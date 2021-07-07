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Ao trabalho!

38 empresas abrem mais de 640 vagas de emprego e estágio no ES

Setor de supermercados é o que está com o maior número de postos de trabalho abertos. Há chances ainda em indústrias, construtoras e hospitais, entre outras áreas. Veja a lista completa de oportunidades e como enviar currículo

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:15
Supermercado
Supermercados estão com 266 vagas de emprego abertas em várias cidades do ES Crédito: Pixabay
Empresas instaladas no Espírito Santo estão com mais de 640 vagas de emprego e estágio abertas nesta semana. Há postos de trabalho em 38 companhias que atuam nos mais diversos ramos da economia capixaba.
Para participar das seleções, basta fazer o cadastro na página de carreira das organizações. Há ainda a possibilidade de enviar o currículo por e-mail, mas os candidatos não podem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. Confira a lista completa logo abaixo. 

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A maior oferta é para trabalhar em supermercados, com 266 oportunidades ao todo. No Carone, são 140 vagas para atuar na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. A Rede Extrabom também realiza contratações de profissionais. Neste caso, são 63 chances. Há oportunidades ainda nas Rede Casagrande e no Grupo Big. 
Três hospitais do Estado estão com 61 vagas de emprego abertas na Grande Vitória e no interior. São oito chances no Santa Rita, 44 na Rede Meridional e nove na Unimed Sul Capixaba. Na indústria, os cargos estão disponíveis em 12 grandes empresas, como a SuzanoSamarcoEstaleiro Jurong, Brinox e Imetame
Postos de trabalho abertos também na área de tecnologia da informação, na prestação de serviços e no comércio. 

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CONFIRA AS VAGAS

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 7 para Vitória e Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista de desenvolvimento comercial
  • Analista de recursos humanos pleno
  • Analista desenvolvedor
  • Analista financeiro
  • Comunicação - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Porteiro PCD
  • Técnico de sistemas audiovisuais

Timenow Consultoria e Gestão de Projetos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 2 para Vitória
  • Analista contábil
  • Analista financeiro

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Operador

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 4
  • Vendedor de veículos on-line (Serra)
  • Auxiliar de operações (Vitória)
  • Mecânico (Serra)
  • Especialista em manutenção (Vitória)

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Cariacica
  • Estágio em Administração (Marketing)
  • Agente de vendas
  • Operador de encomendas
  • Analista de promoção e eventos
  • Analista de imprensa e estratégias institucionais
  • Analista de estratégia de marketing digital

Shipp

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do LinkedIn da empresa.
  • Vagas: 12
  • Customer hero
  • Account manager
  • Analista de prevenção à fraude
  • Analista de CRM
  • Estágio de onboarding
  • Estágio financeiro
  • Desenvolver IOS

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Marca Ambiental

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 12 de julho para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 4 para Cariacica
  • Profissional de tecnologia da informação
  • Operador de máquina pesada
  • Eletricista de manutenção
  • Borracheiro

Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 10 para Grande Vitória e interior
  • Agente Stone - consultor comercial

Óticas Paris

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 20
  • Caixas (chamados de atendentes de clientes)
  • Consultores ópticos

Autoglass

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: 62
  • Vagas para Guarapari: 
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Almoxarife de frota
  • Auxiliar administrativo de logística - prevenção de perdas
  • Auxiliar de serralheiro - vulcano
  • Auxiliar operador de estoque
  • Eletricista automotivo - carretas
  • Encarregado de limpeza
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas - conservação e limpeza
  • Vagas para Linhares:
  • Vendedor técnicos
  • Vaga para Serra:
  • Motorista carreteiro
  • Vagas para Vitória:
  • Jovem Aprendiz
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Vila Velha:
  • Assistente de transportes
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de dados 
  • Analista de distribuição
  • Analista de gestão de terceiros
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - lean
  • Analista de processos
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de soluções tecnológicas
  • Analista de suporte II
  • Analista de suprimentos
  • Analista de testes
  • Analista de treinamento EAD
  • Analista de vistoria prévia de veículos
  • Analista melhoria continua - engenharia
  • Assistente administrativo - Faturamento
  • Assistente de Dados - DHO
  • Assistente de logística - prevenção de perdas
  • Assistente de transportes - logística
  • Autoplay - Programa de Estágio - TI
  • Auxiliar administrativo 
  • Comprador
  • Coordenador de vendas
  • Desenvolvedor Full Stack
  • Estagiário - Administração
  • Estagiário - Comunicação ou Design
  • Estagiário - Contabilidade
  • Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
  • Estagiário - Psicologia
  • Estagiário - Técnico em Informática
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Motorista carreteiro
  • Motorista operador de máquinas
  • Projetista civil junior
  • Técnico de planejamento de obras
  • Técnico de service desk

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94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Coordenador de relacionamento (BIZ) / Comercial - PJ
  • Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 28 para Vitória
  • Analista de planejamento e orçamento
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de sistemas operacionais
  • Analista de suporte 
  • Analista de T&D
  • Arquiteto de soluções
  • Backend developer (Python)
  • Consultor de TI (Cibersegurança)
  • Consultor de TI (Endpoint)
  • Cyber defense analyst (Gestão de Vulnerabilidade)
  • Cyber defense analyst (Managed Detection)
  • Desenvolvedor sênior python
  • DevOps (Azure)
  • Engenheiro de software
  • Especialista de redes
  • Especialista de service now
  • Estagiário de projetos
  • Executivo de contas
  • Front-end developer (Javascript)
  • Front-end Developer (React, Angular ou Vue.JS)
  • IT Recruiter
  • Técnico de microinformática
  • Threat hunting analyst (OSINT)

Wine

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 12 para Vitória
  • Analista de dados e inteligência comercial Jr.
  • Analista de infraestrutura
  • Assistente de planejamento financeiro 
  • Auditoria interna
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor back end
  • Desenvolvedor front end Junior
  • Designer
  • Especialista fiscal
  • Estágio - Planejamento de Compras
  • QA Tester (Quality Assurance)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Cariacica
  • Almoxarife

Madeira Madeira

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Coordenador de logística (Vitória)
  • Gerente de operações fulfillment  (Vitória)
  • Técnico de segurança do trabalho (Serra)

Spassu

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4
  • Auxiliar de arquivo (Aracruz)
  • Human resources business partner (Vitória)
  • Scrum master | Centro de Desenvolvimento de Software (Vitória)
  • Técnico de T.I júnior II (Vitória)

Zattar Empório

Como se candidatar: o candidato deve procurar o restaurante do Shopping Vila Velha a partir desta quarta-feira (7).
  • Vaga: 1 para Vila Velha
  • Cozinheiro

CONSTRUÇÃO CIVIL

MRV

Como se candidatar: os interessados em se credenciar devem enviar o currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088.
  • Vagas: 20 para Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana
  • Corretor autônomo

iUrban Empreendimentos

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 8
  • Técnico em edificações (1)
  • Apontarife (1)
  • Auxiliares de obra (3)
  • Carpinteiros (3)

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 12
  • Assitente de serviços externos
  • Almoxarife
  • Assistente de vendas e crédito
  • Estágio em TI - suporte de sistemas
  • Estágio em TI - suporte service desk
  • Corretor de imóveis
  • Encarregado de obras
  • Estágio em Engenharia Civil

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HOSPITAIS

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 8 para Vitória
  • Auxiliar de lanchonete (2)
  • Auxiliar de limpeza (4)
  • Cozinheiro (1)
  • Estagiário de Psicologia (1)

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 44 para Grande Vitória
  • Técnico de enfermagem (20)
  • Técnico de laboratório (5)
  • Faturista (5)
  • Enfermeiro (8)
  • Cozinheiro (2)
  • Comprador  (1)
  • Auxiliar de copa e cozinha (1)
  • Assistente de controladoria (1)
  • Analista de controladoria (1)

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9 todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Estagiário de atendimento
  • Estagiário em Administração de pessoal
  • EStagiário Técnico de Enfermagem
  • Fisioterapeuta
  • Técnico em radiologia 
  • Técnico de Enfermagem
  • Fonoaudiólogo

SUPERMERCADOS

Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 140, com chances para Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares
  • Auxiliar de cozinha
  • Padeiro
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Açougueiro
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Operador de empilhadeira
  • Repositor
  • Analista de TI
  • Coordenador de e-commerce
  • Auxiliar de produção
  • Operador de atacarejo
  • Padeiro

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 63 para Grande Vitória
  • Recepcionista de estacionamento
  • Enfermeira do trabalho
  • Repositor
  • Açougueiro
  • Operador de caixa
  • Auxiliar de produção
  • Operador de frios - câmara
  • Embalador PCD
  • Embalador
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Assistente de compras

Grupo Big

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Comercial: agentes de cartões de serviços
  • Sam’s: Auxiliar de perecíveis
  • Projeto Maxxi: Gerente de loja - atacado

Rede Casagrande

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.
  • Vagas: o total não foi informado
  • Encarregado de mercearia - Linhares
  • Faturista - Linhares
  • Assistente de RH - Linhares e São Mateus
  • Encarregado de Hortifruti -   Jacaraípe
  • Enc. Praça alimentação - Jacaraípe
  • Auxiliar de TI - Linhares
  • Encarregado de Açougue - Linhares
  • Encarregado de Padaria - Linhares
  • Ajudante de Padeiro - Linhares
  • Fiscal de loja - Linhares
  • Açougueiro - Jacaraípe
  • Balconista de Açougue- Linhares e Itacibá
  • Repositor de frios - Linhares e Jacaraípe
  • Auxiliar de deposito - Jacaraípe, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim
  • Churrasqueiro - Jacaraípe

INDÚSTRIA

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 4
  • Operador(a) produção conversão tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Operador logística florestal I - vaga temporária (Aracruz)
  • Analista excelência operacional sr (Aracruz)
  • Consultor processos (Aracruz)

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para Anchieta
  • Analista regulatório portuário

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 16 para Aracruz
  • Inspetor de pintura (offshore)
  • Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
  • Supervisor escalador (pintura - offshore)
  • Supervisor escalador (caldeireira - offshore)
  • Caldeireiro escalador (offshore)
  • Eletricista (offshore)
  • Analista (planejamento)
  • Especialista / coordenação (sonda perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Coordenador / encarregado (terraplanagem)
  • Coordenador (manutenção de equipamentos terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos terraplanagem)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Soldador TIG/MIG/ER (offshore)
  • Técnico (inspetor de solda N1 LP - PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para Serra
  • Analista fiscal PL

Vale

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Especialista em tecnologia da informação (arquiteto de aplicações e software) – gerência tecnologia da informação infraestrutura e segurança de dados – corporativo (até 07/07)
  • Analista performance de negócios  (até 09/07)
  • Engenheiro master execelência operacional – gerência excelência operacional engenharia – corporativo (até 12/07)
  • Analista de gestão de desempenho master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 12/07)
  • Analista de segurança do trabalho pleno – segurança do trabalho / implementação do vps (sistema de gestão vale) – usina e pelotização (até 07/07)
  • Engenheiro master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 07/07)
  • Analista armazém e estoque pleno PCD (até 08/07)

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2 para Vila Velha
  • Estágio - logística integrada
  • Eletricista manutenção

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9 para Aracruz
  • Engenheiro de instrumentação naval
  • Projetista de estrutura naval
  • Especialista de contrato
  • Soldador TIG / ER - temporário (6 meses)
  • Técnico em elétrica
  • Analista de comunicação
  • Médico do trabalho
  • Engenheiro de projetos de estrutura naval
  • Técnico de comissionamento - elétrica

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 26 para Linhares
  • Abastecedor de produção 
  • Analista da qualidade 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de manutenção predial / industrial 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Matrizeiro 
  • Operador de máquinas I

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 5 para Viana
  • Almoxarife
  • Analista de recebimento fiscal Jr
  • Estoquista
  • Operador de utilidades
  • Soldador

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 26 para Serra
  • Estagiário Engenharia Elétrica (1)
  • Operador industrial (20)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Representante de vendas (2)

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: para Viana
  • Representante de vendas
  • Estagiário de Inteligência Comercial

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