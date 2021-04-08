25 empresas no ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Há ainda chances para trabalhar nas áreas de saúde, prestação de serviços, comércio e tecnologia da informação. De acordo com levantamento feito por A Gazeta, cargos estão disponíveis na concessionária Eco 101, nos supermercados Carone e Extrabom, nas lojas Leroy Merlin e C&A, entre outras. Na Autoglass, além das vagas de emprego, também há chances para Jovem Aprendiz.