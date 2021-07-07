38 empresas abrem mais de 640 vagas de emprego e estágio no ES

Supermercados estão com 266 vagas de emprego abertas em várias cidades do ES Crédito: Pixabay

Empresas instaladas no Espírito Santo estão com mais de 640 vagas de emprego estágio abertas nesta semana. Há postos de trabalho em 38 companhias que atuam nos mais diversos ramos da economia capixaba.

Para participar das seleções, basta fazer o cadastro na página de carreira das organizações. Há ainda a possibilidade de enviar o currículo por e-mail, mas os candidatos não podem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. Confira a lista completa logo abaixo.

A maior oferta é para trabalhar em supermercados, com 266 oportunidades ao todo. No Carone, são 140 vagas para atuar na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. A Rede Extrabom também realiza contratações de profissionais. Neste caso, são 63 chances. Há oportunidades ainda nas Rede Casagrande e no Grupo Big.

Samarco, Três hospitais do Estado estão com 61 vagas de emprego abertas na Grande Vitória e no interior. São oito chances no Santa Rita, 44 na Rede Meridional e nove na Unimed Sul Capixaba. Na indústria, os cargos estão disponíveis em 12 grandes empresas, como a Suzano Estaleiro Jurong , Brinox e Imetame

Postos de trabalho abertos também na área de tecnologia da informação, na prestação de serviços e no comércio.

CONFIRA AS VAGAS

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 7 para Vitória e Cachoeiro de Itapemirim

7 para Vitória e Cachoeiro de Itapemirim Analista de desenvolvimento comercial

Analista de recursos humanos pleno

Analista desenvolvedor

Analista financeiro

Comunicação - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)

Porteiro PCD

Técnico de sistemas audiovisuais

Timenow Consultoria e Gestão de Projetos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 2 para Vitória

2 para Vitória Analista contábil

Analista financeiro

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: 1 para Vitória

1 para Vitória Operador

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4

4 Vendedor de veículos on-line (Serra)

Auxiliar de operações (Vitória)

Mecânico (Serra)

Especialista em manutenção (Vitória)

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 7 para Cariacica

7 para Cariacica Estágio em Administração (Marketing)

Agente de vendas

Operador de encomendas

Analista de promoção e eventos

Analista de imprensa e estratégias institucionais

Analista de estratégia de marketing digital

Shipp

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do os interessados devem fazer o cadastro no perfil do LinkedIn da empresa.

Vagas: 12

12 Customer hero

Account manager

Analista de prevenção à fraude

Analista de CRM

Estágio de onboarding

Estágio financeiro

Desenvolver IOS

Marca Ambiental

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 12 de julho para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo até 12 de julho para o e-mail:

Vagas: 4 para Cariacica

4 para Cariacica Profissional de tecnologia da informação

Operador de máquina pesada

Eletricista de manutenção

Borracheiro

Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 10 para Grande Vitória e interior

10 para Grande Vitória e interior Agente Stone - consultor comercial

Óticas Paris

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 20

20 Caixas (chamados de atendentes de clientes)

Consultores ópticos

Autoglass

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site.

Vagas: 62

62 Vagas para Guarapari:

Agente de limpeza

Agente de portaria

Almoxarife de frota

Auxiliar administrativo de logística - prevenção de perdas

Auxiliar de serralheiro - vulcano

Auxiliar operador de estoque

Eletricista automotivo - carretas

Encarregado de limpeza

Operador de central de segurança

Operador de estoque

Operador de máquinas - conservação e limpeza

Vagas para Linhares:

Vendedor técnicos

Vaga para Serra:

Motorista carreteiro

Vagas para Vitória:

Jovem Aprendiz

Vendedor técnico

Vagas para Vila Velha:

Assistente de transportes

Agente de limpeza

Analista de compras

Analista de comunicação - relacionamento com mercado

Analista de dados

Analista de distribuição

Analista de gestão de terceiros

Analista de marketing digital

Analista de melhoria contínua - lean

Analista de processos

Analista de projetos de TI

Analista de recrutamento e seleção

Analista de soluções tecnológicas

Analista de suporte II

Analista de suprimentos

Analista de testes

Analista de treinamento EAD

Analista de vistoria prévia de veículos

Analista melhoria continua - engenharia

Assistente administrativo - Faturamento

Assistente de Dados - DHO

Assistente de logística - prevenção de perdas

Assistente de transportes - logística

Autoplay - Programa de Estágio - TI

Auxiliar administrativo

Comprador

Coordenador de vendas

Desenvolvedor Full Stack

Estagiário - Administração

Estagiário - Comunicação ou Design

Estagiário - Contabilidade

Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual

Estagiário - Psicologia

Estagiário - Técnico em Informática

Líder de control desk

Líder de estratégia de vendas

Motorista carreteiro

Motorista operador de máquinas

Projetista civil junior

Técnico de planejamento de obras

Técnico de service desk

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 3 para Vitória

3 para Vitória Coordenador de relacionamento (BIZ) / Comercial - PJ

Frontend engineer - sênior | Growth Hacking

Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 28 para Vitória

28 para Vitória Analista de planejamento e orçamento

Analista de segurança da informação

Analista de sistemas operacionais

Analista de suporte

Analista de T&D

Arquiteto de soluções

Backend developer (Python)

Consultor de TI (Cibersegurança)

Consultor de TI (Endpoint)

Cyber defense analyst (Gestão de Vulnerabilidade)

Cyber defense analyst (Managed Detection)

Desenvolvedor sênior python

DevOps (Azure)

Engenheiro de software

Especialista de redes

Especialista de service now

Estagiário de projetos

Executivo de contas

Front-end developer (Javascript)

Front-end Developer (React, Angular ou Vue.JS)

IT Recruiter

Técnico de microinformática

Threat hunting analyst (OSINT)

Wine

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 12 para Vitória

12 para Vitória Analista de dados e inteligência comercial Jr.

Analista de infraestrutura

Assistente de planejamento financeiro

Auditoria interna

Desenvolvedor app

Desenvolvedor backend

Desenvolvedor back end

Desenvolvedor front end Junior

Designer

Especialista fiscal

Estágio - Planejamento de Compras

QA Tester (Quality Assurance)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: 1 para Cariacica

1 para Cariacica Almoxarife

Madeira Madeira

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 3

3 Coordenador de logística (Vitória)

Gerente de operações fulfillment (Vitória)

Técnico de segurança do trabalho (Serra)

Spassu

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4

4 Auxiliar de arquivo (Aracruz)

Human resources business partner (Vitória)

Scrum master | Centro de Desenvolvimento de Software (Vitória)

Técnico de T.I júnior II (Vitória)

Zattar Empório

Como se candidatar: o candidato deve procurar o restaurante do Shopping Vila Velha a partir desta quarta-feira (7).

Vaga: 1 para Vila Velha

1 para Vila Velha Cozinheiro

CONSTRUÇÃO CIVIL

MRV

Como se candidatar: os interessados em se credenciar devem enviar o currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088.

Vagas: 20 para Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana

20 para Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana Corretor autônomo

iUrban Empreendimentos

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 8

8 Técnico em edificações (1)

Apontarife (1)

Auxiliares de obra (3)

Carpinteiros (3)

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 12

12 Assitente de serviços externos

Almoxarife

Assistente de vendas e crédito

Estágio em TI - suporte de sistemas

Estágio em TI - suporte service desk

Corretor de imóveis

Encarregado de obras

Estágio em Engenharia Civil

HOSPITAIS

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no os interessados devem cadastrar o currículo no site.

Vagas: 8 para Vitória

Auxiliar de lanchonete (2)

Auxiliar de limpeza (4)

Cozinheiro (1)

Estagiário de Psicologia (1)

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem mandar o currículo para o e-mail:

Vagas: 44 para Grande Vitória

44 para Grande Vitória Técnico de enfermagem (20)

Técnico de laboratório (5)

Faturista (5)

Enfermeiro (8)

Cozinheiro (2)

Comprador (1)

Auxiliar de copa e cozinha (1)

Assistente de controladoria (1)

Analista de controladoria (1)

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 9 todas para Cachoeiro de Itapemirim

9 todas para Cachoeiro de Itapemirim Assistente de suporte de TI

Auxiliar de atendimento PCD

Estagiário de atendimento

Estagiário em Administração de pessoal

EStagiário Técnico de Enfermagem

Fisioterapeuta

Técnico em radiologia

Técnico de Enfermagem

Fonoaudiólogo

SUPERMERCADOS

Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 140, com chances para Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares

140, com chances para Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares Auxiliar de cozinha

Padeiro

Auxiliar de pizzaiolo

Açougueiro

Ajudante de recebimento de mercadoria

Fiscal de controle patrimonial

Operador de empilhadeira

Repositor

Analista de TI

Coordenador de e-commerce

Auxiliar de produção

Operador de atacarejo

Padeiro

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no os interessados devem cadastrar o currículo no site.

Vagas: 63 para Grande Vitória

63 para Grande Vitória Recepcionista de estacionamento

Enfermeira do trabalho

Repositor

Açougueiro

Operador de caixa

Auxiliar de produção

Operador de frios - câmara

Embalador PCD

Embalador

Auxiliar de serviços gerais

Assistente de compras

Grupo Big

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 3

3 Comercial: agentes de cartões de serviços

Sam’s: Auxiliar de perecíveis

Projeto Maxxi: Gerente de loja - atacado

Rede Casagrande

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, informando o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.

Vagas: o total não foi informado

o total não foi informado Encarregado de mercearia - Linhares

Faturista - Linhares

Assistente de RH - Linhares e São Mateus

Encarregado de Hortifruti - Jacaraípe

Enc. Praça alimentação - Jacaraípe

Auxiliar de TI - Linhares

Encarregado de Açougue - Linhares

Encarregado de Padaria - Linhares

Ajudante de Padeiro - Linhares

Fiscal de loja - Linhares

Açougueiro - Jacaraípe

Balconista de Açougue- Linhares e Itacibá

Repositor de frios - Linhares e Jacaraípe

Auxiliar de deposito - Jacaraípe, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim

Churrasqueiro - Jacaraípe

INDÚSTRIA

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4

4 Operador(a) produção conversão tissue (Cachoeiro de Itapemirim)

Operador logística florestal I - vaga temporária (Aracruz)

Analista excelência operacional sr (Aracruz)

Consultor processos (Aracruz)

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 1 para Anchieta

Analista regulatório portuário

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 16 para Aracruz

16 para Aracruz Inspetor de pintura (offshore)

Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)

Supervisor escalador (pintura - offshore)

Supervisor escalador (caldeireira - offshore)

Caldeireiro escalador (offshore)

Eletricista (offshore)

Analista (planejamento)

Especialista / coordenação (sonda perfuração)

Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)

Analista (psicólogo)

Coordenador / encarregado (terraplanagem)

Coordenador (manutenção de equipamentos terraplanagem)

Gerente (manutenção de equipamentos terraplanagem)

Mecânico (máquinas pesadas)

Soldador TIG/MIG/ER (offshore)

Técnico (inspetor de solda N1 LP - PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 1 para Serra

1 para Serra Analista fiscal PL

Vale

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site.

Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Especialista em tecnologia da informação (arquiteto de aplicações e software) – gerência tecnologia da informação infraestrutura e segurança de dados – corporativo (até 07/07)

Analista performance de negócios (até 09/07)

Engenheiro master execelência operacional – gerência excelência operacional engenharia – corporativo (até 12/07)



Analista de gestão de desempenho master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 12/07)

Analista de segurança do trabalho pleno – segurança do trabalho / implementação do vps (sistema de gestão vale) – usina e pelotização (até 07/07)

Engenheiro master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 07/07)

Analista armazém e estoque pleno PCD (até 08/07)

Nestlé

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Vagas: 2 para Vila Velha

2 para Vila Velha Estágio - logística integrada

Eletricista manutenção

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 9 para Aracruz

9 para Aracruz Engenheiro de instrumentação naval

Projetista de estrutura naval

Especialista de contrato

Soldador TIG / ER - temporário (6 meses)

Técnico em elétrica

Analista de comunicação

Médico do trabalho

Engenheiro de projetos de estrutura naval

Técnico de comissionamento - elétrica

Brinox

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Vagas: 26 para Linhares

26 para Linhares Abastecedor de produção

Analista da qualidade

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção predial / industrial

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Matrizeiro

Operador de máquinas I

Real Café

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Vagas: 5 para Viana

5 para Viana Almoxarife

Analista de recebimento fiscal Jr

Estoquista

Operador de utilidades

Soldador

Biancogrês

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Vagas: 26 para Serra

26 para Serra Estagiário Engenharia Elétrica (1)

Operador industrial (20)

Operador de empilhadeira (3)

Representante de vendas (2)

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: