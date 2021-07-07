38 empresas abrem mais de 640 vagas de emprego e estágio no ES

Empresas instaladas no Espírito Santo estão com mais de 640 vagas de emprego e estágio abertas nesta semana. Há postos de trabalho em 38 companhias que atuam nos mais diversos ramos da economia capixaba.
Para participar das seleções, basta fazer o cadastro na página de carreira das organizações. Há ainda a possibilidade de enviar o currículo por e-mail, mas os candidatos não podem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. Confira a lista completa logo abaixo.
A maior oferta é para trabalhar em supermercados, com 266 oportunidades ao todo. No Carone, são 140 vagas para atuar na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. A Rede Extrabom também realiza contratações de profissionais. Neste caso, são 63 chances. Há oportunidades ainda nas Rede Casagrande e no Grupo Big.
Três hospitais do Estado estão com 61 vagas de emprego abertas na Grande Vitória e no interior. São oito chances no Santa Rita, 44 na Rede Meridional e nove na Unimed Sul Capixaba. Na indústria, os cargos estão disponíveis em 12 grandes empresas, como a Suzano, Samarco, Estaleiro Jurong, Brinox e Imetame.
Postos de trabalho abertos também na área de tecnologia da informação, na prestação de serviços e no comércio.
CONFIRA AS VAGAS
Rede Gazeta
- Vagas: 7 para Vitória e Cachoeiro de Itapemirim
- Analista de desenvolvimento comercial
- Analista de recursos humanos pleno
- Analista desenvolvedor
- Analista financeiro
- Comunicação - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)
- Porteiro PCD
- Técnico de sistemas audiovisuais
Timenow Consultoria e Gestão de Projetos
- Vagas: 2 para Vitória
- Analista contábil
- Analista financeiro
BR Distribuidora
- Vaga: 1 para Vitória
- Operador
Vix Logística
- Vagas: 4
- Vendedor de veículos on-line (Serra)
- Auxiliar de operações (Vitória)
- Mecânico (Serra)
- Especialista em manutenção (Vitória)
Viação Águia Branca
- Vagas: 7 para Cariacica
- Estágio em Administração (Marketing)
- Agente de vendas
- Operador de encomendas
- Analista de promoção e eventos
- Analista de imprensa e estratégias institucionais
- Analista de estratégia de marketing digital
Shipp
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do LinkedIn da empresa.
- Vagas: 12
- Customer hero
- Account manager
- Analista de prevenção à fraude
- Analista de CRM
- Estágio de onboarding
- Estágio financeiro
- Desenvolver IOS
Marca Ambiental
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até 12 de julho para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 4 para Cariacica
- Profissional de tecnologia da informação
- Operador de máquina pesada
- Eletricista de manutenção
- Borracheiro
Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros
- Vagas: 10 para Grande Vitória e interior
- Agente Stone - consultor comercial
Óticas Paris
- Vagas: 20
- Caixas (chamados de atendentes de clientes)
- Consultores ópticos
Autoglass
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: 62
- Vagas para Guarapari:
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar administrativo de logística - prevenção de perdas
- Auxiliar de serralheiro - vulcano
- Auxiliar operador de estoque
- Eletricista automotivo - carretas
- Encarregado de limpeza
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas - conservação e limpeza
- Vagas para Linhares:
- Vendedor técnicos
- Vaga para Serra:
- Motorista carreteiro
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz
- Vendedor técnico
- Vagas para Vila Velha:
- Assistente de transportes
- Agente de limpeza
- Analista de compras
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados
- Analista de distribuição
- Analista de gestão de terceiros
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de processos
- Analista de projetos de TI
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de soluções tecnológicas
- Analista de suporte II
- Analista de suprimentos
- Analista de testes
- Analista de treinamento EAD
- Analista de vistoria prévia de veículos
- Analista melhoria continua - engenharia
- Assistente administrativo - Faturamento
- Assistente de Dados - DHO
- Assistente de logística - prevenção de perdas
- Assistente de transportes - logística
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo
- Comprador
- Coordenador de vendas
- Desenvolvedor Full Stack
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
- Estagiário - Psicologia
- Estagiário - Técnico em Informática
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista carreteiro
- Motorista operador de máquinas
- Projetista civil junior
- Técnico de planejamento de obras
- Técnico de service desk
Picpay
- Vagas: 3 para Vitória
- Coordenador de relacionamento (BIZ) / Comercial - PJ
- Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech
ISH Tecnologia
- Vagas: 28 para Vitória
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de segurança da informação
- Analista de sistemas operacionais
- Analista de suporte
- Analista de T&D
- Arquiteto de soluções
- Backend developer (Python)
- Consultor de TI (Cibersegurança)
- Consultor de TI (Endpoint)
- Cyber defense analyst (Gestão de Vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (Managed Detection)
- Desenvolvedor sênior python
- DevOps (Azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Especialista de service now
- Estagiário de projetos
- Executivo de contas
- Front-end developer (Javascript)
- Front-end Developer (React, Angular ou Vue.JS)
- IT Recruiter
- Técnico de microinformática
- Threat hunting analyst (OSINT)
Wine
Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 12 para Vitória
- Analista de dados e inteligência comercial Jr.
- Analista de infraestrutura
- Assistente de planejamento financeiro
- Auditoria interna
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor back end
- Desenvolvedor front end Junior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - Planejamento de Compras
- QA Tester (Quality Assurance)
Aegea
- Vaga: 1 para Cariacica
- Almoxarife
Madeira Madeira
- Vagas: 3
- Coordenador de logística (Vitória)
- Gerente de operações fulfillment (Vitória)
- Técnico de segurança do trabalho (Serra)
Spassu
- Vagas: 4
- Auxiliar de arquivo (Aracruz)
- Human resources business partner (Vitória)
- Scrum master | Centro de Desenvolvimento de Software (Vitória)
- Técnico de T.I júnior II (Vitória)
Zattar Empório
Como se candidatar: o candidato deve procurar o restaurante do Shopping Vila Velha a partir desta quarta-feira (7).
- Vaga: 1 para Vila Velha
- Cozinheiro
CONSTRUÇÃO CIVIL
MRV
Como se candidatar: os interessados em se credenciar devem enviar o currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088.
- Vagas: 20 para Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana
- Corretor autônomo
iUrban Empreendimentos
- Vagas: 8
- Técnico em edificações (1)
- Apontarife (1)
- Auxiliares de obra (3)
- Carpinteiros (3)
Morar Construtora
- Vagas: 12
- Assitente de serviços externos
- Almoxarife
- Assistente de vendas e crédito
- Estágio em TI - suporte de sistemas
- Estágio em TI - suporte service desk
- Corretor de imóveis
- Encarregado de obras
- Estágio em Engenharia Civil
HOSPITAIS
Hospital Santa Rita
- Vagas: 8 para Vitória
- Auxiliar de lanchonete (2)
- Auxiliar de limpeza (4)
- Cozinheiro (1)
- Estagiário de Psicologia (1)
Rede Meridional
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 44 para Grande Vitória
- Técnico de enfermagem (20)
- Técnico de laboratório (5)
- Faturista (5)
- Enfermeiro (8)
- Cozinheiro (2)
- Comprador (1)
- Auxiliar de copa e cozinha (1)
- Assistente de controladoria (1)
- Analista de controladoria (1)
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: 9 todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Estagiário de atendimento
- Estagiário em Administração de pessoal
- EStagiário Técnico de Enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico em radiologia
- Técnico de Enfermagem
- Fonoaudiólogo
SUPERMERCADOS
Carone
- Vagas: 140, com chances para Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares
- Auxiliar de cozinha
- Padeiro
- Auxiliar de pizzaiolo
- Açougueiro
- Ajudante de recebimento de mercadoria
- Fiscal de controle patrimonial
- Operador de empilhadeira
- Repositor
- Analista de TI
- Coordenador de e-commerce
- Auxiliar de produção
- Operador de atacarejo
- Padeiro
Extrabom
- Vagas: 63 para Grande Vitória
- Recepcionista de estacionamento
- Enfermeira do trabalho
- Repositor
- Açougueiro
- Operador de caixa
- Auxiliar de produção
- Operador de frios - câmara
- Embalador PCD
- Embalador
- Auxiliar de serviços gerais
- Assistente de compras
Grupo Big
- Vagas: 3
- Comercial: agentes de cartões de serviços
- Sam’s: Auxiliar de perecíveis
- Projeto Maxxi: Gerente de loja - atacado
Rede Casagrande
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.
- Vagas: o total não foi informado
- Encarregado de mercearia - Linhares
- Faturista - Linhares
- Assistente de RH - Linhares e São Mateus
- Encarregado de Hortifruti - Jacaraípe
- Enc. Praça alimentação - Jacaraípe
- Auxiliar de TI - Linhares
- Encarregado de Açougue - Linhares
- Encarregado de Padaria - Linhares
- Ajudante de Padeiro - Linhares
- Fiscal de loja - Linhares
- Açougueiro - Jacaraípe
- Balconista de Açougue- Linhares e Itacibá
- Repositor de frios - Linhares e Jacaraípe
- Auxiliar de deposito - Jacaraípe, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim
- Churrasqueiro - Jacaraípe
INDÚSTRIA
Suzano
- Vagas: 4
- Operador(a) produção conversão tissue (Cachoeiro de Itapemirim)
- Operador logística florestal I - vaga temporária (Aracruz)
- Analista excelência operacional sr (Aracruz)
- Consultor processos (Aracruz)
Samarco
- Vagas: 1 para Anchieta
- Analista regulatório portuário
Imetame
- Vagas: 16 para Aracruz
- Inspetor de pintura (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Supervisor escalador (pintura - offshore)
- Supervisor escalador (caldeireira - offshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Eletricista (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Soldador TIG/MIG/ER (offshore)
- Técnico (inspetor de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: 1 para Serra
- Analista fiscal PL
Vale
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 7 para Vitória
- Especialista em tecnologia da informação (arquiteto de aplicações e software) – gerência tecnologia da informação infraestrutura e segurança de dados – corporativo (até 07/07)
- Analista performance de negócios (até 09/07)
- Engenheiro master execelência operacional – gerência excelência operacional engenharia – corporativo (até 12/07)
- Analista de gestão de desempenho master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 12/07)
- Analista de segurança do trabalho pleno – segurança do trabalho / implementação do vps (sistema de gestão vale) – usina e pelotização (até 07/07)
- Engenheiro master – riscos e segurança de processos – usina e pelotização (até 07/07)
- Analista armazém e estoque pleno PCD (até 08/07)
Nestlé
- Vagas: 2 para Vila Velha
- Estágio - logística integrada
- Eletricista manutenção
Estaleiro Jurong
- Vagas: 9 para Aracruz
- Engenheiro de instrumentação naval
- Projetista de estrutura naval
- Especialista de contrato
- Soldador TIG / ER - temporário (6 meses)
- Técnico em elétrica
- Analista de comunicação
- Médico do trabalho
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
- Técnico de comissionamento - elétrica
Brinox
- Vagas: 26 para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista da qualidade
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de manutenção predial / industrial
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de máquinas I
Real Café
- Vagas: 5 para Viana
- Almoxarife
- Analista de recebimento fiscal Jr
- Estoquista
- Operador de utilidades
- Soldador
Biancogrês
- Vagas: 26 para Serra
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Operador de empilhadeira (3)
- Representante de vendas (2)
Argalit
- Vagas: para Viana
- Representante de vendas
- Estagiário de Inteligência Comercial