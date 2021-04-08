25 empresas no ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Quem está à procura de emprego ou estágio deve ficar atento às oportunidades abertas no Espírito Santo. As vagas estão disponíveis em 25 empresas que atuam em diversos segmentos econômicos do Estado. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As possibilidades de trabalho abertas estão nas cidades de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Pedro Canário, Aracruz, Linhares e Nova Venécia. Os interessados devem cadastrar o currículo no site das empresas. Confira os links e as vagas mais abaixo.
Na indústria, os postos de trabalho estão abertos na Suzano, Imetame, Fotlev, Vale, Nestlé, Estaleiro Jurong, Brinox, Real Café e Biancogrês.
Há ainda chances para trabalhar nas áreas de saúde, prestação de serviços, comércio e tecnologia da informação. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, cargos estão disponíveis na concessionária Eco 101, nos supermercados Carone e Extrabom, nas lojas Leroy Merlin e C&A, entre outras. Na Autoglass, além das vagas de emprego, também há chances para Jovem Aprendiz.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES ABERTAS
Supermercado Carone
- Vagas: todas para Vila Velha
- Operador de supermercado
- Repositor mercearia ou perecíveis
- Ajudante de recebimento de mercadoria
- Balconista de padaria ou perecíveis
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de logística e-commerce
- Açougueiro
- Fiscal de controle patrimonial
- Padeiro
- Auxiliar de padaria e confeitaria
- Auxiliar de açougueiro
- Operador atacarejo
- Auxiliar de pizzaiolo
Autoglass
- Vagas em Cachoeiro de Itapemirim
- Jovem Aprendiz
- Vendedor técnico
- Vagas em Cariacica
- Jovem Aprendiz
- Vagas em Guarapari:
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de produção
- Encarregado de paisagismo
- Jatista - pintor
- Operador de estoque
- Operador de roçadeira
- Serralheiro
- Vagas na Serra:
- Auxiliar de mecânico
- Auxiliar operador de estoque
- Motoristas carreteiro
- Vagas em Vila Velha
- Agente de atendimento / Televendas
- Agente de limpeza
- Analista de compras - concessionárias
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de contratos e ativos TI
- Analista de dados
- Analista de datacenter
- Analista de departamento pessoal
- Analista de distribuição
- Analista de governança de TI
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de pricing
- Analista de processo - controladoria
- Analista de projetos de TI
- Analista de recursos humanos PL
- Analista de segurança patrimonial
- Analista de suporte
- Analista de testes
- Analista lean
- Analista programador
- Assistente administrativo
- Assistente de comunicação audiovisual
- Assistente de dados
- Auditor de TI
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de compras
- Coordenador de obras
- DevBucket
- Eletricista
- Estagiário - comunicação audiovisual
- Estagiário de administração | gestão
- Estagiário - Engenharia Ambiental
- Estagiário Logística
- Estagiário- redator publicitário
- Estagiário TI
- Estágio em inovação e melhoria
- Executivo de contas
- Jovem Aprendiz
- Líder de equipe TI
- Líder de estratégia de vendas
- Operador/ vendedor/ motorista D
- Product Owner
- Programador sênior
- Programador sharepoint
- Supervisor de call center
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico em eletrotécnica Jr
- Vendedor interno
- Vistoriador
- Vagas para Vitória
- Jovem Aprendiz
Eco 101
- Vagas:
- Assistente de laboratório (Guarapari)
- Analista de tráfego (Serra)
- Operador de balança (Viana)
Leroy Merlin
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
Suzano
Como se candidatar: o trabalhador pode fazer o cadastro no site.
- Vagas para Banco de Talentos
- Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
- Vagas para área Florestal
- Operadora(o) máquinas florestais/ feller (Pedro Canário)
- Vagas para área Industrial
- Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor processos (Aracruz)
- Engenheiro(a) processos pl (Aracruz)
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista (licenciamento ambiental)
- Técnico (planejamento)
- Especialista (engenheiro de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Eletricista
- Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de planejamento e controle de produção
- Analista de produto
- Analista de roteirização
- Analista fiscal PL
- Assistente de logística
- Auxiliar administrativo
- Estagiário (a) controladoria
- Estagiário (a) de TI
- Estagiário (a) NDG
- Técnico de suporte
Vale
- Vagas: todas para Vitória. Os cadastros devem ser feitos até 9 de abril
- Inspetor de manutenção especializado II – manutenção - pelotização
- Mecânico I – manutenção - pelotização
- Mecânico II – manutenção - pelotização
Nestlé/Garoto
- Vagas: todas para Vila Velha
- Analista de planejamento de produção
- Assistente de depósito JR
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista de importação e exportação
- Engenheiro de projetos elétricos e telecom
- Inspetor de pintura
PicPay
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de NOC
- Devops Pleno | Crédito e Cartões
- Executivo de vendas
- Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
- Líder de prevenção à fraude
- Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales
ISH Tecnologia
- Vagas: todas para Vitória
- Analista contábil pleno
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de suporte
- Assistente de faturamento - Temporário
- Banco de Talentos - Hunt Team
- Consultor de TI (compliance)
- Consultor de TI (Endpoint)
- Cyber defense analyst senior
- Frontend developer
- Senior backend developer
- Senior data scientist
Wine
- Vagas: todas para Vitória
- Auditor interno
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
- Estágio e-commerce / Marketing Digital
- Estágio em marketing de conteúdo
- QA Tester (Quality Assurance)
- Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)
Will Bank
- Vagas: para Vitória
- Estágio em tesouraria
C&A
- Vagas:
- Consultor de vendas (Vitória)
- Fiscal de loja (Serra)
- Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
- Vendedor de telefone (Vila Velha)
- Visual merchandising (Vila Velha)
- Consultor de vendas digital (Serra e Vila Velha)
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Estagiário
- Enfermeiro
- Estagiário Psicologia
- Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
Aegea
- Vaga: para Vila Velha
- Agente de saneamento - obras e desobstrução
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de manutenção
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Inspetor da qualidade
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
- Técnico de manutenção I
- Vaga Banco PCD
Vix Logística
- Vaga:
- Motorista (Serra)
Wakke
- Vaga:
- Gerente de sucesso do cliente (Guarapari)
Extrabom
- Vagas:
- Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
- Confeiteiro (Vitória)
- Embalador (Vitória)
- Fiscal de Loja I (Serra)
- Açougueiro (Vitória)
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Auxiliar de produção
- Pedreiro
- Soldador
Unilider Distribuidora
- Vagas:
- Assistente comercial (Serra)
- Assistente de departamento pessoal (Serra)
- Assistente de RH (Serra)
- Assistente de trade marketing (Serra)
- Auxiliar administrativo de logística (Serra)
- Estagiário de departamento pessoal (Nova Venécia)
- Recepcionista (Serra)
Biancogrês
- Vagas: todas para Serra
- Almoxarife
- Representante de vendas
- Estagiário Engenharia de Produção
Farmácia Pague Menos
- Vagas:
- Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)
Drogasil
- Vagas:
- Farmacêutico (Serra, Aracruz e Linhares)
- Atendente de farmácia (Vitória e Serra)
Águia Branca
- Vagas: todas para Cariacica
- Estagiário de CRM
- Coordenador de e-commerce | Product Owner
Benevix
- Vagas:
- Analista de relacionamento e mercado (Vila Velha)
- Assistente comercial (Vitória)
- Assistente de cadastro - PCD (Vila Velha)
- Assistente de relacionamento e mercado (Vila Velha)