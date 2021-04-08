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Oportunidades

25 empresas no ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Há chances para trabalhar na indústria e em negócios de prestação de serviços, tecnologia da informação, comércio e na área da saúde. Veja como se candidatar

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 08:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2021 às 08:50
Estaleiro Jurong, em Aracruz
Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Quem está à procura de emprego ou estágio deve ficar atento às oportunidades abertas no Espírito Santo. As vagas estão disponíveis em 25 empresas que atuam em diversos segmentos econômicos do Estado. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade. 
As possibilidades de trabalho abertas estão nas cidades de VitóriaVila Velha, VianaSerraCariacica, Cachoeiro de ItapemirimGuarapari, Pedro Canário, Aracruz, Linhares e Nova Venécia. Os interessados devem cadastrar o currículo no site das empresas. Confira os links e as vagas mais abaixo. 
Na indústria, os postos de trabalho estão abertos na Suzano, Imetame, Fotlev, Vale, Nestlé, Estaleiro Jurong, Brinox, Real Café e Biancogrês. 
Há ainda chances para trabalhar nas áreas de saúde, prestação de serviços, comércio e tecnologia da informação. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, cargos estão disponíveis na concessionária Eco 101, nos supermercados Carone e Extrabom, nas lojas Leroy Merlin e C&A, entre outras. Na Autoglass, além das vagas de emprego, também há chances para Jovem Aprendiz. 

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CONFIRA AS OPORTUNIDADES ABERTAS

Supermercado Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Operador de supermercado 
  • Repositor mercearia ou perecíveis
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
  • Balconista de padaria ou perecíveis
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de logística e-commerce
  • Açougueiro
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Padeiro
  • Auxiliar de padaria e confeitaria
  • Auxiliar de açougueiro
  • Operador atacarejo
  • Auxiliar de pizzaiolo

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas em Cachoeiro de Itapemirim
  • Jovem Aprendiz 
  • Vendedor técnico
  • Vagas em Cariacica
  • Jovem Aprendiz
  • Vagas em Guarapari:
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de produção
  • Encarregado de paisagismo
  • Jatista - pintor
  • Operador de estoque
  • Operador de roçadeira
  • Serralheiro
  • Vagas na Serra:
  • Auxiliar de mecânico
  • Auxiliar operador de estoque
  • Motoristas carreteiro
  • Vagas em Vila Velha
  • Agente de atendimento / Televendas
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras - concessionárias
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de contratos e ativos TI
  • Analista de dados
  • Analista de datacenter
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de distribuição
  • Analista de governança de TI
  • Analista de melhoria contínua - lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recursos humanos PL
  • Analista de segurança patrimonial
  • Analista de suporte
  • Analista de testes
  • Analista lean
  • Analista programador
  • Assistente administrativo
  • Assistente de comunicação audiovisual
  • Assistente de dados
  • Auditor de TI
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de compras
  • Coordenador de obras
  • DevBucket
  • Eletricista
  • Estagiário - comunicação audiovisual
  • Estagiário de administração | gestão
  • Estagiário - Engenharia Ambiental
  • Estagiário Logística
  • Estagiário- redator publicitário
  • Estagiário TI
  • Estágio em inovação e melhoria
  • Executivo de contas
  • Jovem Aprendiz 
  • Líder de equipe TI
  • Líder de estratégia de vendas
  • Operador/ vendedor/ motorista D
  • Product Owner
  • Programador sênior
  • Programador sharepoint
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de produto
  • Supervisor de televendas
  • Técnico em eletrotécnica Jr
  • Vendedor interno
  • Vistoriador
  • Vagas para Vitória
  • Jovem Aprendiz 

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Mais de 210 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Assistente de laboratório (Guarapari)
  • Analista de tráfego (Serra)
  • Operador de balança (Viana)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial

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Suzano

Como se candidatar: o trabalhador pode fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Banco de Talentos
  • Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Vagas para área Florestal
  • Operadora(o) máquinas florestais/ feller (Pedro Canário)
  • Vagas para área Industrial
  • Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Consultor processos (Aracruz)
  • Engenheiro(a) processos pl (Aracruz)

Imetame

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista (licenciamento ambiental)
  • Técnico (planejamento)
  • Especialista (engenheiro de perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Eletricista 
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho

Fortlev

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de planejamento e controle de produção
  • Analista de produto
  • Analista de roteirização
  • Analista fiscal PL
  • Assistente de logística
  • Auxiliar administrativo
  • Estagiário (a) controladoria
  • Estagiário (a) de TI
  • Estagiário (a) NDG
  • Técnico de suporte

Vale

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória. Os cadastros devem ser feitos até 9 de abril
  • Inspetor de manutenção especializado II – manutenção - pelotização
  • Mecânico I – manutenção - pelotização
  • Mecânico II – manutenção - pelotização

Nestlé/Garoto

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Analista de planejamento de produção
  • Assistente de depósito JR

Estaleiro Jurong

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista de importação e exportação
  • Engenheiro de projetos elétricos e telecom
  • Inspetor de pintura

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13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

PicPay

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de NOC
  • Devops Pleno | Crédito e Cartões
  • Executivo de vendas 
  • Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
  • Líder de prevenção à fraude
  • Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales

ISH Tecnologia

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista contábil pleno
  • Analista de planejamento e orçamento
  • Analista de suporte
  • Assistente de faturamento - Temporário
  • Banco de Talentos - Hunt Team
  • Consultor de TI (compliance)
  • Consultor de TI (Endpoint)
  • Cyber defense analyst senior
  • Frontend developer
  • Senior backend developer
  • Senior data scientist

Wine

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Auditor interno
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor front end júnior
  • Designer
  • Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
  • Estágio e-commerce / Marketing Digital
  • Estágio em marketing de conteúdo
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)

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Will Bank

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Vitória
  • Estágio em tesouraria

C&A

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Consultor de vendas (Vitória)
  • Fiscal de loja (Serra)
  • Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
  • Vendedor de telefone (Vila Velha)
  • Visual merchandising (Vila Velha)
  • Consultor de vendas digital (Serra e Vila Velha)

Unimed Sul Capixaba

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Estagiário
  • Enfermeiro
  • Estagiário Psicologia
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Fisioterapeuta 
  • Técnico de enfermagem

Aegea

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Vila Velha
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução 

Brinox

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de manutenção 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção
  • Inspetor da qualidade
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas 
  • Técnico de manutenção I 
  • Vaga Banco PCD 

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Vix Logística

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vaga: 
  • Motorista (Serra)

Wakke

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:
  • Gerente de sucesso do cliente (Guarapari)

Extrabom

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
  • Confeiteiro (Vitória)
  • Embalador (Vitória)
  • Fiscal de Loja I (Serra)
  • Açougueiro (Vitória)

Real Café

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Pedreiro
  • Soldador

Unilider Distribuidora

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Assistente comercial (Serra)
  • Assistente de departamento pessoal (Serra)
  • Assistente de RH (Serra)
  • Assistente de trade marketing (Serra)
  • Auxiliar administrativo de logística (Serra)
  • Estagiário de departamento pessoal (Nova Venécia)
  • Recepcionista (Serra)

Biancogrês

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Almoxarife
  • Representante de vendas
  • Estagiário Engenharia de Produção

Farmácia Pague Menos

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)

Drogasil

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Farmacêutico (Serra, Aracruz e Linhares)
  • Atendente de farmácia (Vitória e Serra)

Águia Branca

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Estagiário de CRM
  • Coordenador de e-commerce | Product Owner

Benevix

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista de relacionamento e mercado (Vila Velha)
  • Assistente comercial (Vitória)
  • Assistente de cadastro - PCD (Vila Velha)
  • Assistente de relacionamento e mercado (Vila Velha)

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