador de maquina UV (2)

Orientador comercial (2)

Pedreiro (2)

Pedreiro cerâmica (10)

Pedreiro reboco/piso (10)

Pintor automotivo (3)

Rebobinador de motor (1)

Serrador de granito (1)

Vendedor de consórcios (8)



Vendedor de cursos (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (5)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: A agência do município fica aberta das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia. Os interessados podem se candidatar também pelo telefone (27) 3752- 3400 ou pelos e-mails: [email protected] A agência do município fica aberta das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia. Os interessados podem se candidatar também pelo telefone (27) 3752- 3400 ou pelos e-mails: [email protected]

Vagas: 18

Pedreiro (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (1)

Promotor de Vendas (3)

Empacotador à mão (2)

Subgerente (1)

Atendente Balconista (1)

Motorista (1)

Gerente (1)

Inspetor de Qualidade (1)

Chapeiro (1)

Cozinheira (1)

Churrasqueiro (1)

Representante Comercial Autônomo (3)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]