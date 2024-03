Tem vaga para ES

Último dia para se inscrever no concurso do Banco do Nordeste

O processo seletivo terá provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 28 de abril. Candidatos têm até as 23h59 desta segunda (11) para garantir a participação no certame

Agência do Banco do Nordeste em Colatina, no ES. (Google Street View)

Eduarda Lisboa Estagiária / [email protected]

Os interessados em trabalhar no Banco do Nordeste devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever no concurso público termina às 23h59 desta segunda-feira (11). As inscrições podem ser feitas pelo site da Cesgranrio. A taxa de participação será de R$ 65

A oferta é de 710 vagas para o cargo de analista bancário, sendo 410 chances imediatas e 300 para o preenchimento de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.788,16, para carga horária de 30 horas semanais.

Além da remuneração, os funcionários recebem auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Para participar do certame, é necessário ter o nível médio. Os aprovados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e serão lotados em diversas cidades do Nordeste e nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo — neste último, os aprovados vão trabalhar em Colatina, Linhares, Nova Venécia, Pinheiros e São Mateus.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 28 de abril, em diversas cidades. No Espírito Santo, os testes serão aplicados em Linhares. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo e Conhecimentos Básicos.

Serviço

